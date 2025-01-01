Алёна Морозова Здоровье населения и медицинские кадры Осенняя сессия краевого парламента началась с вопросов социального характера Поделиться Твитнуть

Открытка для бойца ВС РФ. Он хранил её при себе на протяжении боевых действий

Благополучие жителей

Благополучие жителей

На пленарном заседании парламента Пермского края 21 августа депутаты заслушали доклад министра здравоохранения Анастасии Крутень о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии в регионе по итогам 2024 года.

Министр рассказала, что в Прикамье благодаря системной работе удалось снизить смертность от управляемых причин, таких как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Снижение показала и общая инфекционная заболеваемость: на 4,5% по сравнению с 2023 годом и на 20% по сравнению со средне­многолетним уровнем. Уровень рождаемости остался выше среднего по стране.

«По рождаемости, несмотря на то что мы видим снижение на 3% по сравнению с 2023 годом, мы находимся на достойном уровне относительно субъектов Приволжского федерального округа и Российской Федерации. Тем не менее это такие сигналы, которые позволяют нам двигаться дальше и думать над тем, как ещё больше укреплять позиции в поддержке молодых семей и демографической ситуации», — отметил депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Бондарь.

По его словам, представленный доклад — это не сухие цифры и статистика, а фундамент для серьёзных стратегических решений на ближайшие годы, который требует внимательного отношения и дальнейшей работы по поддержке материнства и детства, молодых семей. Доклад позволяет обратить внимание депутатского корпуса на важные вопросы для внесения и принятия необходимых законодательных инициатив.

Кадровая поддержка

В первом чтении была принята инициатива губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о передаче медработникам служебного жилья в собственность путём приватизации. В случае одобрения законопроекта во втором чтении воспользоваться этой мерой поддержки в первую очередь смогут врачи и фельдшеры в сёлах и малых городах.

«Принятые изменения наделяют правительство Пермского края дополнительными полномочиями по передаче служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда отдельным категориям медицинских работников в порядке приватизации. Основная цель предложенных корректировок в законодательство — это ещё один шаг в решении кадрового вопроса в сфере здравоохранения, новый стимул для молодых специалистов и очень важная мера поддержки для медицинских работников со стажем», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета регионального парламента по социальной политике Алексей Мазлов.

Он рассказал, что до конца текущего года будут разработаны положения по реализации инициативы и уже начиная со следующего года отдельные категории врачей смогут претендовать на оформление служебного жилья в собственность. На сегодняшний день в регионе находится 38 таких помещений, из которых 12 уже внесены в специализированный жилищный фонд. Они расположены в Пермском районе, Кудымкаре, в Оханском, Краснокамском и Кунгурском округах. Введение нормы позволит распространять эту практику и на остальные территории Прикамья.

Сохранение памяти

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Законодательном собрании прошла выставка «Za жизнь!». В экспозиции представили трофеи, привезённые активистами-добровольцами и участниками СВО из зоны боевых действий, в том числе макеты оружия, обмундирование, знаки различия вооружённых сил и формирований, элементы артефактов с поля боя.

Председатель краевого парламента Валерий Сухих подчеркнул важность сохранения исторической памяти и правды о подвигах защитников Отечества.

Мобильный телефон, пробитый осколком гранаты, сброшенной дроном на бойца Фёдора Ендураева

«Сбор свидетельств, предметов и артефактов сегодня помогает сохранить подлинную историю. Историю, которую создают наши герои сегодня. Мы должны передать эту память будущим поколениям», — отметил спикер.

Часть экспозиции составили личные вещи военнослужащих из Пермского края. Среди них — предметы, предоставленные экс-депутатом краевого парламента, председателем Ассоциации ветеранов СВО Пермского края Александром Григоренко, членами Молодёжного парламента при Законодательном собрании Пермского края Леонидом Новохатским и Даниилом Степановым.

Личные вещи бойца, бывшего депутата Законодательного собрания Александра Григоренко

Большинство экспонатов имеют реальные истории, рассказанные самими бойцами, а также родственниками и сослуживцами погибших: пробитый осколком гранаты мобильный телефон, простреленная каска, личный «браслет выживания» солдата. Для подготовки экспозиции задействованы личные архивы жителей, музеев и общественных объединений.

Кроме того, в зале заседаний комитета по социальной политике была организована фотовыставка «Хроники террора украинского неонацистского режима», посвящённая преступлениям киевского режима против мирного населения ДНР, ЛНР, Новороссии и приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей.

Рация, принадлежащая члену Молодёжного парламента, ветерану СВО и кавалеру ордена Мужества Даниилу Степанову. Котелок: по внешним пометкам можно предположить, что он принадлежал бойцу третьей разведывательной группы

Проект создан Государственной думой РФ совместно с информагентством «РИА Новости». На фотографиях запечатлены разрушенные больницы, детские сады, храмы, моменты эвакуации мирных жителей и помощь российских военных и волонтёров.

По предложению Валерия Сухих обе экспозиции перенесены в исторический парк «Россия — моя история».

