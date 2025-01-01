Алёна Морозова Не просто быть, а работать Дмитрий Махонин провёл встречу с представителями Штаба общественной поддержки Поделиться Твитнуть

Фото: Штаб общественной поддержки

В Пермской краевой музыкальной школе состоялось заседание Штаба общественной поддержки кандидата в губернаторы Прикамья Дмитрия Махонина. Порядка 200 человек штаба приехали, чтобы пообщаться с главой региона, обратиться с наказами и обсудить предстоящие выборы.

Штаб общественной поддержки был образован в начале августа по инициативе группы общественников. В Штаб вошли порядка 200 человек из разных сфер жизни Пермского края: выдающиеся врачи, руководители вузов и директора школ, представители учреждений культуры, промышленности, представители молодёжных, спортивных, патриотических и ветеранских организаций, ветераны СВО, а также известные общественные и религиозные деятели Прикамья.

На встречах с избирателями члены Штаба рассказывают о предвыборной программе своего кандидата, получают от них обратную связь и принимают наказы от жителей Прикамья к кандидату.

Медицина, спорт и молодёжь

Сопредседателями Штаба общественной поддержки стали доктор медицинских наук, профессор ПГМУ Юлия Каракулова, почётный гражданин Пермского края, промышленник Василий Цыганков, ветеран СВО Даниил Степанов, исполнительный директор «Бетсити Парма» Михаил Дмитриев и многодетная мать Наталья Шпак, семья которой стала победительницей всероссийского конкурса «Семья года».

В ходе встречи, которая состоялась в краевой музыкальной школе, сопредседатели объяснили, почему они вошли в состав Штаба общественной поддержки и какие цели стоят перед Штабом в преддверии выборов.

Юлия Каракулова рассказала, что в последние годы стремительно возводятся новые больницы и закупается современное оборудование. Но главное – это медицинские кадры, потому что именно врачи должны трудиться в этих стенах, заботясь о здоровье земляков.

Она отметила глубокое понимание Дмитрием Махониным проблем здравоохранения и особое внимание краевых властей к подготовке медицинских кадров: «За месяц работы штаба я много общалась с медиками, в том числе в муниципалитетах. Наше профессиональное сообщество видит, как преображается сфера здравоохранения. Национальные проекты позволяют строить современные больницы, оснащать их передовым оборудованием. Особое внимание уделяется подготовке специалистов. Благодаря региональной программе мы решили вопрос с обеспеченностью медицинскими кадрами в 29 муниципальных округах, и эта работа продолжается».

Также на заседании Штаба была подчёркнута важность комплексного подхода: больницы должны быть не только отремонтированы и оснащены современным оборудованием, но и укомплектованы квалифицированными специалистами.

«Мы стремимся дать врачам всё необходимое, чтобы они могли оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне, потому что жители нашего региона этого заслуживают. Один из примеров – Частинская больница, где не только провели капитальный ремонт, но и решили проблему с кадрами: пришли молодые специалисты, вернувшиеся в родные места или приехавшие к нам из других регионов», — отметил Дмитрий Махонин.

От лица молодого поколения и участников СВО выступил Даниил Степанов.

«Ветераны специальной операции получают всю необходимую поддержку — медицинскую, психологическую. Им помогают трудоустроиться, получить новую профессию, создать свой бизнес. Они могут реализовать себя в патриотическом воспитании молодёжи. Для тех, кто хочет активно участвовать в жизни региона, разработана программа «Время героев», — рассказал он.

По словам исполнительного директора баскетбольного клуба «Бетсити Парма» Михаила Дмитриева, региональные власти уделяют серьёзное внимание развитию спорта.

«В последнее время я посетил множество спортивных мероприятий, общался со спортсменами и болельщиками. Все заметили, как за последние пять лет преобразилась спортивная инфраструктура: строятся стадионы, появляются новые и ремонтируются старые спортплощадки и открываются бассейны», — сообщил Михаил Дмитриев.

Он также отметил краевой проект «Тренер нашего двора», благодаря которому тренеры в муниципалитетах могут получить средства на спортинвентарь и проводить бесплатные тренировки для жителей. Этот проект был представлен на федеральном уровне и получил поддержку, планируется его масштабирование на всю страну.

Главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов рассказал о важности санавиации для оказания экстренной медицинской помощи жителям отдалённых территорий.

«Недавно появился новый вертолёт, все видят его в аэропорту. Появилось новое оборудование, отличные врачи. А водители, пользуясь случаем, попросили: «Мы все понимаем, у нас новые машины, но пробеги огромные. Попроси губернатора, пусть подумает, как чаще их менять. Я пообещал, поэтому озвучиваю избирательный наказ», — пошутил Анатолий Касатов.

На встрече общественники подняли также вопросы о необходимости усилить кадрами больницу в Александровске, обновить здание Экономической школы №145 в Перми и достроить универсальную спортивную арену на 10,5 тыс. мест.

Говоря о развитии инфраструктуры и строительстве масштабных объектов, Дмитрий Махонин подчеркнул, что ключевым вопросом всегда остаётся приоритетность

«Как бы ни развивалась экономика, бюджет всегда ограничен. Поэтому нужно грамотно расставлять приоритеты и делать так, чтобы, вкладывая средства, мы получали максимальный эффект. Это наша главная задача, и мы стараемся её реализовать», — рассказал глава региона.

Молодёжь тоже не остается в стороне. В 2022 году было создано Агентство по делам молодёжи. Строятся молодёжные центры, например краевой молодёжный центр «Кристалл», который стал площадкой для множества молодёжных организаций, таких как Российские студенческие отряды, ЮНПРЕСС и «Движение первых».

На встрече Дмитрий Махонин ответил также на вопросы участников Штаба общественной поддержки, касающиеся сохранения исторической памяти в регионе, развития коми-пермяцкой культуры, проведения молодёжных мероприятий и строительства новых спортивных объектов.

Связующее звено с населением

Политконсультант Людмила Ознобишина считает, что в состав Штаба общественной поддержки вошли общественники, которые приняли самое активное участие в кампании.

«Юлия Каракулова встречалась с врачами в муниципалитетах, Михаил Дмитриев был соорганизатором многих событий, позитивно представляющих регион, Даниил Степанов проводил встречи с молодёжью. Хотелось бы отметить многих, но именно эти лидеры штаба активно включились в работу, не были «свадебными генералами», — отметила Людмила Ознобишина.

По её словам, встреча с Дмитрием Махониным «подтвердила неформальный статус Штаба, который был не для того, чтобы просто быть, а выполнял роль связующего звена с населением».

Напомним, выборы губернатора Пермского края будут проходить в течение трёх дней, с 12 по 14 сентября. В них участвуют пять кандидатов: Дмитрий Махонин от «Единой России», Ксения Айтакова от КПРФ, Олег Постников от ЛДПР, Денис Шитов от «Новых людей» и Людмила Караваева от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

