Осень, село, грибы

Центральное событие фестиваля «Расписная суббота» — конкурс профессионального мастерства среди художников народных росписей. Участникам из разных регионов страны доведется расписать вёсла-правИла. Считается, что расписанные резные вёсла в Прикамье были подарком на свадьбу. Узнать, правда ли это, можно будет на лекции профессора Александра Черных. Кроме того, пройдут лекции и мастер-классы художников народных промыслов из Нижнего Новгорода — Елены Олениной и Николая Гущина, из Федоскино — Сергея Сидорова. В пятницу, 19 сентября, в «Губернию» можно будет прийти на «Капустные помочи» в музыкальном формате. Все привычные звуки осенних заготовок — то, как капусту рубят, трут морковь, жмут овощи, чтобы заквасить — станут музыкой с помощью музыкантов проекта «О.Р.З.А». В Хохловке все желающие смогут попасть на уроки к участникам конкурса «Расписная суббота». В музыкальной программе выступят коллективы из разных территорий Пермского края. В воскресенье, 21 сентября, будет определён победитель конкурса профессионального мастерства. В Кудымкаре состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей.

«Флаэртиана» пройдёт в Перми в 25-й раз. Как всегда, в программе — три конкурса: международный, российский и студенческий, а также множество специальных событий и внеконкурсных показов. В шорт-листе главного (международного) конкурса 13 фильмов — из Египта, Италии, Чили, Ирана, Индии, Китая, Франции, Нидерландов, Дании, Катара, Саудовской Аравии, Германии и России, — снятых в 2024 и 2025 годах. В основе всех сюжетов — реальные истории. Единственная российская картина международного конкурса — «В активном поиске страданий» (18+) режиссёров Анны Бондарь, Олеси Епишиной, Натальи Саврас и Анастасии Ивановой — исследует явление «любовной зависимости». В национальную конкурсную программу «Российская Флаэртиана» вошло 15 фильмов из разных регионов. Режиссёры наблюдают за повседневной жизнью россиян — их выбором, сомнениями, поисками себя и опоры в быстро меняющемся мире. Среди фильмов — картины о сельском театре в сибирской глубинке, хирурге-гинекологе, помогающем женщинам на грани отчаяния, об участниках кубанского хора, о том, как две молодые учительницы пытаются переосмыслить свою судьбу. В российский конкурс вошёл фильм Сергея Четверухина «Проводы» (18+), снятый в Перми. В студенческий конкурс вошло 11 картин. В этом году многие студенческие фильмы объединяет лейтмотив пути. Вместе со своими героями авторы преодолевают расстояния, попадают в отдалённые и труднодоступные пространства: географические, топографические и, в конечном счёте, психологические. В этом конкурсе две пермские картины. Фильмом открытия фестиваля избрана работа режиссёров Ирины Шапман и Владислава Гришина «Древний лес. Хранитель жизни» (6+).

Хранитель коллекции деревянной скульптуры Пермской галереи Ксения Зубакина на семейной встрече прочитает отрывки из книги «Ангельские истории», расскажет, как создавался её сюжет и появился главный герой — ангел, от лица которого ведётся повествование. «Ангельские истории» вышли в начале этого года. Книга посвящена самой известной коллекции галереи — пермской деревянной скульптуре. Автор текста Ксения Зубакина в понятной и интересной для детей форме рассказывает всё самое важное об этих уникальных произведениях. Автор иллюстраций — Артём Кутергин. Самые активные ребята за лучшие вопросы получат книгу в подарок.

Торжественное открытие 89-го сезона в Театре кукол: показ спектаклей «Три поросёнка» и «Вождь краснокожих», игры и конкурсы, а также открытие интерактивной выставки «Театр мастеров» о героях закулисья. Основные события праздничной программы «Тайна театрального племени» стартуют в 12:45. Артисты театра научат всех желающих мастерить индейский головной убор, а после этого зрители смогут отправиться в путешествие по театру в поисках букв для волшебного клича. В большом зале состоится традиционный розыгрыш подарков «Счастливое место» и поднятие флага. Фойе первого этажа станет местом, где оживёт чудо: всё вокруг наполнится мыльными пузырями, а гостей встретит герой спектакля «Три поросёнка» с пятачком и розовыми ушками. На втором этаже развернётся пространство для творчества с раскрашиванием деревянных значков и бумажных пальчиковых кукол. Интерактивная выставка «Театр мастеров» посвящена театральным профессиям: от монтировщиков до художников-бутафоров. Зрители смогут поиграть на музыкальных инструментах, попереключать тумблеры на световой технике и прикоснуться к настоящей швейной машинке. Каждый юный зритель, пришедший на открытие сезона, получит в подарок от театра воздушный шарик.

В программе пикника — поход за грибами с опытным инструктором: прогулка в живописном лесу, мастер-класс — как отличить съедобные грибы от ложных, секреты их поиска и сбора. Грибной обед от шеф-повара. Творческие мастер-классы по керамике: расписной сувенир — грибок на память, который можно будет повесить за ленточку на ключи, сумку или зимой на ёлку.

Когда Борис Пастернак жил в писательском посёлке Переделкино, у него был большой дачный дом с земельным участком. До обеда он писал, в час дня спускался из кабинета в сад, возился в огороде: окучивал картофель, срезал с яблонь сухие ветви, сжигал листья, привозил навоз и удобрял землю. На огороде он выращивали капусту, огурцы, клубнику. По воскресеньям на даче принимали гостей, устраивали читки новых текстов и вкусные обеды. За любовь работать в огороде и саду современник Бориса Пастернака литератор Корнелий Зелинский называл его «гениальным дачником». Многие любят трудиться на земле и радуются урожаю. Музей поддерживает традиции земледелия и гостеприимства и приглашает гостей на фестиваль уличной еды «Обед у Пастернака». В меню дня: презентация уличной выставки керамики «Грядка с пастернаком», «Вокальный коктейль»: лирические песни о жизни сельской и городской, соло и дуэты; основное блюдо — «Борщ от Пастернака»: суп, приготовленный на костре из даров свежего урожая; мастер-класс «чудо-овощ» и вернисаж композиций из овощей; ярмарка-продажа и дегустация маринадов, солений, варенья от местных жителей, чай на травах, экскурсия «Гениальный дачник Пастернак».

Милана Фёдорова — пермский экскурсовод, краевед-исследователь, энтузиаст пермистики, автор лекционно-исследовательского проекта «Пермский след» об участии пермяков в развитии науки, производства, культуры в разных регионах, странах и даже в космосе. Реклама — это что-то новое или хорошо забытое старое? Была ли реклама в Перми 100 и более лет назад? Чем прежняя реклама отличалась от современной, что в ней непременно можно было увидеть, как конкуренты боролись за покупателя?

Фестиваль пройдёт в форме квеста с экскурсией по Парку деревянных скульптур, гости будут знакомиться с мастерами декоративно-прикладного творчества, участвовать в мастер-классах по изготовлению пэлян — музыкального инструмента из стеблей сныти, по резьбе по дереву и по изготовлению сувениров из бересты. Пройдёт награждение участников конкурсов «Туристический сувенир. Пармайловские чуди» и «Былички о чудах». Будет возможность посетить выставку «Черыс быдӧс вермӧ» («Топор всё может»). Состоится фольклорный концерт.

Большой винный фестиваль к 32-му дню рождения студии вина «Адвокат». Крупнейшие негоцианты России представят более 200 образцов вин, среди которых можно встретить и ярчайшие хиты последних десятилетий, и совершенно новые вина, заслуживающие внимания. Фестивальное меню представят гастропроекты Старокирпичного переулка. Винный маркет представит подборку фестивальных вин со скидками до 30 %. Закрытые лекции-дегустации от сомелье и бренд-амбассадоров винных домов; вход — по предварительной регистрации. After Party с кавер-групой Rocky 2: сет с хитами RHCHP, Depeche Mode, Oasis, U2 и Prodigy.

Полуторачасовой променад-медитация по выставке пермских художников «Слово» о роли слова в искусстве. Во всех залах будут располагаться станции с современными поэтами из проекта «Искусство поэзии требует слов». Познакомиться с его участниками пермяки могли на литературном фестивале «Компрос». Поэты прочтут авторские тексты, под звук которых можно изучить каждую работу художников и открыть её новый смысл.

