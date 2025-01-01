«Работодатель ценит практические навыки» Директор Экономического колледжа при ПГУ Игорь Филиппов — о росте интереса к среднему профессиональному образованию Поделиться Твитнуть

— Игорь Сергеевич, наблюдается ли в Пермском крае повышенный интерес к среднему профессиональному образованию?

— Действительно, в сфере СПО как в РФ, так и в Пермском крае произошёл всплеск интереса. Причин несколько.

Скорость освоения профессии к 19 годам в СПО против 23 в вузе, а значит, молодые специалисты могут раньше пойти работать и начать реализовывать свой потенциал. Упрощение поступления в вуз после колледжа и сокращённые сроки обучения, поступ­ление без ЕГЭ. В мире стремительно меняющихся запросов на компетенции работников колледжи и техникумы быстрее адаптируют и профориентируют свои рабочие программы под потребности рынка и требования работодателя в целом.

Также благодаря наличию учебных и производственных практик (а их за весь срок обучения в колледже может быть до шести видов, исходя из профиля обучения) среднее профессиональное образование стало ценным для работодателя. На выходе он получает специалиста с наработанными навыками и профессиональными компетенциями. Работодатель ценит практические навыки.

— Какие трансформации происходят на рынке труда? С какими вызовами приходится сталкиваться в связи с этим образовательным организациям?

— Рынок труда стал требовать больше практических навыков от соискателей. СПО с меньшим количеством теории и большим объёмом практики стали привлекательнее. На примере Экономического колледжа при ПГУ это наглядно видно: уже более пяти лет разработка учебных программ активно ведётся через консультации с работодателями, привлечение бизнеса и представителей госорганов к образовательному процессу. Анализируя тренды современной экономики, особенности внедрения новых технологий в рабочий процесс, мы делаем акцент на практико-ориентированный подход по всем направлениям специальностей.

— Меняются ли подходы и методики преподавания?

— Образовательный процесс меняется в сторону привлечения профессионалов. Мы, в частности, сегодня имеем 75% преподавателей с реальным опытом работы по преподаваемым дисциплинам. Такие люди дают живое представление о профессии и актуальных потребностях бизнеса, чтобы студенты на выпуске были конкурентоспособны.

Также акцент стал сдвигаться на полный цикл устройства на практику и трудоустройства впоследствии. Мы добились, по данным минтруда, 95% устройства после выпуска.

Помимо этого, развивается и целевое обучение, когда работодатель готов оплатить учёбу. При таком подходе выигрывают обе стороны: работодатель получает себе специалиста, а студент, став выпускником, — специальность и гарантии трудоустройства.

СПО — это не только специальность или профессия, это путь к карьере, который начинается уже на первом курсе.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.