Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дни знаний и развлечений Афиша на неделю 8–14 сентября Поделиться Твитнуть

Выставка приурочена к 125-летию со дня рождения Николая Николаевича Серебренникова. Представлены фотографии скульптуры из коллекции Пермской художественной галереи и мест, откуда происходит скульптура, а также исторические фото времён работы в галерее Николая Серебренникова. Авторы фотографий — Сергей Прокудин-Горский, сам Николай Серебренников, известные современные московские и пермские фотохудожники Михаил Каламкаров, Сергей Полывянный, Анатолий Долматов и Валерий Заровнянных, он же является куратором выставки. В экспозиции — фото около 50 наиболее значимых экспонатов из собрания Пермской галереи: «Господь Саваоф», «Собор архангелов», «Христос в темнице», «Распятие Христа», «Распятие с предстоящими», ангельские чины, образы особо чтимых русских святых — Николы Можайского, Николая Чудотворца, Параскевы Пятницы.

Более 30 работ фотохудожников со всей России, отобранных кураторами Московского музея дизайна, демонстрируют гармонию достижений промышленных предприятий и природы. Часть фотографий — художественный взгляд фотографов на индустриальные заводские объекты (заводские факелы, градирни, новые высокотехнологические установки, современные цеха и пр.). Другая часть показывает людей и природу, соседствующую с предприятиями: работников завода, зверей, птиц, редкие краснокнижные растения, заповедные зоны. Просветительский фотопроект посвящен экологическому равновесию и ответственности предприятий, призван привлечь внимание к вопросам экологии и позитивным изменениям в этой сфере.

На финисаже выставки «Век пластика» состоится показ документального фильма «Фантастик пластик» и его обсуждение с экспертом Московского музея дизайна Анастасией Пашковой. Фильм создан на основе одноименного проекта Московского музея дизайна. Его главная цель — через личные истории дизайнеров и художников из разных стран показать, как они воспринимают пластик, раскрыть их творческий процесс и нестандартный подход к работе с вторичными материалами. Это фильм о людях, которые через дизайн меняют мир к лучшему. «Сегодня переработка пластика актуальна как никогда. Многие дизайнеры выбрали пластик инструментом коммуникации с обществом. Давая материалу вторую жизнь, они раскрывают для нас вторичный пластик с неожиданной стороны — показывая его не как отходы, а как ресурс. На мой взгляд, именно дизайн помогает привлечь внимание потребителей к товарам из переработанного сырья. Проект «Фантастик пластик» не только даёт дизайнерам площадку для самовыражения, но и представляет их продукцию. Все дизайнеры разные, с уникальной мотивацией и подходами, но объединены одной общей целью. Съемочной группе было важно не только рассказать про предметы, создаваемые из пластика, но и показать процесс трансформации пластика во что-то новое. И конечно, раскрыть личности тех, кто за этим превращением стоит», — говорит режиссёр фильма Антон Якимович.

«Губерния» проводит марафон мероприятий к открытию сезона 2025/26. В эти дни пройдут открытые уроки всех коллективов, занимающихся в «Губернии», мастер-классы коллективов «Губернии» со званиями «Заслуженный» и «Народный», а также квест. На мастер-классах, открытых уроках и квесте можно будет получить лотерейные билеты и приглашения на бесплатное занятие. Самые маленькие гости получат в эти дни небольшие сладкие подарки. Розыгрыш лотереи состоится 14 сентября в сквере Пермского дома народного творчества на открытии творческого сезона 2025/26. В субботу, 13 сентября, пройдут открытые уроки всех коллективов, которые занимаются на базе «Губернии». В воскресенье, 14 сентября, в сквере «Губернии» состоятся концерт, уличный спектакль, мастер-классы и розыгрыш лотереи.

Финальная экскурсия сезона по маршруту, созданному в поддержку готовящейся книги о пермском стрит-арт художнике Александре Жунёве (1984-2018). Это не просто экскурсии. Это возможность пройти по следам работ Саши вместе с Аникой Рик (Жунёвой), хранителем его творческого наследия. Каждый билет — вклад в создание первой большой книги о наследии художника. Прогулка пройдёт по стрит-арт-призракам Перми: даже там, где работы Саши давно закрашены, они оживут в рассказах Аники и на архивных фотографиях. Истории из первых уст: как рождался скандальный «Гагарин», какие идеи так и остались в эскизах, где искать уцелевшие артефакты, которые уже не замечают прохожие.

Концертный сезон в Пермском театре оперы и балета открывают сопрано Надежда Павлова и пианист Павел Домбровский. Вместе с оркестром под управлением дирижера Владимира Ткаченко они исполнят сочинения Вольфганга Амадея Моцарта — концертные арии и «Шесть немецких танцев». Одна из самых востребованных певиц современности, Надежда Павлова владеет моцартовским репертуаром с чемпионской виртуозностью. Неслучайно, чтобы попасть на ее выступления, зрители преодолевают тысячи километров. Второй герой вечера — приглашенный пианист Павел Домбровский, лауреат международных конкурсов, доцент Российской академии музыки им. Гнесиных. Главный дирижер Пермской оперы Владимир Ткаченко выстраивает драматургию вечера таким образом, что публика, ожидающая праздник открытия сезона, наверняка встретит открытия и внутри самой программы.

Действо под открытым небом, которое крайне редко можно увидеть в Перми, — театр обычно играет его на выезде. Обряды и ритуалы народов Пермского края переосмысливаются через пластические, визуальные и перформативные выразительные средства, а настоящие предметы деревенского быта становятся живыми существами. Один из важнейших ритуалов любого народа — свадебный обряд, разрыв связей с прошлым миром и создание нового. Несколько пар влюблённых пройдут главное испытание жизни в пространстве древнего мифического леса. Закончится ли испытание счастливо или им предстоит сгинуть в недрах темноты? Этнический перформанс разворачивает перед нами глобальную метафору жизни: как не потеряться в поисках верной дороги? Каждая деталь визуального решения здесь неслучайна: аутентичные вещи народного быта (прялки, ухваты, сито, коромысла) искали на барахолках, а ветки и корни старых деревьев собирали на берегу Камы. Важным средством выразительности является сама природа, подобно ещё одному герою истории, она вносит свои смыслы в происходящее.

Гостей праздника ждут экскурсии по выставочному пространству центра и территории ООПТ «Черняевский лес», экологические мастер-классы, игры, гайд от тур-блогеров по знаковым природным объектам Пермского края и концертно-развлекательная программа для всей семьи. Площадь Центра экологической культуры Пермского края составляет 260 кв. м. Помещение делится на девять экспозиционных зон, знакомиться с которыми посетителям помогут современные мультимедийные средства — фиджитал-экспонаты, vr-приложения и другие мультимедийные элементы. Центральным элементом экспозиции стал мультимедийный комплекс «Северный олень» в зоне «Средняя тайга». Он отображает уникальное строение организма животного и его особенности. В интерактивной локации «Южная тайга» представлен модуль «Следы животных» с аудиоподдержкой, где посетители, активируя изображение следа, могут услышать голос соответствующего представителя фауны. В экспозиции «Кунгурская лесостепь» часть зоны стилизована под грот пещеры — одной из самых популярных достопримечательностей Прикамья.

В год 105-летия со дня рождения Федерико Феллини показываем классический фильм мирового кинематографа — «Ночи Кабирии». Шестая работа великого итальянского режиссёра получила «Оскар» 1958 года в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Картина занимает особое место в творчестве Федерико Феллини, продолжая его размышления о «маленьком человеке» в мире послевоенного Рима. Кабирия кажется грубой, драчливой, острой на язык — это её способ выживания в суровой городской среде. Но за внешней резкостью скрывается детская доверчивость, душевная доброта и упорное желание найти любовь. Её мечта — встретить мужчину, который изменит её жизнь и позволит «стать честной женщиной». Именно это противоречие между уязвимостью и силой характера делает героиню одной из самых запоминающихся фигур в европейском кино. Феллини показывает Кабирию как символ человеческой стойкости: несмотря на предательства, разочарования и жестокость окружающего мира, она сохраняет веру в возможность счастья. В этом сочетании социального реализма и глубокой человечности кроется причина, по которой фильм продолжает оставаться актуальным и трогать зрителей спустя десятилетия. Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами.

Обширная кинопрограмма: в конкурсных показах — более 60 короткометражек для взрослых и детей из 11 стран мира. Темами показов станут «вдохновляющие истории», «разговоры о любви» и «манифесты мечты». Фильмом открытия стала комедия «Особенности национальной больницы» (12+), снятая режиссёром Станиславом Светловым по сюжету Александра Рогожкина. Молодой немец Вернер Мюллер оказывается волонтёром в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, рвущегося помогать всем больным и нуждающимся, ждёт долгий и насыщенный день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтёр открывает для себя русский характер. Во внеконкурсных показах фильм «Легенды наших предков», мини-сериал «Между нами химия» и многие другие фильмы, сериалы и мультсериалы. Впервые состоится конкурс суперкороткометражек в формате reels. Конкурсные работы можно будет посмотреть на странице фестиваля ВКонтакте. Среди специальных событий — кулинарное ток-шоу «Кинокухня «Лампы» — готовим, показываем, пробуем импакт-кино, приготовленные с любовью!». Шеф-повар Вячеслав и шеф-кондитер Елизавета, создатели пекарни-кондитерской «Цех», вместе со звёздными гостями: блогером Еленой Самчук, сценаристом Марией Масловой и актрисой Мариной Ворожищевой — представят рецепты вкусного кино и дадут его попробовать зрителям площадки. В программе также интеллектуальная игра с импакт-начинкой: «Киномозгобойня» среди сборных команд зрителей, режиссёров и членов жюри фестиваля. Ведущий — Александр Смирнов, актёр, сценарист, режиссёр, певец и автор песен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.