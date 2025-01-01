Алёна Бронникова На вторую пятилетку Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края на второй срок Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Не менять курс

По итогам выборов губернатора Пермского края большинство голосов избирателей набрал Дмитрий Махонин. Как сообщили в ЦИК, за него проголосовали 70,94% жителей региона.

В этом году выборы проходили в течение трёх дней — с 12 по 14 сентября, явка избирателей превысила 49%. При этом на предыдущих выборах главы региона в 2020 году явка составляла 35,72%.

Торжественная церемония официального вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора на новый срок прошла 18 сентября в Большом зале краевой филармонии. Инаугурация собрала представителей органов власти, руководителей крупных предприятий, депутатов, ректоров вузов и др.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин объявил, что выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. При рекордной явке за кандидатуру Дмитрия Махонина отдали голоса свыше 685 тыс. избирателей. После этого глава региона принёс присягу на тексте Конституции РФ и Уставе Пермского края, поклявшись защищать и отстаивать интересы Прикамья, достойно и верно служить народу, а доверенную ему власть «употребить на благо Пермского края».

Участие в мероприятии принял полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Он поздравил Дмитрия Махонина с победой на выборах, отметил успешное развитие Пермского края за последние пять лет и пожелал губернатору и краевому правительству эффективной и созидательной работы и достижения поставленных целей.

В ответном слове Дмитрий Махонин отметил, что за пять лет региону пришлось столк­нуться с большим количеством вызовов, в том числе пандемией коронавируса, внешним экономическим давлением, санкциями. По его словам, их удалось успешно преодолеть, проявляя «пермский характер». За последние годы удалось построить и отремонтировать десятки социальных объектов, тысячи автомобильных дорог и сотни тысяч квадратных метров промышленных цехов.

«Для меня Пермский край — это уже не тот паровоз, который работает на угле, на мазуте, стоит на запасном пути либо медленно набирает ход. Для меня Пермский край приобрёл очертания современного высокоскоростного, комфортного электропоезда, который ежемесячно движется вперёд. И чтобы он набрал максимальную скорость в как можно более короткий срок, нам ещё нужно потрудиться и очень многое сделать. И у нас для этого всё есть. Главное — не менять курс и жизненные ориентиры. Ведь без конкуренции в реализации проектов, программ развития экономики и социальной сферы будет стагнация», — отметил губернатор.

В новой должности Дмитрий Махонин будет руководить регионом до 2030 года.

Правительство региона

В день инаугурации, 18 сентября, губернатор подписал сразу несколько правовых актов. Одним из первых стало распоряжение о сложении полномочий правительства Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно Уставу Пермского края, после ина­угурации губернатора все члены правительства обязаны сложить свои полномочия. Соответствующий акт принимается в день вступления в должность губернатора, и до формирования нового состава правительства все министры и вице-премьеры продолжают работать в статусе исполняющих обязанности.

Кроме того, Дмитрий Махонин подписал указ о принятии на себя полномочий главы регионального правительства.

Первые назначения

По указу Дмитрия Махонина от 18 сентября, представителем Пермского края в Совете Федерации стал Вячеслав Григорьев, занимающий должности первого заместителя председателя краевого Законодательного собрания и первого заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Ранее этот пост занимал Андрей Климов, полномочия сенатора СовФеда от Прикамья он исполнял с 2012 года.

После назначения сенатором Вячеслав Григорь­ев покинул пост в Законодательном собрании Пермского края. Кто займёт его место, официально не сообщается, однако пост прочат заместителю председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого парламента Александру Козюкову. Он также выдвигался на пост губернатора региона от партии «Единая Россия», однако в ходе предварительного голосования уступил действующему губернатору.

Должность первого заместителя секретаря реготделения «Единой России» останется за Вячеславом Григорьевым.

