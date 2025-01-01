Для строек будущего В Прикамье открылись первые инженерно-строительные классы Поделиться Твитнуть

В Перми начали работать специализированные строительные классы. Их открытие призвано решить сразу несколько важных задач: усилить связку школ с высшими и средними учебными заведениями и предприятиями региона, познакомить ребят со сферой строительства «с парты» и обеспечить отрасль квалифицированными кадрами.

Первые инженерно-строительные классы открылись на базе пермских школ №42 и «Мастерград». С нового учебного года обучение по новой программе начали 120 школьников с 8 по 11 класс. По словам директора школы №42 Натальи Кутищевой, в классы отбор прошли ребята, которые интересуются профильной математикой, информатикой, физикой.

Программа разработана таким образом, чтобы познакомить ребят с работой строительной отрасли и дать им возможность получить базовые знания в этой сфере. Планируется, что в школы будут приезжать профессиональные строители, проектировщики, преподаватели университета. В учебную программу входят теория — открытые уроки, семинары — и практические занятия — мастер-классы, экскурсии на объекты строительства, где ребята в режиме реального времени смогут увидеть разные этапы возведения различных типов зданий и непосредственно на месте узнать больше о строительных специальностях.

Занятия в школах будут проходить в профессионально оборудованных классах. Строительные компании — партнёры проекта передали образовательным учреждениям оптические нивелиры, лазерные дальномеры, 3D-уровни, аппараты для сварки и даже небольшие бетономешалки — всё, что необходимо для проведения практикумов.

В совокупности всё это позволит школьникам изучить основы профессии и лучше подготовиться к поступлению в профильные учебные заведения Пермского края.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал важность подготовки научных и инженерных кадров, а также модели «школа — техникум/вуз — предприятие», когда школа обеспечивает соответствующую подготовку выпускников, а работодатели — конкретный заказ и поддержка будущих специалистов.

«Открытие профильных классов выступает мостиком между образовательным учреждением — школой, университетом и производством», — отмечал Дмитрий Махонин.

Образовательный процесс в новых классах уже начался. На первых уроках ребята осваивали нивелир и в помещениях школы пробовали измерить горизонтальные плоскости, углы наклона.

Наталья Кутищева поясняет, что обучение в строительном классе даёт ребятам и их родителям наглядное представление об их будущей работе.

«Приятно, когда образование начинает сотрудничать с промышленными отраслями, потому что мы понимаем, что мы учим детей не ради знаний, а ради дальнейшей профессии. Ради того, чтобы ребёнок в дальнейшем нашёл своё место в жизни, смог определиться с тем, что будет его профессиональной деятельностью», — добавила она.

Наряду с ранней профориентацией открытие инженерно-строительных классов призвано решить проблему кадров. По словам министра строительства Пермского края Артёма Габдрахманова, профессионалы в строительной отрасли сегодня крайне востребованы на рынке труда.

«Наши предприятия сейчас нуждаются в квалифицированных кадрах и ждут молодых специалистов. Благодаря новым подходам нам удастся обеспечить отрасль молодыми творческими профессиональными строителями, которые изменят облик городов Пермского края к лучшему», — подчеркнул глава минстроя Прикамья.

Проект профильных классов реализуется совместно с крупнейшими строительными ассоциациями Пикамья — Ассоциацией «Пермские строители» и АСРО «Гильдия Пермских строителей», предприятиями и застройщиками региона — «СтройПанельКомплект», «ИНГРУПП-Девелопмент», «Город мечты», «Унистрой», крупнейшими подрядчиками социальных объектов региона «Парма», «Рекон-строй», при поддержке и участии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Пермского строительного колледжа.

