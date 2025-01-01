Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Что было в начале? В Центральном выставочном зале работает художественный проект «Слово» Поделиться Твитнуть

Как известно, «в начале было Слово». Это же многогранное понятие — «слово» — оказалось в начале, а точнее, в основании большого художественного проекта, задуманного и осуществлённого скульптором Юрием Шикиным в Центральном выставочном зале.

Проект, как следует из названия, посвящён слову. Значительную часть его экспонатов составляют объекты с надписями — разновидность «книги художника». Каллиграфия как искусство, в котором орнаментальная красота шрифта сливается с содержанием написанного, в XXI веке получила новую актуальность в связи с развитием феномена граффити: шрифт снова, как во времена манускриптов, стал важным художественным явлением. Если бы выставка «Слово» (6+) полностью была посвящена шрифтовым объектам, она уже стала бы значительным событием, однако замысел куратора был шире и амбициозней: вместе с коллегами-единомышленниками Юрий Шикин рассуждает о важности языка и речи вообще, о значительности этих явлений, об их мистической, сакральной связи с человеком.

В соавторы Шикин пригласил немногих: лидеров пермского Союза художников Максима Нурулина и Татьяну Нечеухину, соратника по арт-группе «КУБ» Егора Субботина и поэта Андрея Мансветова. Большинство произведений в экспозиции были созданы специально для проекта и представляют собой размышления авторов о слове как многогранном культурном феномене, лишь объёмные инсталляции группы «КУБ» знакомы пермякам по ряду выставок прежних лет.

Экспозиция получилась разнообразной и в то же время цельной. При всей разнице форматов и техник — здесь и живопись, и скульптура, и арт-объекты, и тексты, и даже исторические артефакты — экспонаты находятся в диалоге и создают единый сюжет. Он начинается, собственно, с текста: на входе посетителей встречает старинная пишущая машинка с отпечатанным стихотворением — эта машинка принадлежала поэту Алексею Решетову, и стихотворение тоже его. Простой бытовой предмет, став художественной инсталляцией, приобрёл символическую многозначительность.

В экспозиции ещё много текстов — и просто поэтических, и витиевато-каллиграфических, и зашифрованных в визуальных образах. Андрей Мансветов сделал подборку своих стихо­творений, посвящённых слову и поэзии. Юрий Шикин, который, оказывается, тоже балуется рифмой, превратил свои поэтические тексты в живописные полотна, с которых буквы как будто сходят в зал, обретают третье измерение и бронзовеют: скульптурные композиции того же автора остроумно визуализируют архетип письменности, и кажется, что бредущие и пляшущие человечки словно выписывают своими согбенными фигурами некий текст.

Недаром многие работы Шикина озаглавлены недвусмысленно: «Прописи», «Знаки препинания»… Художник обращается к письменности разных эпох, начиная с наскальных росписей, которые предстают тоже своего рода каллиграфией.

В отличие от Шикина, Татьяна Нечеухина и Максим Нурулин создали большую серию картин и инсталляций, в которых нет ни единой буквы; но все они либо напрямую, либо ассоциа­тивно говорят о письменной традиции человечества. Здесь, разумеется, много библейских сюжетов и символов, постмодернистски преломлённых в сознании человека ХХI века. Так, сюжет изгнания из рая стал основой диптиха, на одной половине которого — прекрасные Адам и Ева, а на второй — несчастный кот, который не может дотянуться до сушёных рыбок, гирляндой нанизанных на бечёвку. У каждого свой рай и своё представление о рае…

Рыбки, сделанные из дрифтвуда, появляются в работах Нечеухиной и Нурулина неоднократно, рифмуясь с образами рыбаков и хождения по водам. Центральным экспонатом выставки стал огромный невод, в котором запутались эти маленькие деревянные рыбки. Арт-объект вступает в игру с источниками света, образуя причудливый теневой узор на стене.

Важнейший принцип, общий для большинства предметов в экспозиции, — «Видеть, чтобы слышать»: превращение текста в объекты и изображения заставляет по-новому воспринимать слово, и не только поэтическое. Так, Егор Субботин, который работает в стилистике классического сюрреализма, в одном из своих полотен превращает понятие «солнечный зайчик» буквально в зайчика, а Юрий Шикин в скульптуре «Крылатый» материализует поэтическое вдохновение в образе Пегаса.

В то же время в экспозиции немало работ, которые буквально, тематически связаны с литературой: это и изображения книжных полок, и портреты поэтов, и даже иллюстрации к литературным произведениям, например, к тексту песни «Отечество Ионы» группы «Зимовье зверей».

На вернисаже участники проекта много говорили о том, каким вызовом стало для них приглашение к сотрудничеству от Юрия Шикина. Художники, оказывается, всегда благоговели перед литературой, а поэты мечтали о лаконизме и многозначности визуальных образов. Для всех сопричастных «Слово» стало новой возможностью, а для зрителей открыло известных творцов с новых сторон. Например, Егор Субботин оказался сюрреалистом не только в живописи, но и в словесности: на выставке можно почитать его короткие рассказики в духе Хармса.

Ещё одним медиумом экспозиции стало кино — в медиазале, полностью оформленном лаконичной живописью Шикина, можно посмотреть цикл видеофильмов Влада Кричфалушего «Живая поэзия», достойный отдельного разговора.

Выставка «Слово» открыта до 28 сентября.

