Виктор Суетин генеральный директор АО «Строй-ПанельКомплект» «Форум подтвердил актуальность выбранного нами курса на технологическое развитие»

— Участие в Пермском форуме развития «Города будущего» стало для нашей компании важной площадкой для профессионального диалога и обмена опытом.

На нашем стенде мы сделали акцент на практическом применении цифровых технологий в строи­тельстве. Мы представили цифровую BIM-модель, созданную в отечественном программном обеспечении Renga. Также мы показали модуль для интеграции с ERP-системой через среду общих данных, который уже полтора года успешно работает в нашей компании. Это решение позволяет нам в реальном времени отслеживать не только ход проектов, но и их экономические показатели.

На сегодняшний день наша компания является одной из немногих в Пермском крае, кому удалось создать и использовать подобную цифровую экосистему на практике.

Данный подход обеспечивает сквозную цифровизацию ключевых этапов: от проектирования и производства материалов до строительства и последующей эксплуатации объектов. Мы рассматриваем эти технологии как эффективный инструмент для повышения контроля качества, соблюдения сроков и увеличения рентабельности проектов.

Отдельно отметим успех нашего молодого специа­листа Данила Степанова, который вошёл в число победителей архитектурного конкурса в составе проектной команды на форуме. Их работа была отмечена наградой от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Мы рассматриваем эту победу как подтверждение правильности нашей стратегии по поддержке и интеграции молодых профессионалов в ключевые процессы компании.

Форум подтвердил актуальность выбранного нами курса на технологическое развитие. Мы благодарны организаторам за возможность продуктивного участия и намерены применять полученные инсайты в дальнейшей работе.

