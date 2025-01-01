Алёна Бронникова Нефть под давлением Нефтегазовая отрасль столкнулась с рядом вызовов Поделиться Твитнуть

По итогам августа 2025 года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 505 млрд руб., что на 36% меньше, чем в июле (787,3 млрд руб.). Как сообщает Минфин РФ, сумма фактически полученных поступлений оказалась на 10,5 млрд руб. ниже ожидаемого месячного объёма. По прогнозу ведомства, в сентябре общий объём нефтегазовых доходов окажется на 21 млрд руб. ниже базового.

По данным Росстата, снижение показал и сальдированный финансовый результат российских предприятий на нефтяном рынке. Так, компании, занимающиеся добычей нефти и природного газа, в январе—июне 2025 года получили почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 1,2 трлн руб. в 2025-м против 2 трлн руб. в 2024 году. Доходы предприятий, занимающихся переработкой нефти и кокса, снизились на 44%, до 805,9 млрд руб., сальдированный результат нефтеперерабатывающих предприятий Пермского края показал снижение на 7,2% год к году.

В августе вице-премьер РФ Александр Новак провёл заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На встрече было поддержано предложение Минэнерго РФ о продлении временного запрета на экспорт бензина на период высокого сезонного спроса. Помимо этого, «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщил о том, что поддержано было и предложение нефтяных компаний о повышении порога отклонения от индикаторов в топливном демпфере с 1 августа до 15% по бензину и до 25% по дизельному топливу.

Несмотря на действующий запрет экспорта, биржевые цены на топливо продолжают расти. В частности, на 1 сентября средняя биржевая цена бензина марки АИ-92 с поставками в европейской части России составила 69,4 тыс. руб./т. При этом порог обнуления демпфера — 66,4 тыс. руб./т.

«Демпфер — это механизм защиты внутреннего рынка топлива от излишнего экспорта при выгодной для нефтяных компаний цене мирового рынка. Сейчас произошло расширение размеров допустимых отклонений фактических оптовых цен внутреннего рынка на моторные топлива от их установленных условных значений для применения демпфера. Это будет способствовать поддержанию рентабельности переработки нефти для нефтяных компаний, что позволит сохранить им рабочие места, имеющийся уровень заработной платы и прибыли, а значит, и налоговых отчислений в бюджеты разных уровней», — прокомментировала декан экономического факультета ПГНИУ доктор экономических наук Татьяна Миролюбова.

Она также отметила, что получение демпфера уменьшает оптовую цену на внутреннем рынке, следовательно, решение о его сохранении должно сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке. Однако, по словам Татьяны Миролюбовой, сложно предугадать, как это будет происходить в реальности.

Руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь, доцент Татьяна Букина рассказала, что в отношении принятых мер есть два противоположных экспертных мнения. С одной стороны, озвученные меры являются дополнительными, поскольку в целом ситуация на внутреннем рынке остаётся стабильной.

«На сегодня внутренний рынок полностью обеспечен топливом благодаря неукоснительному выполнению рекомендаций Минэнерго по объёмам отгрузок топлива и продаж на биржевых торгах. Кроме того, в последнее время оптовые цены на бензин демонстрируют снижение. Стабильной остаётся ситуация и с дизельным топливом, поставки сельхозпроизводителям в период уборочной кампании также идут по плану», — отметила Татьяна Букина.

С другой стороны, это может снизить цены внутри страны, что будет иметь негативные последствия для компаний. Больше всего это повлияет на «Газпромнефть», «Татнефть» и «Башнефть», которые сильнее других участников в отрасли, ориентированной на внутренний рынок. Нефтяные компании на данный момент ближе к границе получения или обнуления демпфера, что приведёт к большим негативным последствиям, чем временная мера с экспортом, которая обернётся низкими оптовыми ценами, добавила эксперт.

Вызовы и рост спроса

Текущую ситуацию на рынке нефтегазовой отрасли экономисты оценивают как непростую. Татьяна Миролюбова связывает это с рядом вызовов: в частности, крепким рублём, низкой ценой нефти на мировом рынке (снижение по сравнению с прошлым годом примерно на 15 долларов за баррель), падением выручки и прибыли, изменением политики властей по отношению к топливному демпферу, а также вторичными санкциями по отношению к российской нефти в мире.

Наряду с этим из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы предприятиям приходится вставать на внеплановый ремонт. Это, в свою очередь, ведёт к сокращению предложения бензина и его удорожанию.

В августе Управление энергетической информации Минэнерго США в своём ежемесячном докладе повысило прогноз по росту спроса на нефть и жидкие углеводороды в мире, при этом отметив ожидания увеличения профицита предложения в 2025—2026 годах. Международное энергетическое агентство в августовском отчёте по рынку нефти также сообщило об ожидании роста мирового спроса на сырьё.

«В данном случае предложение, по прогнозу, значительно опережает спрос, что создаёт потенциал для значительного избытка на рынке. Хотя в краткосрочной перспективе переизбыток нефти выглядит ещё более раздутым. Ситуация может измениться, если Соединённые Штаты Америки ужесточат санкции против России и Ирана, третьего и пятого по величине производителей нефти в мире соответственно», — считает Татьяна Букина.

Она добавила, что ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть на этот год, одновременно понизив прогноз роста добычи в США и других странах, которые не входят в неё. При этом если говорить о ситуации в Пермском крае, то на отрасли это никак не отражается. Региональный рынок является монополистическим и определяет отсутствие своих особенностей. Поэтому все изменения, которые коснутся компаний в других регионах, также будут характерны и для предприятий Пермского края.

Тенденции и развитие отрасли

Развитие нефтегазового рынка в ближайшей перспективе будет определяться множеством факторов: от растущего спроса до влияния цифровизации и геополитических вызовов. Для успешной адаптации компаниям потребуются инвестиции в инфраструктуру и современные технологии, такие как создание цифровых двойников месторождений и автоматизация процессов.

Татьяна Букина отметила несколько основных трендов, под влиянием которых отрасль будет развиваться. Первый из них — рост спроса на нефть и газ в странах глобального юга, особенно в Индии и Китае. Причина заключается в растущем населении и формировании среднего класса в этих странах, что стимулирует потребление нефтепродуктов, особенно в авиации и нефтехимии.

Ещё один тренд связан с ОПЕК. Ключевую роль в балансировке рынка продолжает играть сделка ОПЕК+, в апреле 2025 года организация приняла решение о постепенном увеличении добычи, в связи с чем эксперты прогнозируют сохранение принятого ценового коридора до конца этого года.

Третий тренд — энергетический переход и карбонизация. По словам Татьяны Букиной, энергетический переход оказывает двойственное влияние на нефтегазовую отрасль. Страны Европы и США стремятся к углеродной нейтральности, что снижает инвестиции в традиционные проекты. С 2021 года, согласно данной тенденции, крупнейшие банки сократили финансирование нефтегазовых проектов. Также отмечается рост рынка нефтегазовой инфраструктуры, который включает в себя трубопроводы, терминалы СПГ и нефтепереработку.

Кроме того, увеличивается влияние цифровизации, которая трансформирует отрасль, повышая эффективность и снижая затраты компаний. Как обратил внимание заместитель директора по цифровым продуктам ГК «Нефтьсервисхолдинг» Алексей Соломин, в целом на текущий момент усиление суверенитета России в области отечественного ИТ-сегмента стало одной из основных тенденций на рынке автоматизации.

«Укрепление и рост возможностей отечественных ИТ-команд стали своего рода стимулирующим фактором для реализации новых индустриальных проектов во многих сегментах: нефтегазовой отрасли, СПГ, производстве лития, теплоэнергетике, химии и т. д. За последние полтора года ощутимо вырос отечественный рынок решений в области создания цифровых двойников нефтегазовых месторождений и продуктов автоматизации бурения скважин», — отметил Алексей Соломин.

Так, например, в 2024 году команда «Ригинтел» (ГК «Нефтьсервисхолдинг») зарегистрировала пять цифровых продуктов в области бурения в реестре отечественного ПО, а команда NS Digital реализовала более 20 проектов в области интегрированного моделирования месторождений. В сумме эти проекты позволили сэкономить заказчикам более 1 млрд руб. По его мнению, в следующие пару лет ожидается ещё более стремительное развитие и изменение ИТ-рынка для нефтегаза и промышленности.

Экономисты также отметили, что ещё одним важным фактором, который оказывает влияние на российский топливно-энергетический комплекс, являются геополитические вызовы и санкции.

«Ситуация на рынке России, помимо факторов мировой конъюнктуры, находится под влиянием внутренних факторов, в том числе геополитических. А они достаточно жёсткие, — комментирует Татьяна Миролюбова. — Кроме того, атаки украинских беспилотников на неф­тяные и газовые объекты России также влияют негативно. К тому же повлияет и инвестиционная политика нефтяных компаний — падение доходов и высокая ключевая ставка приведут к сокращению инвестиций. Тем не менее неф­тяная отрасль имеет перспективы роста, в том числе и в Пермском крае».

