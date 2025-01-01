Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бабье лето Афиша на неделю 15–21 сентября Поделиться Твитнуть

Куратор выставочных проектов Арт-резиденции Юрий Лапшин посвятил свою новую выставку спорту: «В 12 лет через серьёзное преодоление пришло осознание того, что это необходимо: тренировки во всём! Хочешь художником быть – работай, работай и ещё раз работай. Не стремись понравиться всем, делай то, что можешь. И ещё — ничего не бойся. Беги с наслаждением. Куда и зачем бежишь? Впереди цель, а результатом должна стать победа. Прежде всего, победа над самим собой. И так всегда». В экспозицию вошли произведения живописи, графики, а также инсталляции и арт-объекты; 70% работ новые, но есть и сделанные в прошлые годы. Представлены серии: «Март 2025» (2025), «Кунгур, парад планет» (2025), «1977. Театр» (2025), «Театр: прошлое и настоящее» (2025), «XX век», «Нет», «Да».

В августе 1945-го границу с территориями, оккупированными Японией, в рядах Красной Армии пересекли пятеро художников-графиков: Павел Кирпичёв, Фёдор Усыпенко, Дмитрий Пяткин, Ярослав Титов и Василий Арлашин. Все они – ученики и мастера студии Митрофана Грекова. В течение трёх недель боевых действий и позднее они рисовали переход через Хинганский хребет, занятие Порт-Артура, вступление в Мукден, наступление на Южном Сахалине, освобождённых жителей Маньчжурии, Китая и Кореи, богатую природу Дальнего Востока, море. На этих рисунках основана новая выставка – мультимедийный проект Центрального музея Великой Отечественной войны (он же Музей Победы на Поклонной горе, Москва). Кроме графики, созданной на местах событий, представлено более 120 фотографий, документов, плакатов из фондов московского музея, рассказывающих о финальном этапе Второй мировой войны.

16 и 17 сентября в ДК Солдатова пройдут полуфиналы Первой лиги КВН. В Пермь приезжают команды со всей страны. За выход в финал поборются восемь из них: «Стелла Магнетик» (Набережные Челны), «Маунти» (Красноярск), «Ближе к детям» (Екатеринбург), MTV (ДВФУ, Владивосток), «Самая грустная рок-группа» (Армавир), «Паца-Ваца» (Минск), «Камбаламба» (Псков) и «Последняя фантазия» (Хабаровский край).

Музыканты из оркестра Пермского театра оперы и балета Анна Когун (виолончель) и Анастасия Иванова (фортепиано) выступят с произведениями Иогеннеса Брамса, Исаака Альбениса и Родиона Щедрина. Драматургия программы «Сумерки романтизма» выстроена так, словно призвана сказать: романтизм не прошлое. Из XIX века он перешагнул в век ХХ и продолжает существовать с нами бок о бок сегодня. Программа открывается сочинениями немецкого композитора Иоганнеса Брамса. Его Соната для виолончели и фортепиано № 1 раздвигает границы романтизма в глубину истории. Следом за Первой дуэтной сонатой прозвучит Вторая, написанная, однако, через двадцать с лишним лет. Если Первая выглядит смелой заявкой на главную роль, то Соната для виолончели и фортепиано № 2 представляет собой уже полное слияние с образом — игру в полный рост, без оглядки на публику. Вызовом для пианиста является «Альбайсин» из сюиты «Иберия» Исаака Альбениса. Альбайсин, в честь которого названо произведение, — это старинный район Гранады, архитектурная жемчужина испано-мусульманского городского устройства. Силами одного инструмента Альбенис имитирует классический испанский дуэт — танец фламенко и гитару. «В подражание Альбенису» Родиона Щедрина венчает концертную программу.

«Ангелы не жужжат» представляет собой череду новелл, снятых в разных стилях, но складывающихся в единое полотно. Автор фильма Александр Селиверстов обращается к узнаваемым образам современной России, приправляет повествование постмодернистскими приёмами, абсурдом и щепоткой чёрного юмора. Среди героев – бухгалтер, сбивающийся со счёта рыбы; Борис, мечтающий выспаться; журналистка в тени популярного актёра; могильщик социальных сетей; киллер, травмированный опытом 1990-х; певица чебуречной в рыцарских латах; неумелый аккордеонист возле гаражей; переписчица, мечтающая то ли о море, то ли о миропорядке, и другие «маленькие люди». Между новеллами появляются отец и сын в автомобильном путешествии – сюжетная нить, связывающая повествование. После фильма можно будет обсудить его с режиссёром.

Творческая встреча в уютном зале винотеки Vinorio с хормейстером нового хора Triumphum vox Анастасией Гуляевой. Анастасия расскажет о создании хора: как прошли полтора месяца прослушиваний, какой планируется репертуар, какие планы у коллектива на сезон, когда будет первый концерт и что будет исполнено на презентации хора. В завершении творческого вечера Анастасия Гуляева ответит на вопросы. В стоимость билета включены два бокала вина.

Об истории Пермского краеведческого музея и его роли в становлении научного краеведения в городе и крае расскажет Елена Геннадьевна Литвинова, ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея. Основанный 15 ноября 1890 года Пермской комиссией Уральского общества любителей естествознания, музей всегда был инициатором взгляда в будущее. В его недрах зарождались идеи и процессы, которые часто «перерастали» сам музей. Так, в XX веке от музея отделились и стали самостоятельными: Пермский зоопарк, Пермская художественная галерея, Пермский планетарий.

Юрий Шикин, Егор Субботин, Максим Нурулин и Татьяна Нечеухина проведут экскурсию по экспозиции. Каждый расскажет о своём понимании слова и его художественном выражении. В конце авторы в формате круглого стола поговорят со зрителями, ответят на вопросы. Автор проекта «Слово» — скульптор Юрий Шикин — задумал создать пространство, где слово станет источником вдохновения для художников разных жанров и направлений. Основная идея — показать, как слово влияет на создание произведения искусства и какое воздействие оказывает на формирование художественного образа. В синкретической экспозиции — не только живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, но и тексты, а также кино.

В театре «Балет Евгения Панфилова» отметят 70-летие его основателя, выдающегося хореографа Евгения Панфилова. В первый фестивальный день пройдут показы двух недавно восстановленных спектаклей Панфилова — «Восемь русских песен» (12+) и «БлокАда» (12+). Сразу после театрального показа состоится вечер воспоминаний, на который придут друзья и соратники Панфилова, ветераны современного танца в Перми. Во второй день фестиваля состоятся показы приглашённых театров. Оба они — старейшие российские коллективы современной хореографии, основанные тогда же, когда и «Балет Евгения Панфилова» — в начале 1990-х. Челябинский театр современного танца Ольги Поны покажет свою самую свежую премьеру — «Письма. Упражнения в искренности» (12+). Камерный балет Наиля Ибрагимова «Пантера» (Казань) привезёт одноактный балет «Шахта» (12+). В третий фестивальный день пройдёт первая премьера нового сезона в «Балете Евгения Панфилова». Хореограф из Северной Македонии Игор Киров поставил «Поэму странствий» (12+) на музыку «Реквиема» Моцарта. Это будет хореографическое посвящение Евгению Панфилову.

Центральным событием фестиваля «Расписная суббота» неизменно является конкурс профессионального мастерства среди художников народных росписей. Специально на этот мастеровой фестиваль в Пермь приезжают участники из разных регионов страны. Всем конкурсантам предстоит роспись весла-правИла. В музеях России известны два расписанных весла. Одно хранится в Березниках, второе – во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. К этому предмету прилагается описание, согласно которому расписанные резные вёсла-правИла в пермском Прикамье были подарком на свадьбу. Узнать, что в этой легенде правда, а что вымысел, можно будет на фестивале «Расписная суббота» на лекции профессора Александра Черных. Кроме того, пройдут лекции и мастер-классы художников народных промыслов из Нижнего Новгорода Елены Олениной и Николая Гущина, из Федоскино – Сергея Сидорова. Также в пятницу, 19 сентября, в «Губернию» можно будет прийти на «Капустные помочи» в музыкальном формате. Все привычные звуки осенних заготовок – то, как капусту рубят, трут морковь, жмут овощи, чтобы заквасить, – станут музыкой с помощью музыкантов проекта «О.Р.З.А». В Хохловке все желающие смогут попасть на уроки к участникам конкурса «Расписная суббота». В музыкальной программе выступят коллективы из разных территорий Пермского края. В воскресенье, 21 сентября, будет определён победитель конкурса профессионального мастерства. В Кудымкаре состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей.

«Флаэртиана» пройдёт в Перми в 25-й раз. Как всегда, в программе — три конкурса: международный, российский и студенческий, а также множество специальных событий и внеконкурсных показов. В шорт-листе главного (международного) конкурса 13 фильмов — из Египта, Италии, Чили, Ирана, Индии, Китая, Франции, Нидерландов, Дании, Катара, Саудовской Аравии, Германии и России, — снятых в 2024 и 2025 годах. В основе всех сюжетов — реальные истории. Единственная российская картина международного конкурса — «В активном поиске страданий» (18+) режиссёров Анны Бондарь, Олеси Епишиной, Натальи Саврас и Анастасии Ивановой — исследует явление «любовной зависимости». В национальную конкурсную программу «Российская Флаэртиана» вошло 15 фильмов из разных регионов. Режиссёры наблюдают за повседневной жизнью россиян — их выбором, сомнениями, поисками себя и опоры в быстро меняющемся мире. Среди фильмов — картины о сельском театре в сибирской глубинке, хирурге-гинекологе, помогающем женщинам на грани отчаяния, об участниках кубанского хора, о том, как две молодые учительницы пытаются переосмыслить свою судьбу. В российский конкурс вошёл фильм Сергея Четверухина «Проводы» (18+), снятый в Перми. В студенческий конкурс вошло 11 картин. В этом году многие студенческие фильмы объединяет лейтмотив пути. Вместе со своими героями авторы преодолевают расстояния, попадают в отдалённые и труднодоступные пространства: географические, топографические и, в конечном счёте, психологические. В этом конкурсе две пермские картины. Фильмом открытия фестиваля избрана работа режиссёров Ирины Шапман и Владислава Гришина «Древний лес. Хранитель жизни» (6+).

