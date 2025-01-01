Кадры для поля Осенью в Пермском крае откроются семь агроклассов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

Развитие сети классов агротехнологической направленности способствует ранней профориентации школьников и помогает привлечь молодёжь к работе в отрасли. Кроме того, это создаёт новые возможности для сотрудничества между образовательными учреждениями и аграрными предприятиями Прикамья.

В начале нового учебного года в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в пяти муниципалитетах Пермского края при поддержке индустриальных партнёров начнут работать семь агротехнологических классов.

«Создание агроклассов направлено на раннюю профориентацию школьников, которые смогут определиться с будущей профессией и начать целенаправленную подготовку для поступления в вуз или техникум, чтобы в дальнейшем продолжить работу в сельхозотрасли», — объясняет министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

В первый день осени агрокласс открылся в Тюндюковской школе Бардымского округа, где инвестором выступило КФХ Утяганов И.Ф. Начал работу агрокласс в Лысьвенской школе №7, индустриальным партнёром которого выступает тепличный комплекс «Пермский», расположенный в Чусовом. Также уже принимают учеников агротехнологический класс в Карагайской школе №1 при поддержке птицефабрики «Менделеевская». Три агрокласса открываются в Кунгурском округе — в Троицкой школе, где индустриальным партнёром стал СПК «Колхоз имени Чапаева», в Усть-Туркской школе — при поддержке КФХ Хавыев А.А., а ООО «Агрофирма Труд» стало партнёром при создании агрокласса в Троельжанской школе. На 7 ноября запланировано открытие класса аграрной направленности в Ножовской школе Частинского округа — его поддержит ООО «Антар».

В агроклассах ребята на углублённом уровне изучают биологию, химию, физику, обществознание по специализациям «Генетика и селекция растений», «Эфффективное животноводство», «Агроинженерия», «Биотехнологии». Кроме того, ребята осваивают сити-фермерство, робототехнику и основы сельскохозяйственной механизации, экономику сельского хозяйства. Для этого в классах предусмотрены все необходимые материалы и оборудование, а предприятия-партнёры предоставляют школьникам свои площадки для проведения полевых опытов и изучения ключевых аспектов в сфере сельского хозяйства

«Я уверена, что в агроклассе Троицкой школы ребята смогут познакомиться с современными аграрными профессиями, научиться работать с высокими технологиями и увидеть, как интересно и перспективно строить карьеру в АПК», — отмечает председатель СПК «Колхоз имени Чапаева» Ольга Попова.

Значимость модели «школа — вуз/техникум — предприятие» при подготовке специалистов для агропромышленного комплекса ранее не раз подчёркивал глава региона Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Наши ребята знакомятся с профессиями агропрофиля со школьной скамьи, для этого уже открыты более 40 агроклассов. Также обучаем квалифицированных специалистов благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», в этом году порядка 400 ребят обучаются по трём направлениям АПК: «Технология продуктов питания», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Мастер сельскохозяйственного производства».

В министерстве агропромышленного комплекса Прикамья отмечают, что с 2025 года в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на кадровое обеспечение в агропромышленном комплексе предусмотрены средства в объёме 20,8 млн руб. Из них 12,1 млн руб. направлены на возмещение затрат по модернизации, оснащению оборудованием агроклассов, и на стимулирующие выплаты учителям.

Добавим, что в 2026 году планируется создать и модернизировать 10 агроклассов в Пермском, Кунгурском, Октябрьском, Частинском, Чусовском, Карагайском округах. Соответствующая заявка уже подана в министерство сельского хозяйства РФ. А до 2030 года в Прикамье откроются 83 специализированных агрокласса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.