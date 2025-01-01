Новый уровень надёжности Пермский край стал победителем Всероссийского конкурса «Кубок информационной безопасности регионов» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства информационного развития и связи Пермского края

С 23 по 26 сентября в Нижнем Новгороде проходит 7-я Межрегиональная конференция «Инфофорум-Поволжье» — ключевая площадка Приволжского федерального округа для обсуждения актуальных задач в сфере информационной безопасности и развития ИБ-экосистемы в регионах. Одним из значимых событий конференции стала церемония награждения и вручение Кубка информационной безопасности регионов (Кубок Инфофорума).

Всероссийский конкурс для тех, кто создаёт важные проекты в сфере цифровизации и кибербезопасности, проводится в пятый раз. В этом году награды вручали в шести номинациях. Проект по внедрению отечественного решения класса Privileged Access Management (PAM) в Центре обработки данных (ЦОД) правительства Пермского края стал победителем в номинации «Цифровое правительство». По этому направлению выявлялось лучшее защищённое решение для цифровой трансформации органов государственной власти и управления в регионах России. Кубок Инфофорума был вручён куратору проекта, первому заместителю министра информационного развития и связи Пермского края Андрею Хорошеву.

Отметим, что в рамках национального проекта «Экономика данных» в информационной инфраструктуре Прикамья используются исключительно отечественные средства защиты информации. В 2022 году подход к защите информации при подключении к ЦОД начал меняться, в него ежегодно встраиваются новые механизмы защиты.

Чтобы исключить недопустимые события информационной безопасности в инфраструктуре, повысить уровень защищённости информации, которая размещается в Центре обработки данных правительства Прикамья, в 2024 году было принято решение внедрить решение класса Privileged Access Management (PAM). Это отечественный продукт из российских программных компонентов, разработчиком которого стала компания NGRSoftlab, интегратором — «ИТ-Групп». Разработка входит в реестр российского программного обеспечения (ПО), имеет сертификат соответствия требованиям к средствам защиты информации и полностью совместима с отечественным ПО.

По словам Андрея Хорошева, внедрение РАМ исключает возможность утечки данных, а также их несанкционированного копирования внутри либо вне защищаемого контура. Кроме того, отечественная разработка позволяет ввести двухфакторную аутентификация пользователей и контролировать сроки доступа пользователей для используемых учётных записей.

Андрей Хорошев, первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края:

— Количество зафиксированных атак на информационную инфраструктуру с 2022 года значительно увеличилось, в связи с чем в Прикамье внедрили комплексный подход, который позволяет исключать утечки данных из госсектора. Для повышения уровня защиты информационных ресурсов инфраструктура проводятся тестирования на проникновение, также импортозамещено оборудование в серверном сегменте ЦОД. Принимаемые меры позволяют обеспечить надёжное функционирование информационной инфраструктуры ЦОД и сохранить высокий уровень доступности размещённых в нем информационных ресурсов.

Напомним, в 2024 году Межрегиональная конференция по информационной безопасности в Приволжском федеральном округе «Инфофорум-Прикамье» состоялась в Перми и объединила более 300 представителей органов власти, бизнеса, компаний-разработчиков, промышленных предприятий из 30 регионов России и Республики Беларусь.

