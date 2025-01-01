Полина Путякова журналист Ценные бумаги без границ Новые правила упростят перевод активов между брокерами Поделиться Твитнуть

С сентября 2026 года Банк России намерен упростить междепозитарные переводы ценных бумаг для частных инвесторов, внедряя так называемые Me2Me-переводы, которые позволят переводить активы от одного брокера к другому с минимальными сложностями.

Как сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин на конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2025», изменения коснутся отказа от встречного поручения на зачисление, установления максимального времени проведения операций и автоматического предзаполнения полей для выбора ценных бумаг и депозитариев. Технологической основой станет сервис «Мост», разработанный Национальным расчётным депозитарием и Московской биржей, который автоматизирует процесс и уже тестируется отдельными участниками рынка.

В перспективе изменения затронут и переводы для юридических лиц. Эти нововведения призваны повысить удобство, скорость и прозрачность операций для инвесторов.

Международные стандарты

Сегодня сроки выполнения операций сильно различаются: у части брокеров перевод занимает от одного до трёх рабочих дней, в других случаях — до пяти. Однако, по информации проекта Банка России «Финкульт», посредники иногда устанавливают внутренние дедлайны до 10 рабочих дней. При ошибках в документах или дополнительных проверках процесс может растягиваться ещё дольше. Тарифы депозитариев предусматривают стоимость перевода от 500 до 2500 руб. за поручение.

По состоянию на июль 2025 года на Московской бирже зарегистрировано 37,8 млн частных инвесторов, из которых 3,9 млн активно совершают сделки. Даже если 5—10% активных клиентов ежегодно задумываются о смене брокера, речь идёт о сотнях тысяч потенциальных переводов в год и миллиардах, если не десятках миллиардов рублей комиссий.

Сложности сейчас вызывает и сам порядок действий. Процедура требует синхронизации поручений двух депозитариев, правильного заполнения заявлений на списание и зачисление бумаг, а также передачи пакета документов, подтверждающих цену приобретения активов. Ошибки в заполнении или неполный пакет документов могут привести к задержкам или риску двойного налогообложения.

Благодаря автоматизации, отказу от двойных поручений и введению регламентированных временных рамок реальные сроки должны уменьшиться — можно ожидать выполнения перевода в течение одного-двух рабочих дней. Также есть основания предполагать снижение транзакционных издержек: благодаря отказу от ручного оформления и унификации сервиса переводы могут стать бесплатными или стоить символически. Точный уровень тарифов или сроки будут известны после официальных разъяснений регулятора и участников рынка. Но инженерно Me2Me-запросы на перевод значительно ускоряются и удешевляются. Заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов проводит аналогию с Системой быстрых платежей (СБП).

По сути, внедрение Me2Me — это шаг к приведению отечественной инфраструктуры к мировым стандартам. Например, в США работает система ACATS. Впрочем, сроки здесь не отличаются от российских: в среднем операция занимает три—шесть рабочих дней, однако перевод между брокерами в США стал почти «невидимым» для инвесторов: получающий брокер подаёт заявку, передающий подтверждает её в течение дня, после чего активы доставляются на новый счёт.

Ограниченный переток

Одним из очевидных эффектов нововведений станет повышение мобильности активов, особенно в первые месяцы после их внедрения. Это повысит переток активов между участниками торгов в первое время, но затем такие случаи станут редкими, считает Дмитрий Леснов.

Директор департамента образовательных программ ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова не считает, что изменения ощутимо повлияют на поведение инвесторов. Упрощение процедуры, включая отмену встречных поручений и предзаполнение параметров, скорее облегчит работу сотрудников инвестиционных компаний, чем изменит подход клиентов. «Эта процедура и сейчас не настолько сложна, чтобы демотивировать клиента работать с брокером или менять его», — утверждает она, отмечая, что нововведения снизят число технических обращений и ускорят процесс, но вряд ли станут решающим фактором в инвестиционных решениях.

Инвестор, предприниматель и основатель социальной сети «БАЗАР» Владислав Никонов, в свою очередь, ожидает притока инвесторов: чем меньше барьеров при переходе между брокерами, тем ниже порог для входа на рынок, считает он. Эксперт подчёркивает, что удобный и прозрачный процесс переводов может привлечь новых участников, ранее избегавших инвестиций из-за сложной инфраструктуры.

Однако другие эксперты выражают скептицизм относительно влияния нововведения на рост числа инвесторов. Валентина Савенкова отмечает, что инициатива снизит вероятность ошибок со стороны клиентов и позволит брокерам сосредоточиться на консультировании по рынку, а не на технических вопросах. Однако она не видит прямой связи с притоком новых инвесторов, указывая, что их число и без того растёт последние пять—семь лет в силу общей рыночной тенденции.

Тарифы не главное

В настоящее время российский рынок брокерских услуг характеризуется высокой концентрацией и активным ростом, при этом конкуренция между участниками смещается от ценовых факторов к качеству сервисов и разнообразию предлагаемых продуктов. Как отмечает Дмитрий Леснов, на долю пяти крупнейших брокеров приходится 80—90% оборота на различных площадках и 70—80% активов клиентов.

Часть экспертов считает, что изменения, запланированные Центробанком, повлияют на конкуренцию между брокерами. Снижение барьеров для смены брокера усилит давление на компании, заставляя их активнее бороться за лояльность инвесторов. «Такие условия позволят инвесторам более гибко управлять портфелями и искать подходящего посредника», — отмечает директор инвестиционной платформы «The Деньги» Евгения Шеншина, подчёркивая, что это повысит конкуренцию в отрасли. Она считает, что брокеры будут внедрять бонусы, скидки и уникальные условия, такие как льготные тарифы или привилегии для долгосрочных клиентов, чтобы удержать аудиторию.

Однако Дмитрий Леснов считает, что влияние на тарифную политику не будет существенным. Он поясняет: «Тарифы сейчас измеряются сотыми долями процентов от объёма сделок и не являются ключевым фактором при выборе брокера». По его мнению, для инвесторов приоритетными остаются надёжность активов и разнообразие сервисов. Леснов ожидает, что после запуска упрощённого механизма часть клиентов мелких брокеров воспользуется возможностью перевести активы к крупным игрокам, обладающим широкими инвестиционными возможностями и высокой надёжностью. Однако, как уточняет эксперт, этот переток будет временным явлением, ограниченным первыми месяцами после внедрения.

Как прогнозирует Владислав Никонов, компании начнут развивать программы лояльности и персонализированные бонусы, чтобы минимизировать отток. Крупные брокеры, обладая значительными ресурсами, смогут быстро адаптироваться, улучшая интерфейсы и масштабируя сервисы. Средние участники рынка, как отмечают Никонов и Шеншина, будут вынуждены конкурировать за счёт нишевых предложений или персонализированного обслуживания, тогда как мелкие брокеры окажутся в наиболее уязвимом положении.

«Им придётся предлагать уникальные функции, лояльные тарифы или региональную персонализацию, чтобы не потерять клиентов», — заключает Евгения Шеншина.

