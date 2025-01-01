На высшем уровне Президент Российской Федерации высоко оценил вклад предприятий Прикамья в обороноспособность страны Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В пятницу, 19 сентября, Пермь с рабочим визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Главе государства представили одно из старейших предприятий краевой столицы — «Мотовилихинские заводы». Кроме того, Владимир Путин провёл заседание Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Визит главы государства начался с посещения «Мотовилихинских заводов». В профессиональный праздник работников оборонной промышленности — День оружейника — президенту представили перспективные образцы артиллерийской техники, особое внимание уделили новым технологическим достижениям и инженерным решениям, которые обеспечивают лидерство российской оборонной промышленности.

«Мотовилихинские заводы — один из крупнейших производителей артиллерийской техники в России. Несмотря на высокую загрузку, здесь выпускают не только военную продукцию, но и гражданскую. Например, производят заготовки осей из особо прочной стали для российских скоростных поездов. Благодаря таким предприятиям Пермский край по праву называется опорным краем державы», — подчеркнул в своём телеграм-канале Дмитрий Махонин.

Как сообщается на сайте Кремля, президент посетил выставку, на которой представлены новейшие образцы вооружения и военной техники. В частности, речь идёт о зенитно-артиллерийском комплексе «Деривация-ПВО», предназначенном для поражения воздушных целей, и огнемётной системе, уже применяемой в зоне СВО.

Президенту также презентовали проект предприятия «ОДК-Пермские моторы». В рамках встречи рассказали о разработке критически важных технологий для авиадвигателей и программе создания силовых установок большой тяги. Также президент пообщался с сотрудниками «Мотовилихинских заводов», поздравив их с профессиональным праздником. Рабочие пригласили Владимира Путина на празднование 290-летия предприятия, которое «Мотовилиха» будет отмечать в следующем году.

Во время заседания Военно-промышленной комиссии Российской Федерации глава государства отметил, что «вся представленная сегодня номенклатура продукции пермских предприятий и их кооперации — это серьёзный вклад не только в обороноспособность, но и в укрепление производственного и научного потенциала нашей страны».

В завершение рабочей поездки Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Махониным, в ходе которой губернатор Прикамья представил президенту достижения региона и планы развития Пермского края. В частности, разговор шёл о социальной сфере, особое внимание было уделено мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Как сообщил Дмитрий Махонин, перечень мер постоянно расширяется, и на данный момент разные формы помощи в Пермском крае, включая льготы, единовременные выплаты, льготные займы, получают более 17 тыс. семей военнослужащих.

Также по поручению президента в регионе реализуется программа «Герои Прикамья», по которой прошли отбор и уже закончили первый образовательный модуль 64 участника. Сейчас они работают с наставниками. По краевой программе «СВОё дело» обучение прошли более 250 человек. Отдельно Дмитрий Махонин отметил врачей-героев, которые работают в госпиталях, спасают жизни бойцов и помогают участникам СВО восстанавливаться.

«Особое внимание уделяем поддержке работников оборонно-промышленного комплекса и их семей. Комплексно подходим к этой работе — возводим социальные объекты рядом с предприятиями, улучшаем транспортную инфраструктуру и синхронизируем движение общественного транспорта с графиком работы предприятий», — рассказал губернатор.

Кроме того, в регионе создаётся инфраструктура для подготовки инженерных кадров. Так, в 2021 году при поддержке Федерации была открыта Передовая инженерная школа «Высшая школа авиационного двигателестроения».

В 2025 году аналогичные учебные заведения будут открыты при Пермском политехе (по направлению «Нефтегазовый инжиниринг») и при ПГНИУ (по направлению «Фотоника, новые материалы и приборостроение»).

Также Дмитрий Махонин рассказал о реализации проектов, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, в этом году был восстановлен легендарный танк Т-34, который принял участие в Параде Победы на Октябрьской площади в Перми. Осенью на набережной Камы в столице Прикамья откроется монумент «Эвакуация», а в прошлом году памятник юным героям-рабочим был установлен в сквере им. Субботина.

В завершение рабочей встречи Дмитрий Махонин поблагодарил Владимира Путина за внимание к Прикамью и поддержку в реализации проектов региона.

