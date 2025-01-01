Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дважды юбилейный В планах Пермского театра оперы и балета на сезон — три оперы и два балета Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета открыл 154-й театральный сезон. Он позиционируется как юбилейный, причём юбилейный дважды: театру в нынешнем году исполняется 155 лет, а пермскому балету — 100 в 2026-м.

Как справедливо заметила на пресс-конференции по случаю открытия сезона министр культуры Пермского края Алла Платонова, Пермь, которой недавно исполнилось 300 лет, половину своей истории живёт с музыкальным театром, первым на Урале, и треть своей истории — с собственной балетной труппой.

В связи с этими датами готовится серия юбилейных событий, которые пройдут в декабре. Планируются два гала-концерта (6+) — оперный 19 декабря и балетный 21 декабря, а 25 декабря в концертном исполнении прозвучит «Аида» (6+) Верди.

Первая оперная премьера намечена на 16 октября. Впервые в Пермской опере ставит спектакль Антон Фёдоров — драматический режиссёр, спектакли которого в прошедшем сезоне вышли в БДТ им. Товстоногова и в Театре Наций. Опера Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок» (16+) станет его дебютом в музыкальном театре. Музыкальный руководитель постановки — Пётр Белякин.

В завершение сезона, летом 2026 года, в театре снова будет работать Андрей Прикотенко, художественный руководитель новосибирского театра «Красный факел», который поставил в Перми «Похождения повесы» (16+) Стравинского в 2024 году. На сей раз режиссёр осуществит постановку «Царской невесты» (16+) Римского-Корсакова — одного из самых по­пулярных названий, которое держится в репертуаре Пермской оперы уже полтора столетия. Владимир Ткаченко, который будет выступать в качестве музыкального руководителя постановки, сообщил, что привычная опера раскроется перед зрителями по-новому: «Нас ожидает совершенно новый подход — и сценический, и музыкальный. Думаю, что ничего общего с тем, что мы с вами слышали и видели до этого в старой постановке, не будет. Мне кажется, нам удастся открыть какие-то новые смыслы и новые потайные двери в этом материале». Премьера намечена на 2 июля 2026 года.

Театр возвращается к практике камерных оперных показов в фойе. Специально для этой площадки штатный режиссёр театра Мария Рубина и дирижёр Пётр Белякин ставят комическую оперу Перголези «Служанка-госпожа» (12+). Спектакль будет сыгран впервые 27 марта 2026 года. По мнению Анны Волк, генерального директора Пермского театра оперы и балета, малобюджетные камерные постановки нужны в репертуаре театра в том числе для гастрольных выступлений.

30 октября солисты, хор и оркестр театра исполнят концертную версию «Паяцев» (6+) Леонкавалло, а 2 ноября — «Риголетто» (6+) Верди. С этими двумя названиями театр в начале ноября отправится на гастроли в Московскую филармонию, где в новом сезоне сохранился его абонемент.

В феврале 2026 года в концертном исполнении прозвучит «Травиата» (6+) Верди. В главной партии выступит Надежда Павлова. Это будет дань памяти Роберту Уилсону, автору легендарного спектакля 2016 года.

В постановочных планах Пермского балета — только нетленная классика. Худрук балетной труппы Алексей Мирошниченко очень внятно обосновывает, почему в пермском балетном репертуаре не будет в ближайшее время авторских эксклюзивных названий.

Алексей Мирошниченко, художественный руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета:

— Я абсолютно убеждён, что, приближаясь к 100-летию пермского балета, самое правильное, логичное и нужное — сконцентрироваться на классическом репертуаре, на его сохранении, обновлении и развитии.

21, 22 и 23 ноября пройдут премьерные показы обновлённого «Лебединого озера» (6+) в постановке Мирошниченко. Хореограф хочет сделать некоторые изменения в танце, чтобы подчеркнуть смыслы, которые он вкладывает в этот балет. Так, в финале спектакля на сцене появится свита Ротбарта — мужской кордебалет в образе чёрных лебедей. По словам Мирошниченко, это не птицы, а символы, да и вообще лебеди в «Лебедином озере» — не то, чем кажутся.

Алексей Мирошниченко:

— Это создаст контраст, подчеркнёт хрупкость, беззащитность Одетты. Несмотря на то, что у них есть некая птичья пластика, конечно, это никакие не птицы, так же как и Ротбарт. Птица — это вообще символ. Эти лебеди, белые и чёрные, — символ двух пограничных миров, борьбы добра со злом. Одиллия — она ведь тоже никакой не чёрный лебедь, она демоница, это даже по пластике видно.

Второе название, с которым Мирошниченко будет работать в новом сезоне, — это «Жизель» (12+), премьера которой назначена на март 2026 года.

Это событие напрямую связано с юбилеем пермского балета, который в 1926 году начинался именно с «Жизели». С дирижёром-постановщиком Иваном Худяковым-Веденяпиным Мирошниченко проводит ревизию музыкального материала, поскольку, по его словам, в традиционной советской версии «Жизели» были существенные искажения.

Иван Худяков-Веденяпин изучил все редакции балетной партитуры и создал научную версию, в которой указаны все изменения, которые были сделаны по сравнению с исходным вариантом. В результате этой работы в новой версии балета появятся фрагменты и даже целые сюжетные линии, которых пермская публика прежде в «Жизели» не видела. Так, в первом акте есть вставное па-де-де; у Мирошниченко оно не будет вставным — это будет танец жениха и невесты на сельской свадьбе. Спектакль будет начинаться со свидания влюблённых крестьян, и эти же герои выйдут в па-де-де в свадебных нарядах.

Начало второго акта будет происходить в интерьере — в замке Альберта, где герой будет переживать историю несчастной Жизели и переосмыслять свою жизнь, прежде чем пойти на могилу девушки.

Балетмейстер признаётся, что хотя он сочинил много новых танцев, но сделал это так, чтобы балет выглядел хореографически цельным, как будто никто кроме Коралли, Перро и Петипа над ним не работал.

По замыслу Мирошниченко, новая «Жизель» должна поддержать визуальную «волшебность» романтического балета со всеми его вуалями, мерцающими огоньками, таинственными исчезновениями и фантастическими появлениями героев «из ниоткуда».

В следующем сезоне — 2026/27 — Мирошниченко планирует вернуть на пермскую сцену «Спящую красавицу».

