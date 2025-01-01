Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Трудно быть поэтом
Документальный цикл киностудии «Новый курс» показывает жизнь пермского «общества живых поэтов»
Авторский киноцикл Влада Кричфалушего «Живая поэзия» (18+) — сложный, амбициозный и трудный проект. Замысел был очень объёмный: показать историю пермской поэзии на протяжении нескольких поколений и совместить документальные съёмки с поэтическими видеоклипами. Бригада киностудии «Новый курс» постоянно сталкивалась с проблемами: нехваткой средств, нехваткой видеоматериала, сложностями с самими поэтами — народ оказался непростой в плане коммуникаций, особенно старшее поколение.
Результат — небесспорный. «Живая поэзия» неоднократно обсуждалась внутри киностудии, проект менялся, наконец, на литературном фестивале «Компрос» состоялась его премьера. Во время обсуждений среди киношников было принято решение показывать цикл в одном сеансе, как единый полуторачасовой фильм. Решение мудрейшее: именно при таком просмотре возникает общий сюжет и формируются смыслы этого многофигурного полотна.
Фильм исследует поэзию по пути «назад в прошлое» — от настоящего момента в 1980-е, однако с точки зрения возраста поэта это путешествие в правильном порядке — от юности к зрелости. Двигаясь к «доперестроечным» корням современной пермской поэзии, фильм параллельно рисует жизненный путь поэта, точнее, варианты этого пути.
Первая новелла — «Тайный язык» — коллективный портрет бурной и разнообразной современной литературной жизни Перми. Слэмы, фестивали, «Чтивые вторники», многолюдные и многословные посиделки в гостеприимных богемных квартирах. В центре внимания — юная поэтесса Яна Полевич, но мелькают лица и других представителей поколения, звучат их голоса. Приятно увидеть на экране, например, Люсю Прохоренко — актрису, драматурга, режиссёра, да ещё и поэтессу, читающую свои стихи со сцены.
Важнейшая часть этой новеллы — разговоры: «Что бы мы ни говорили, всё это поэзия», — считает один из героев. Порой с экрана звучат ужасающие банальности, порой — откровения; но всё это — знак огромной тяги выразить себя в словах, с которой, наверное, и начинается поэтическое призвание…
…Начинается с этого; весёлое, энергичное и несколько наивное начало. А дальше… «Поэзия — это боль», — звучит во второй новелле, «Оставить следы», посвящённой поколению 2010-х. Здесь в центре внимания Антон Бахарев, один из ведущих поэтов Перми, автор многочисленных сборников и человек очень трудной судьбы. Если первая новелла была многоголосым хором, то эта и следующая — монологи героев. Снимать Антона группа поехала на его родину, в Верхнюю Губаху — самый знаменитый «город-призрак» Пермского края. Руины и могучие борщевики с воздетыми «руками», словно космические триффиды, заселяющие те места, где когда-то прошло детство поэта, становятся метафорой утраты, потери почвы, фоном для монолога Антона Бахарева о потере поэтического слова.
Путь поэта — дорога усталости и разочарований. Впрочем, есть варианты. Как и в первой новелле, герой здесь не один: приятно, хотя и тревожно увидеть в кадре Антона Колобянина — это, наверное, последние из редких съёмок талантливейшего поэта, ушедшего из жизни в этом году. Здесь же — ещё один представитель поколения, бард Григорий Данской — выходец из Чусового, вполне успешный в российском масштабе. Колобянин читает свои стихи, Данской поёт, Бахарев рассуждает о жизненном пути поэта; а зритель видит, как по-разному складываются эти пути.
В этой новелле впервые возникает мотив живой и мёртвой воды: живая вода не работает без мёртвой, живая поэзия невозможна без утрат, без вечного диалога общества живых поэтов с ушедшими предшественниками.
Иногда поэту, чтобы остаться собой, необходимо сохранять благородное безумие, как в случае с героем третьей новеллы, посвящённой поэтам эпохи Миллениума, — Иваном Муравьёвым, поэтом, перформером и художником, известным как Радиованя. Соответственно, и глава называется «Radiovanya. Помехи». Как истинный нонконформист, Иван не может не сталкиваться с помехами. Так, планировалась его выставка в музее ПЕРММ — около 200 работ, однако смена руководства учреждения стала помехой этим планам. Жизненный контекст грубо вмешивается в поэтическую жизнь, но Радиованя не унывает: работает курьером, чтобы больше времени уделять творчеству; устраивает спектакли своего «Психического театра», купается в Данилихе, и его участие в фильме — это ещё одна радость для творца, который публичность и эпатажность сделал основой своего существования.
Наконец, четвёртый фильм — «Тени Кадриорга» — это диалог. Здесь появляются гуру и аксакалы — Виталий Кальпиди и Вячеслав Дрожащих, легендарные фигуры пермской поэзии 1980—1990-х годов. Когда-то их имена всегда были через предлог «и», но — не в этом фильме. Поэты старшего поколения прожили очень разные жизни и пришли к очень разным итогам. Авторы фильма, в этой серии входящие в кадр в качестве героев, пытаются воскресить славное прошлое уральской поэзии и воспроизвести один из его наиболее ярких моментов — реставрировать поэтический слайд-фильм «В тени Кадриорга», который в 1980-е годы был по-настоящему культовым произведением.
Как говорится, за попытку спасибо… Понятно, что этот фрагмент — самый спорный в фильме. Но он при этом и самый жизнеутверждающий: ничто не проходит бесследно, поэзия не может не оставить следов, не утвердить собственный тайный язык, несмотря на все помехи. Даже если от прошлого останутся лишь тени, кто-то всё равно получит подпитку от этих живительных теней.
Собственно, никакое это не прошлое: Виталий Кальпиди стал одной из опор нынешней поэзии — не только уральской, но и российской, и каждая глава фильма начинается с его лапидарных, основополагающих теоретических цитат.
…А завершается каждая из новелл поэтическим видеоклипом, снятым мастером этого жанра Еленой Кузовлевой. Стихотворные строки, помещённые в многозначительный видеоконтекст, прочитанные профессиональными актёрами и сопровождённые минималистичной, тревожащей музыкой, объединяют все поколения пермских поэтов в краткой антологии, стирая возрастные грани.
До окончания работы экспозиции «Слово» (6+) фильм можно посмотреть в Центральном выставочном зале. В октябре ожидается его интернет-релиз.
