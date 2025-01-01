Алёна Бронникова Поддержка семей и молодых предпринимателей В Перми состоялось очередное пленарное заседание краевого парламента Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Перми 18 сентября прошло очередное заседание краевого Законодательного собрания. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, приняли поправки к действующему бюджету, обсудили меры поддержки молодёжного предпринимательства и положение семей с детьми в регионе.

Рост интереса к своему делу

В рамках правительственного часа депутаты заслушали доклад министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяны Чуксиной о мерах поддержки молодёжного предпринимательства. Количество молодых предпринимателей в структуре МСП и самозанятых растёт год от года, в 2024 году доля оформившей бизнес молодёжи составила 44% от общего числа. Это вывело регион на третье место в России по данному показателю.

Всего на первое полугодие 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 331,2 тыс. предпринимателей, в том числе в статусе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Из них 42%, или 127,3 тыс., приходится на молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет, 109,2 тыс. — самозанятые.

Глава министерства рассказала, что молодые предприниматели получают от краевого правительства комплексную поддержку: финансовую, имущественную и образовательную, поддержку экспорта и приоритетных направлений регио­на. Только объём финансовой поддержки для молодых субъектов МСП за 2023—2025 годы составил 225,3 млн руб.

Председатель комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников подчеркнул, что Прикамье находится в числе лидеров по уровню ставок по микрозаймам для начинающих молодых предпринимателей среди регионов Приволжского федерального округа. В частности, льготные займы предоставляются от 1%: ставки по микрозаймам от 1 до 15%, инвестиционные займы — от 3%, лизинг — от 4,5%.

«Какие меры предоставляются сейчас: первое — это льготные займы. В ПФО мы занимаем предпоследнее место, ставка меньше только у Самары. В Чувашии, например, или Марий Эл дают 14%. Второй блок — это образовательные услуги, повышение квалификации и максимальное продвижение товаров и услуг наших предпринимателей на рынке. Количество молодых предпринимателей растёт — 5—10% в год», — прокомментировал депутат.

Снижение числа малоимущих и сирот

По данным Министерства труда и социального развития Пермского края, в регионе растёт численность многодетных семей — на 0,8% в 2024 году к показателю 2023 года (с 37 тыс. до 37,3 тыс.) и снижается количество малоимущих семей — на 45% к началу 2025 года по сравнению с началом 2024-го (с 17,7 тыс. до 9,7 тыс.).

Руководитель ведомства Павел Фокин в своём докладе о положении семей с детьми за 2024 год отметил, что это стало одним из ключевых достижений социальной политики. Всего сейчас в регионе насчитывается 301,9 тыс. семей с детьми, 140 тыс. из них получают различные меры поддержки. Объём финансирования на эти цели составил 39,4 млрд руб.

Семьям оказывают финансовую поддержку, помощь в трудоустройстве, психологическое, юридическое и медицинское сопровождение, содействие в улучшении жилищных условий. Благодаря этому количество семей, находящихся в социально опасном положении, снизилось на 8,5%.

«Поддержка семей с детьми — это безусловный приоритет органов власти Пермского края и органов местного самоуправления, это и прио­ритетный вопрос федеральной повестки. И результат налицо: в Приволжском федеральном округе Пермский край находится на лидирующих позициях по количеству детей, которые рождены в семьях, и по уровню рождаемости», — обратил внимание председатель комитета по социальной политике Сергей Ветошкин.

Поправки к бюджету

Одним из основных вопросов, которые были рассмотрены на заседании, стало внесение изменений в действующий бюджет региона на 2025—2027 годы. Законопроект был поддержан в двух чтениях. Принятые корректировки касаются всех госпрограмм в Прикамье.

По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, своевременные корректировки регионального бюджета обеспечивают эффективность региональной политики и реализацию социальных обязательств перед жителями.

«Поправки, подготовленные правительством по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, соответствуют ключевым приоритетам региональной политики. Наибольший объём дополнительных средств после принятия проекта закона будет направлен на финансирование сфер здравоохранения и социальной поддержки граждан», — отметил спикер.

Согласно документу, доходная часть бюджета увеличивается, в том числе за счёт налоговых поступлений от перевозок пассажиров водным и автомобильным транспортом и поступлений от налога на профессиональный доход. В частности, в 2025 году они будут увеличены на 525 млн руб. — до 253 млрд руб.

Дополнительные расходы планируется направить на увеличение заработных плат работникам бюджетной сферы «указных» категорий — 1,1 млрд руб. Это позволит увеличить средний уровень зарплат на 18% к среднему показателю прошлого года. Также предусмотрено дополнительное финансирование специализированной медпомощи пациентам с онкозаболеваниями, лекарственного обеспечения льготников, расширение мер поддержки участников СВО и членов их семей.

