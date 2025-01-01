Алина Наумова Бизнес уходит в ИП В Пермском крае на фоне сокращения юрлиц увеличилось число индивидуальных предпринимателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за семь лет число юридических лиц сократилось на 34%. При этом количество индивидуальных предпринимателей показывает уверенный рост. По мнению экспертов, такие тенденции могут указывать на трансформацию экономики региона, переход к цифровизации и изменения в потребностях рынка.

По данным Пермьстата, количество юридических лиц в Пермском крае снизилось с 76 тыс. в 2018 году до 50,4 тыс. в 2025-м. Роман Николаев, замглавы Пермьстата, на круглом столе «Современные тенденции и векторы развития малого и среднего бизнеса», организованном «Коммерсантъ-Прикамье», отметил, что это одно из самых больших снижений в стране — по приросту новых компаний регион занял шестое место с конца. Он объяснил это адаптацией рынка к современным условиям.

Дмитрий Кашин, доцент НИУ ВШЭ — Пермь, кандидат экономических наук, отмечает, что показатели говорят не о замедлении темпов роста региональной экономики и спада деловой активности, а об оптимизации, консолидации и глобализации бизнеса.

По словам Дмитрия Кашина, после пандемии COVID-19 мировая экономика столкнулась с серьёзными изменениями в логистике и поставках товаров, что привело к формированию нового тренда: многие фирмы, созданные для реализации проектов или снижения налогов, стали частью крупных корпораций.

Влияние подобных тенденций в краткосрочном периоде может быть нейтральным или же положительным, считает Дмитрий Кашин: «с одной стороны, может сократиться налоговая база по ряду региональных налогов, с другой — консолидированный бизнес чаще всего более инвестиционно привлекателен, устойчив и способен на более крупные проекты».

Переход к стабильности

Темпы появления и ликвидации компаний также значительно снизились. По данным Пермьстата, озвученным Романом Николаевым, в 2024 году было создано 2128 организаций, тогда как закрыто — 2466. Для сравнения: в 2017 году аналогичные показатели были гораздо выше — появилось 5113 компаний, а исчезло 9900.

Дмитрий Кашин считает, что показатели говорят о постепенном выходе экономики региона на «новое плато стабильности».

«Низкая «рождаемость» в условиях высокой неопределённости — это естественная реакция предпринимательского сообщества, которое стало более избирательным и взвешенным в своих решениях. Оно не спешит закрывать действующие, пусть и не самые прибыльные проекты, но и не открывает новые без тщательного просчёта рисков. Это говорит о накоплении «предпринимательской энергии» и поиске новых точек роста», — добавил он.

Управляющий партнёр агентства «Грани менеджмента» доктор экономических наук Игорь Мерзлов отметил, что в Пермском крае зарегистрировано 105 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. При этом основатель завода «Третий кран» Александр Нода подчёркивает, что оценивать динамику сектора по количеству предприятий некорректно, поскольку рост часто обусловлен повышением налоговой нагрузки. Лучшим индикатором, по его мнению, служит выручка, составившая в 2024 году, по данным Пермьстата, 1077,5 млрд руб., увеличившись на 55% относительно уровня 2017 года (695,4 млрд руб.).

Дмитрий Кашин говорит, что для Пермского края как обладателя сильного промышленного бизнеса задача по развитию МСП является стратегической, так как это расширит экономику региона и повысит её устойчивость «к внешним шокам».

Активное привлечение малых и средних предприятий в регион связано с тем, что МСП создают конкуренцию крупным компаниям, что улучшает качество товаров и услуг, снижает цены и создаёт новые рабочие места. Кроме того, такие компании выступают как «поставщики кадров и компетенций» для корпораций, а также быстрее вводят инновации, занимают перспективные ниши, куда крупные игроки редко рискуют входить.

Игорь Мерзлов также заметил, что в МСП есть большие резервы для роста производительности труда, так как в стране и крае она находится на уровне ниже среднего.

Юлия Найдёнова, заместитель заведующего Международной лабораторией экономики нематериальных активов НИУ ВШЭ — Пермь, отмечает, что, в отличие от крупных компаний, МСП уязвимы с точки зрения наличия ресурсов и диверсификации деятельности. По её мнению, эти компании более гибкие и инновационные, поэтому МСП — это «драйвер роста для экономики».

Сооснователь интернет-агентства «Амадо» и основатель бренда «АМАТО» Алексей Богдановский говорит, что развитию МСП мешают «очень дорогие деньги», высокая ключевая ставка, дорогая логистика и налоговые изменения.

Взлёт числа ИП

Число индивидуальных предпринимателей в 2025 году составляет 71 803 ед., в 2024-м — 68 020 ед., а в 2023-м — 63 640 ед., сообщил Роман Николаев.

По мнению Дмитрия Кашина, активный рост количества ИП говорит о трансформации экономики региона в сторону «новой, более гибкой и диджитализированной». Это связано, прежде всего, с цифровизацией, с помощью которой вести деятельность можно из любой точки мира, а выход на федеральный и международный рынки возможен без «сложной юридической инфраструктуры».

Ещё одной причиной стали налоговые условия: благодаря налогу на профессиональный доход предприниматели стали переходить из неофициальной занятости в легальную.

Изменились и потребности рынка: активно развиваются сферы услуг, креативных индустрий, консалтинга и микрологистики, для которых форма ИП является оптимальной.

Пермьстат же отмечает, что в 2021—2025 годах стали активно расти ИП в сферах образования (166%), информации и связи (141%), административной (139%). Кроме того, высокие показатели в области недвижимости (125%), а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений (123%).

Эксперт предполагает, что число ИП продолжит расти, поскольку эта форма бизнеса соответствует мировым тенденциям, а динамика по юрлицам стабилизируется и начнёт медленный рост «по мере появления новых технологических и индустриальных проектов».

«Для стимулирования этого процесса необходимы точечные меры: развитие промышленной ипотеки, создание региональных венчурных фондов, ориентированных на малый и средний технологический бизнес, и, что крайне важно, программы стимулирования кооперации между крупными промышленными предприятиями края и малыми предприятиями», — резюмировал он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.