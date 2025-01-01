Лизинг — не просто финансовый инструмент, а стратегическое решение Поделиться Твитнуть

Пермский край входит в число крупнейших лесных регионов России. Лесозаготовка, деревообработка, изготовление пиломатериалов и плитных материалов, биотоплива и целлюлозно-бумажной продукции — всё это важные направления в экономике региона, которые формируют устойчивый производственный потенциал и занятость в малых и средних городах. Но для сохранения конкурентоспособности ЛПК предприятиям необходимо регулярно обновлять технику и оборудование. Здесь на помощь приходит лизинг как гибкий и эффективный инструмент инвестиций.

Современный лесопромышленный комплекс требует высокой степени механизации. Харвестеры, форвардеры, линии сортировки и т. д. — всё это оборудование, которое требует серьёзных вложений, особенно в условиях ограниченного доступа к иностранному оборудованию. В такой ситуации лизинг становится эффективным инвестиционным инструментом, позволяющим развивать производство без изъятия оборотных средств.

ДельтаЛизинг (входит в группу «Инсайт Лизинг») — федеральная лизинговая компания с 25-летней историей. Входит в топ-15 лизинговых компаний России и является одним из лидеров в сегменте лизинга промышленного оборудования. География компании охватывает 24 города, а услуги доступны более чем в 430 населённых пунктах.

На рынке Пермского края ДельтаЛизинг работает уже почти 15 лет. За это время компания зарекомендовала себя как надёжный партнёр, предлагающий гибкие и оперативные решения для бизнеса. Пермский офис активно сотрудничает с предприятиями реального сектора, финансируя широкий спектр промышленного оборудования — от базовых решений до высокотехнологичных линий. В зону региональной ответственности входит не только Пермский край, но и Республика Удмуртия.

Мария Марченко, директор представительства ДельтаЛизинг в Перми:

— Предприятия ЛПК в Пермском крае сегодня ищут пути увеличения производительности, автоматизации процессов и сокращения ручного труда. Мы видим спрос на лесозаготовительную технику, производственные линии и системы собственной генерации электроэнергии.

Пермский офис ДельтаЛизинг работает напрямую с поставщиками оборудования. Совместно с ними разработаны акции и специальные предложения, что позволяет учитывать специфику регионального рынка и предлагать максимально адаптированные условия: от ускоренного одобрения заявок до индивидуальных графиков платежей.

В рамках лизинга финансируются:

лесозаготовительная техника (в том числе б/у);

спецтехника для транспортировки и логистики древесины;

линии распиловки и сушки пиломатериалов;

оборудование для производства пеллет и топ­ливных брикетов;

цеха глубокой переработки древесины и др.

В современных реалиях важнейшим преимуществом становится оперативность принятия решений и удобство оформления сделок. Большинство проектов в ДельтаЛизинг реализуется через электронное взаимодействие — от подачи заявки до подписания договоров и сопровождения сделки. Аудит потребностей, подбор оборудования, взаимодействие с поставщиками и банками — всё это обеспечивается высококвалифицированной командой специалистов.

Преимущество лизинга в том, что он позволяет бизнесу не изымать оборотные средства, а распределить нагрузку во времени. Особенно это важно для ЛПК, где доходы зависят от сезона и объёмов лесозаготовки. Пермский офис компании предлагает своим клиентам гибкие графики платежей, ускоренные процедуры одоб­рения сделок и полное юридическое сопровождение. При этом особое внимание уделяется не просто техническим характеристикам приобретаемой техники, а целям и возможностям конкретного предприятия. Речь идёт не о продаже стандартного продукта, а о выстраивании партнёрских отношений на годы вперёд.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах компании, а также для подачи заявки на лизинг посетите официальный сайт ДельтаЛизинг по адресу: deltaleasing.ru или позвоните по телефону +7 (342) 259-00-90.

Адрес офиса ДельтаЛизинг в Перми: ул. 25 Октября, 101

