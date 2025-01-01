Алёна Морозова «Помним и благодарим тех, кто разделил с нами нашу боль» В Пермском университете почтили память погибших при стрельбе в 2021 году Поделиться Твитнуть

На территории кампуса Пермского университета 20 сентября почтили память погибших в страшной трагедии, которая произошла четыре года назад, когда студент-первокурсник Тимур Бекмансуров устроил вооружённое нападение. О том, как прошли траурные мероприятия по случаю четырёхлетней годовщины стрельбы в университете, в нашем фоторепортаже.

В субботу, 20 сентября, университетское радио объявило минуту молчания, а на площади перед корпусом №8 студенты и сотрудники, родственники и друзья погибших и пострадавших в то страшное утро 2021 года, зажгли свечи в память о жертвах трагедии и возложили цветы к мемориалу.

Хотя начало церемонии было назначено на 13:05, люди пришли задолго до этого времени. У мемориала стояла тишина, в руках у пришедших — цветы и свечи памяти, а в глазах не только боль и скорбь, но память и сопереживание другим людям — знакомым, коллегам, друзья и родным, которые стали невольными жертвами хладнокровного убийцы. Четыре года назад трагедия унесла жизни шести человек, ещё более 50-ти пострадали, получив ранения и травмы.

«Первые минуты — выстрелы, крики, шок и оцепенение. Невозможно было себе представить что-то подобное в нашем тихом и уютном кампусе. Это было страшное потрясение. И это время стало временем внутренней концентрации всего университетского сообщества» — рассказал ректор ПГНИУ Игорь Германов, который каждый год здесь, вместе со всеми, чтит память погибших.

В тот злополучный день оборвались жизни студенток географического факультета Ксении Самченко и Екатерины Шакировой, студентки мехмата Александры Моховой и студента физического факультета Ярослава Арамелева. Под пули Бекмансарова попала выпускницы химического факультета Анна Айгельдиная и врача-эндоскописта Маргариты Энгаус, которая пришла 20 сентября 2021 года в университет с внуком. Убийца выстрелил ей, уже раненой пожилой женщине, в голову.

Шесть человеческих жизней. Самой молодой жертве было всего 18 лет, а самой старшей — 66.

Игорь Германов напомнил, что в первые часы после трагедии вуз получил многочисленные слова поддержки и телеграммы со всего мира.

Хотя детали тех страшных событий уже стираются, но всё университетское сообщество продолжает помнить: погибших и тех, кто остановил нападение, а потом оказывал помощь; тех, организовывал эвакуацию студентов и сотрудников; тех, кто многие месяцы оказывал психологическую поддержку и помощь всем, кто в этом нуждался.

«Помним и благодарим тех, кто разделил с нами нашу боль. Мы продолжаем жить с чувством, объединившим нас в сентябре 2021 года. Мы — Пермский университет», — сказал ректор вуза.

После выступления Игоря Германова к мемориалу возложили цветы и свечи памяти. Один из студентов прочитал стихи, посвященные трагическим событиям 20 сентября.

«Опять сентябрь в желтый красит лист

И универ наш, встретивший рассвет,

Хранит не только радость и науки мысль,

Но память — о людях, каких с нами нет.

Тот день, как шрам не сердце, мы его несём

Но не убил в нас веру в свет и доброту...»

