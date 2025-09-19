Угольные перспективы Компания «Урман» запускает партнёрскую программу Поделиться Твитнуть

Утилизация древесных отходов является настоя­щей головной болью для деревообрабатывающих компаний. Сжечь и захоронить их нельзя: во-первых, это небезопасно, во-вторых, наносит ущерб экологии, в-третьих, грозит штрафом и даже уголовной ответственностью, ведь законодательство в этой сфере постоянно ужесточается.

Единственным законным и правильным выходом является переработка отходов. При этом по всей России и в странах ближнего зарубежья наблюдается дефицит угля. Решить обе задачи можно с помощью печей для карбонизации древесного угля. Большой опыт в производстве таких печей имеет компания «Урман», на счету которой сотни проектов по запуску углевыжигательных производств под ключ.

Флагманский продукт компании — двухретортная установка ПУДГ-30, которая отличается горизонтальным расположением стаканов и рассчитана на большое количество циклов производства. Принцип её работы достаточно прост и не требует больших трудозатрат: древесина загружается на реторту, после чего перемещается вилочным погрузчиком в стакан печи, где внутренняя (рабочая) температура доходит до 500 градусов. По мере готовности древесного угля погрузчик достаёт реторту и размещает её для охлаждения на открытой площадке. В это же время в установку загружается новая партия сырья — и такие циклы можно повторять каждые 16—18 часов.

Второй продукт компании — четырёхретортная установка для карбонизации древесных отходов «Мамонт», рассчитанная на большие объёмы. Полезный загрузочный объём и производительность установки позволяют единовременно изготавливать 150 т древесного угля в месяц. Более того, компания уже разработала новую установку, производительность которой будет вдвое превышать объёмы «Мамонта»: её планируемая мощность — 300 т угля ежемесячно.

Продукцией «Урман» и возможностью превратить древесные отходы своего производства в доходы уже пользуются компании по всей стране. Более того, производитель печей для карбонизации древесного угля расширяет своё присутствие на территории СНГ: недавно компания запустила новый завод в Казахстане, поскольку поставки угля в сторону этой страны со стороны Омской области и Республики Башкирии фактически были сорваны.

В целом, отмечают в компании, в России наблюдается общий дефицит угля и смещение спроса на юг. Например, нехватка отмечается в Каменске-Уральском (Свердловская область), Иркутске и расположенном в том же регионе Шелехове.

В настоящее время «Урман» запустил партнёрскую программу, позволяющую местным компаниям вместе зарабатывать на переработке низкосортной древесины и отходов. При этом 30—40% от общего объёма финансирования берёт на себя «Урман», 60—70% должен взять на себя партнёр, прибыль участники делят пополам. Согласно параметрам проекта, с одного кубического метра мягколиственных пород выходит 160 кг продукта, с берёзы — 220 кг угля.

В качестве основных регионов, открытых для сотрудничества, компания рассматривает Красноярский край, Иркутскую и Новосибирскую области. Большие перспективы сотрудничества и с лесоперерабатывающими предприятиями Пермского края, ведь в регионе развита лесная промышленность. Возможность законно и просто избавиться от древесных отходов и превратить их в деньги делает продукцию «Урмана» ещё более востребованной.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.