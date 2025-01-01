Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Нежный сентябрь Афиша уикенда 12-14 сентября Поделиться Твитнуть

В преддверии 135-летия Пермского краеведческого музея пройдёт серия встреч «Десять удивительных историй, рассказанных теми, кто знает музейные секреты». Десять музеев– филиалов Пермского краеведческого — эта целая жизнь для многих поколений сотрудников. Встречи с сотрудниками городских и загородных филиалов пройдут в формате публичных выступлений, лекций и экскурсий. Первая встреча – «Четыре секрета из Осы». Галина Клыкова, заведующая отделом истории Осинского краеведческого музея, работает в музее с 1990 года, в 1995-2015 годах была заведующей Осинского музея. Галина Ивановна расскажет историю появления розового фламинго в экспозиции Осинского музея, историю спора потомков о внешнем облике капитана-командора Витуса Беринга, историю встречи с автором диорамы «Взятие Пугачёвым крепости Оса» – народным художником РСФСР Евгением Данилевским и другие подробности создания в Осе музейной экспозиции.

На традиционном «Кампус-фесте» в ПГНИУ откроется 44 творческих и образовательных площадки: мастер-классы, квесты, чемпионаты по настольным играм, спортивные и интеллектуальные соревнования. Главная сцена фестиваля будет посвящена электронной музыке в разных её проявлениях. Событие откроет самый юный диджей России – девятилетний DJ Роман Raze. В течение вечера на сцену выйдут два диджея – выпускники ПГНИУ DJ DiKabasha и DJ Robsis. Прозвучит бразильская карнавальная самба от студии Samba Salgada, пройдет мастер-класс по игре на африканских барабанах и по капоэйре. Музыкальные знания можно будет проверить на караоке-квизе и «Угадай мелодию», состоится «эмодзи-квиз», скороговорочный баттл и игра на знание «звёздных пар». В зоне мастер-классов будут рисовать на шопперах, создавать карты желаний, украшения и брелоки, откроется столярная мастерская и пройдут занятия по спортивным уличным танцам от чемпионов России Panda Crew. Глубже узнать себя можно будет на площадке психологического клуба Lumos РИНО ПГНИУ. Школьники смогут пройти экономический квест «Погружение в студенческую жизнь». Для родителей организаторы приготовили две специальных площадки: «Сленг, или Как понять, о чём говорит ваш ребёнок» и «Родительство без фильтров: подростки нового поколения». Спортивная часть события будет представлена регби, соревнованиями по пляжному волейболу среди иностранных студентов и шахматным турниром. Для участия в стритбаскете необходима отдельная регистрация. Клуб настольных игр даст возможность сразиться в «настолки».

Музыкально-поэтический спектакль основан на музыкальном цикле Петра Ильича Чайковского и стихотворениях пермской поэтессы Анастасии Бердинских. Он состоит из двенадцати пьес, каждая из которых посвящена определённому месяцу и отражает атмосферу соответствующего времени года. Музыку исполняет камерный оркестр «Орфей» под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Северная Осетия, дирижёр Астраханского государственного театра оперы и балета Евгения Кириллова. Стихи читает автор — Анастасия Бердинских.

В рамках обменных гастролей на сцене Пермского ТЮЗа выступит с тремя спектаклями театр юного зрителя из Вологды. «Принц и нищий» – почти историческая хроника по роману Марка Твена. Однажды нищий мальчишка Том Кенти случайно знакомится возле королевского дворца с наследным принцем британского престола Эдуардом. Том рассказывает богатому наследнику о своих простых и вольных радостях: как они с ребятами купаются в реке, зарываются в песок, кидаются друг в друга грязью. Принцу Эдуарду хочется так же свободно походить босиком, валяться в грязи и, главное, чтобы его никто не сдерживал в таких желаниях. А нищий Том признаётся в своей мечте хоть раз побывать во дворце. И мальчишки решают ненадолго поменяться одеждами. «Денискины рассказы» – «запуск ракеты в двух действиях по прозе Виктора Драгунского». …Утро Дениски началось с неприятности – мама заставила его съесть на завтрак манную кашу, и только тогда ему можно будет пойти играть на улицу. Дениска пытался и посолить, и поперчить, разбавить водой и сдобрить ненавистную ему кашу горчицей… А во дворе уже ждали друзья, и очень хотелось к ним, чтобы придумывать разные игры, и даже запуск ракеты в космос!.. «Женитьба» – «совершенно невероятное событие в двух действиях по пьесе Николая Гоголя». Это история сватовства сразу пяти женихов к купеческой дочке Агафье Тихоновне. Бобыли-недотёпы волей случая оказываются одновременно в доме невесты. Они мечтают поменять привычный уклад своей одинокой жизни, надеясь найти с помощью женитьбы каждый своё: кто-то любви, кто-то избавления от комплексов, кто-то благополучия.

Обширная кинопрограмма: в конкурсных показах – более 60 короткометражек для взрослых и детей из 11 стран мира. Темами показов станут «вдохновляющие истории», «разговоры о любви» и «манифесты мечты». Фильмом открытия стала комедия «Особенности национальной больницы» (12+), снятая режиссёром Станиславом Светловым по сюжету Александра Рогожкина. Молодой немец Вернер Мюллер оказывается волонтёром в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, рвущегося помогать всем больным и нуждающимся, ждёт долгий и насыщенный день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтёр открывает для себя русский характер. Во внеконкурсных показах фильм «Легенды наших предков», мини-сериал «Между нами химия» и многие другие фильмы, сериалы и мультсериалы. Впервые состоится конкурс суперкороткометражек в формате reels. Конкурсные работы можно будет посмотреть на странице фестиваля ВКонтакте. Среди специальных событий – кулинарное ток-шоу «Кинокухня «Лампы» – готовим, показываем, пробуем импакт-кино, приготовленные с любовью!». Шеф-повар Вячеслав и шеф-кондитер Елизавета, создатели пекарни-кондитерской «Цех», вместе со звёздными гостями: блогером Еленой Самчук, сценаристом Марией Масловой и актрисой Мариной Ворожищевой – представят рецепты вкусного кино и дадут его попробовать зрителям площадки. В программе также интеллектуальная игра с импакт-начинкой: «Киномозгобойня» среди сборных команд зрителей, режиссёров и членов жюри фестиваля. Ведущий – Александр Смирнов, актёр, сценарист, режиссёр, певец и автор песен.

На борту ретро-теплохода «Ягошиха» прозвучит живая фортепианная музыка в исполнении пермских пианисток Дианы Зубович и Кристины Рассадниковой. Зрители-пассажиры смогут насладиться медленно проплывающими осенними видами Перми под звуки фортепиано, согреваясь ароматным чаем или кофе на тёплой закрытой палубе. В исполнении Дианы Зубович прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Михаила Глинки, Франца Шуберта, Клода Дебюсси и многих других. В программе рейса с Кристиной Рассадниковой – музыка Эрика Сати, Доменико Скарлатти и Клода Дебюсси.

Коллекция русского православного искусства Пермской галереи насчитывает более тысячи памятников. Особая ценность собрания в том, что оно отражает развитие православного искусства нашего региона с XVI века до начала XX веков. Ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи, культуролог Ольга Гусева расскажет о том, как распространялось христианство в Пермских землях, о формировании коллекции, об особенностях Строгановской иконы, а также о том, по какому принципу будет выстроена постоянная экспозиция православного искусства в новом здании Пермской галереи.

«Тырдоз» с коми-пермяцкого переводится как «полная чаша», «достаток». Это праздник, посвящённый завершению сельскохозяйственного сезона и богатым дарам природы. Гостей ждёт большая ярмарка со свежими фермерскими продуктами, сувениры ручной работы и традиционные коми-пермяцкие угощения. Здесь развернут интерактивные площадки: народные игры и хороводы, мастер-классы по традиционным ремёслам, фотозона, соревнования по поднятию гирь, семейный конкурс «Арся карнавал» и розыгрыш осенней лотереи с ценными призами «Тырдоз сувенир». На сцене выступят творческие ансамбли «Югӧр» и «Шондiбан», а в завершении дня – казачий ансамбль из Верещагино.

В программе фестиваля: спортивный забег на 6 км для спортсменов; свободное прохождение дистанции 3 км; развлекательные интерактивные площадки, концерт. Все участники получат памятные медали и рюкзачки-мешки. Победители и призёры спортивного забега будут награждены призами и дипломами. Поощрительные призы получат самый юный и самый возрастной участник фестиваля, а также самая многочисленная команда.

Второй праздник фестиваля «Осень в Хохловке» отражает традиции трёх дат народного календаря: 11 сентября – Иван Постный, праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя, «Угощение нищих, бедных странников, пение духовных стихов»; 13 сентября – Куприян, «Картофель – хлебу подспорье»; 14 сентября – Симеон Столпник, Семенов день, «Похороны мух». В программе – рассказ о традициях осенних праздников; выступление певческих коллективов, посвящённое празднику Богородицы Неопалимая Купина; пение старообрядческих духовных стихов Пермского края; «дожинки», помочи, завершение уборки льна и зерновых, обряд «завивания бородки» из последних колосьев; застольные песни, частушки, кадрили; игры для детей; мастер-классы по прядению и ткачеству, по приготовлению блюд из картофеля; мужские состязания; женские проголосные песни.

