Алина Наумова Красота требует средств Салоны красоты показывают уверенный рост среднего чека, но их посещаемость постепенно снижается Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В Пермском крае увеличилось количество салонов красоты и косметологических кабинетов. Вместе с этим возросли и траты потребителей — салоны вынуждены поднимать цены на свои услуги из-за повышения стоимости коммунальных платежей, арендной платы и расходных материалов. Представители индустрии отмечают, что клиенты всё чаще стали экономить на красоте и их поток постепенно снижается.

В геосервисе «2ГИС» посчитали, что в августе 2025 года в регионе сконцентрировано 523 косметологических салона и кабинета, что на 2% больше, чем годом ранее, когда их было 515.

При этом увеличение количества салонов красоты в городе не связано с ростом спроса на их услуги, считает Валентина Трясцына, основатель бьюти-пространства «ЛицоТело». Всё чаще мастера, наработавшие постоянных клиентов, открывают собственные кабинеты.

Руководитель студии авторской стрижки Nataly COOLikova Наталья Куликова говорит, что мастера также начали арендовать места в действующих салонах. По словам предпринимателя, это влечёт за собой дефицит квалифицированных кадров в студиях красоты.

По данным сервиса T-Pay, в первой половине 2025 года в России средний чек при оплате бьюти-услуг составил 2233 руб., что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Объём трат вырос на 17% год к году, а транзакции — на 3%. Показатели Прикамья чуть ниже, чем в стране: средний чек на бьюти-услуги в регионе вырос на 13% — с 1601 до 1814 руб.

Вера Долганова, владелица салона красоты «Золотая роза», отметила, что средний чек в этом году увеличился на 5—7% и составляет 2,5—3 тыс. руб. Повышение связано с незначительным удорожанием материалов, однако стоимость услуг в салоне остаётся стабильной.

«В этом году повышать стоимость услуг я не намерена, в ближайшие полгода она останется прежней. Доллар находится в стабильном состоянии, поставщики цены на материалы не меняют», — сообщила она.

По словам Веры Долгановой, самые существенные ценовые перемены были в 2023 году: тогда цены повысились на 7—8% из-за нарушения логистических цепочек, поиска новых поставщиков, а также колебаний курса доллара.

Отметим, что, по данным пресс-службы T-Pay, серьёзный спад в работе салонов красоты был в 2022 году, когда количество транзакций снизилось на 9%, объём трат — на 11%, а средний чек — на 2%. Но в 2023 и 2024 годах спрос на услуги салонов начал постепенно расти. В этот период число транзакций выросло в среднем на 4% в год, объём трат увеличился на 11%, а средний чек — на 7%.

Галина Мильчакова, владелица двух студий по наращиванию ресниц Lashmaker pro, говорит о среднем чеке в 2 тыс. руб. Она ежегодно индексирует цены из-за инфляции, повышения цен на расходные материалы и аренду.

Наталья Куликова сообщила о росте среднего чека примерно на 30% за год — с 5,5 тыс. до 7,5—8 тыс. руб. По словам Куликовой, на это, помимо обязательных платежей, повлияло и обу­чение мастеров.

«Средний чек вырос, потому что повысились коммунальные платежи, себестоимость красителей, расходных материалов. Кроме того, мы много времени уделяем обучению, повышению квалификации мастеров, в связи с этим повышаем прайс», — добавила она.

Валентина Трясцына сообщила, что в среднем чек в её салоне составляет 3,5—3,7 тыс. руб. Хотя цены пока не изменились, она планирует их повышение из-за роста аренды и коммунальных платежей, а также удорожания расходных материалов на 15—20%.

Представители индустрии отмечают, что при повышении среднего чека посещаемость в этом году снизилась или осталась на уровне прошлого года. Наталья Куликова заметила, что трафик в её студии в сравнении с 2024 годом упал на 20%. Снижение отметили и в бьюти-пространстве «Лицо-

Тело». Вера Долганова говорит, что в салоне «Золотая роза» уже наработанная клиентская база, поэтому серьёзных изменений в трафике нет.

Не стоит забывать и о сезонности: как подчёркивает Вера Долганова, выручка в индустрии красоты колеблется на 10% в зависимости от времени года.

«Летом больше загружены специалисты по маникюру и педикюру, весной и осенью —парикмахеры. Зимой загрузка также высокая из-за праздников, но в январе выручка наименьшая, так как клиенты уезжают из города», — объясняет она.

Наталья Куликова отметила, что в летние месяцы посещаемость оказалась ниже ожидаемой, клиенты всё чаще переходят на домашнее окрашивание, стремясь сэкономить: «Клиенты пытаются снизить расходы на красоту и стали больше экономить. Это очевидная тенденция». Валентина Трясцына предполагает, что рынок индустрии красоты ожидает спад: «Люди начали считать деньги и больше экономить на себе».

Несмотря на постепенный спад посещаемости и рост среднего чека, салоны красоты останутся востребованными, прогнозирует Вера Долганова. Она уверена, что «женщины всегда стремятся к красоте, независимо от возраста, времени года и обстоятельств».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.