Воспоминания о лете Афиша на неделю 22-28 сентября

«Флаэртиана» проходит в Перми в 25-й раз. Как всегда, в программе — три конкурса: международный, российский и студенческий, а также множество специальных событий и внеконкурсных показов. В специальную программу «Сделано в Перми» вошли три новых документальных фильма пермских режиссеров, снятые в Прикамье. «Почти взрослые» (2024, 12+) Екатерины Драчёвой и Олеси Епишиной — о подростках и их выборе жизненного пути. Герой фильма Алексея Романова «Ковчег» (2024, 16+) переехал в деревню Любимово из Забайкалья. Вместе с женой они исповедуют старинную идею жизни на земле семейным укладом, ведут видеоблоги на тему семьи, занимаются домашним образованием, планируют строить здесь большой дом. Ещё один фильм Алексея Романова — «Третий звонок» (2024, 16+) — снят к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Коми-пермяки прошли суровую школу выживания в дикой природе северного Предуралья, добывая свой хлеб насущный охотой в лесах и рыболовством в местных реках. Во все времена оплотом этого народа была его культура. Сегодня одним из главных её хранителей является Коми-Пермяцкий национальный драматический театр. Здесь живёт и развивается главное достояние этих удивительных людей — их язык. На церемонии закрытия фестиваля будет показан фильм-призёр международного конкурса.

Выставка по итогам юбилейного кунгурского пленэра. В десятый раз старинный уральский купеческий город встретил не только пермских художников, но и мастеров кисти из Горнозаводска, Тюмени, Нижнего Тагила, Чусового. Художники-кунгуряки тоже участвовали в знаковом культурном событии. «Обычно в выборе натуры автор руководствуется собственными пристрастиями: кому-то нравится изображать церкви, кому-то особняки, кто-то очарован речными пейзажами. Для всех в городе нашлось место по сердцу. То тут, то там можно было встретить человека с этюдником. Местные жители с интересом общались с художниками, наблюдая за тем, как на глазах рождались картины», – говорит Надежда Гарманова, художник, участник пленэра. В экспозиции представлены 49 работ 26 авторов.

Марк Зингер, первая скрипка Пермского оперного театра, и пианист Алексей Сучков исполнят три скрипичных сонаты Эдварда Грига. Все три сонаты в одном концерте исполняются крайне редко. О своих скрипичных сонатах Григ говорил как о некой трилогии, которая отражает разные этапы его эволюции как композитора: «Первая Соната – оригинальна, полна новых идей, вторая – народная, третья же направлена к необъятным горизонтам». В музыке Первой сонаты преобладают идиллические настроения, оттеняемые жанровыми моментами во второй части: её трио содержит типичный фольклорный образец спрингара – национального танца. Музыка Второй сонаты в крайних частях отмечена яркими народно-национальными темами. Очень впечатляет импульсивное, полное увлекательных неожиданностей начало сонаты, лирическое аллегретто и финал с чудесной гимнической темой коды. Третья соната – одно из лучших сочинений композитора, написана, скорее, в классической, чем романтической манере. В первой части царят героические образы, во второй поражает своей необычной протяжённостью изысканная мелодия длиной в 46 тактов.

Александр Ширинкин, основатель фотостудии «Мамонт» – выдающийся пермский фотохудожник. Его выставки неоднократно походили в Пермской арт-резиденции и в Доме учителя, где базируется фотостудия. В память о своём основателе фотохудожники из «Мамонта» издали прекрасный альбом, презентацию которого проведут на заседании клуба «Пермский краевед». В книгу вошло 240 цветных и черно-белых работ, посвящённых жизни Пермского края за последние 50 лет. Гости события получат книгу в подарок.

Пермский Дом Актёра открывает XIV театральный сезон после масштабного ремонта, преобразившего пространство театра. На открытии будет показан спектакль «Неотрепетированный концерт». «Мы взяли отрывки спектаклей, которые когда-то были в нашем репертуаре и которые идут сейчас. У зрителя будет возможность за один вечер увидеть маленькие тизеры всего репертуара Дома актёра. Актёры сами выбирали отрывки, которые хотели бы сыграть. В спектакле задействовано 20 человек. Три показа спектакля точно будут отличаться друг от друга, потому что мы позволили актёрам немного похулиганить. У нас будет живой звук, музыкальные номера», — рассказывает режиссёр спектакля Алиса Девятова.

99-й сезон в ТТ откроет прощальная серия показов спектакля Марка Букина «Раскольников» в верхнем фойе театра. В конце прошлого сезона было объявлено, что спектакль уходит из репертуара, и на два последних показа билеты раскупили мгновенно; поэтому решено было продлить присутствие постановки «о природе насилия» в репертуаре ещё не четыре показа. «Раскольников» – это не просто спектакль по произведению из школьной программы. Это драматическое исследование природы насилия. Режиссёр помещает главного героя романа Достоевского в координаты XXI века, и традиционной «коробки сцены» этому – сегодняшнему – Родиону Романовичу мало.

Лариса Викторовна Жужгова, заведующая сектором естественно-исторических коллекций Пермского краеведческого музея, работает в музее с 2002 года. На встрече она расскажет о десяти особенных предметах, с которых начиналась естественно-историческая коллекция Пермского краеведческого музея. Многие коллекции начинались как личные увлечения. Состоятельные люди собирали образцы для изучения, украшения своих домов или демонстрации своего статуса. Первые коллекции часто возникали как части «кабинетов редкостей», или «кунсткамер», которые собирали всевозможные диковинки – от произведений искусства до естественно-научных объектов.

В исполнении солистов оркестра Пермской оперы прозвучит музыка Галантного века, рождавшаяся под сводами дворца Сан-Суси — летней резиденции прусского короля Фридриха II Великого (1712-1786). Сентиментализм, ставший художественным мостиком между классицизмом и романтизмом, отличался особой чувственностью, искренностью и стремлением к сопереживанию. Как писал композитор Карл Филипп Эмануэль Бах, чтобы тронуть сердца слушателей, музыкант должен испытывать соответствующие чувства в моменте: «При исполнении печальных и томных фраз он должен ощущать эту печаль. Так же обстоит дело с бурными, веселыми и другими темами, аффект от которых музыкант должен ощутить в себе». В программе: сочинения Карла Филиппа Эммануэля Баха, Иоганна Готлиба Грауна, Карла Фридриха Абеля, Кристофа Шаффрата и Иоганна Адольфа Хассе. Исполнители: Алексей Сучков (хаммерклавир), Марк Зингер (скрипка), Марина Захарова (скрипка), Игорь Галкин (виолончель), Евгений Синицын (виола да гамба), Екатерина Проценко (сопрано).

Первая выставка собак приюта «Островок надежды» – самого большого частного приюта для животных в Перми. В программе – активности для детей, ярмарка-продажа сувениров, аквагрим, мастер-класс по изготовлению игрушек для питомцев, показательный ринг – знакомство с собаками, фотозона, лотерея, море улыбок и, конечно, общение с четвероногими «островитянами». Приветствуются пожертвования и подарки для животных.

Театр начинает сезон плейбэк-перформансом «Как я провёл лето» и приглашает зрителей, чтобы вместе вспомнить, как изменились наши летние каникулы:

— Курортный отдых или прополка сорняков?

— Санаторий или работа без выходных?

— Мечты о море или заготовки на зиму?

— Может быть, отпуск так и не случился?

— Разорили цены на детские лагеря?

— Измучила жара и скачки давления?

— А может быть, ваше лето – о приобретении чего-то или кого-то ценного: взаимная любовь, долгожданная покупка квартиры и завершенный ремонт, повышение на работе, рекордный урожай, творческие успехи?

