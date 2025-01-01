Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Грибная пора Афиша уикенда 5–7 сентября Поделиться Твитнуть

Пятый юбилейный фестиваль камнерезов и керамистов, который собрал более 100 умельцев со всего края, от Перми до Кудымкара. В экспозиции больше 300 работ из камня и керамики: скульптура, посуда, предметы интерьера. Рядом с работами известных художников выставлены произведения студентов и любителей. Каждый автор по-своему раскрыл тему этого года — «Утро жизни». Выставку дополнят фотографии членов Народного фотоклуба «Пермь», посвящённые фестивальной жизни края. Посетители галереи смогут принять участие в народном голосовании, победитель которого получит приз.

В сентябре архитектурно-этнографический музей «Хохловка» приглашает на фестиваль «Осень в Хохловке», который объединяет осенние праздники народного календаря. На первом из них гостей «Хохловки» ждут рассказ о традициях осенних праздников; былички о леших; «зажинки», начало молодого «бабьего лета»; помочи, обряд украшения первого снопа; «застольные» песни, игры для детей; мастер-классы по ткачеству поясов и по приготовлению традиционных блюд из грибов и ягод; мужские состязания на силу и ловкость; женские «проголосные» песни.

В самобытной прикамской деревне «Скобелевка мастеровая» второй раз пройдёт фестиваль мастеров. Он приурочен к Дню деревни, которой в этом году исполняется 130 лет. Все события фестиваля так или иначе будут связаны с играми. За оформление деревни будут отвечать известный пермский художник Рустам Исмагилов и дизайнер одежды Елена Старикова. В августе они провели творческую лабораторию, во время которой с учителями, сотрудниками, школьниками и их родителями создали фотозоны, визуальную навигацию и арт-объекты для фестиваля. Будут мастер-классы от именитых мастеров Пермского края: мастера по народной кукле Любови Герлиц (Скобелевка), народного мастера кузнечного дела Дениса Лодыгина (Пермь), мастера-кукольницы Ольги Лобачёвой (Чайковский). Скульптуру из массива дерева на глазах у зрителей создаст Константин Сиряченко. В программе также театрализованное представление «Сказ о Скобелевке», спектакль «Люди и птицы» кукольного театра «Туки-Луки», показ коллекции дизайнерской одежды, выступление фолк-группы «Груша», выставки фабричной игрушки и деревянной игрушки, подвижные игры, настольные игры — изделия Союза изобретателей Перми. Торговые ряды — ремесленная и фермерская ярмарки с дегустациями. Посещение фестиваля можно совместить с поездкой в соседнюю Хохловку.

Осенний народный праздник коми-пермяков, который ежегодно проходит в старинном селе Верх-Юсьва Кудымкарского района и считается единственным в России праздником, посвящённым грибам. Главный герой торжества — рыжик, один из самых популярных в Прикамье грибов. Цель события — почтить солнечный гриб и вспомнить старинные обрядовые праздники, объединённые темами прощания с летом, увядания природы и окончания полевых работ. Ведущим фестиваля ежегодно выступает Рыжик, который встречает и веселит гостей. В 2025 году фестиваль пройдет в 22-й раз. В программе — коми-пермяцкая кухня: грибной суп с дымком — тшакья шыд — отведают знатоки загадок, песен, стихов, прибауток, поговорок о грибах и о рыжих; мастер-классы «Кулинарный практикум» от верх-юсьвинских бабушек по приготовлению блюд из грибов и «Мастеровая» — по гончарному делу, по работе с берестой и по ткачеству половиков; национальные песни и пляски, конкурс грибников: на пьедестал почёта взойдут участники состязания, собравшие больше всех грибов и нашедшие гриб-великан; «Рыжая мода» — парад костюмов и рыжих. Будут работать торговые ряды.

Завершается цикл кинопоказов, предваряющих юбилейный фестиваль «Флаэртиана». Документальный фильм «Против ветра» сняла режиссёр Татьяна Соболева: в прошлом году кинолента завоевала на «Флаэртиане» приз «Серебряный Нанук» за открытие новых тем и новых героев, а в этом году Татьяна Соболева вошла в жюри фестиваля. Некогда зелёная Ногайская степь на юге Дагестана превращается в бескрайнюю пустыню. Простая сельская женщина Гульфира пытается спасти родную землю от экологической катастрофы. Бригада, которую она возглавляет, каждую осень отправляется в сердце новой пустыни на несколько месяцев. Ежедневно, проходя десяток километров, люди втыкают в сухой песок тонкие прутья в надежде, что кустарник приживется и остановит песок. Выиграет ли Гульфира эту битву со стихией?

В Усолье Строгановском больше трёхсот лет добывали соль. Это единственный в России музей, где сохранились уникальные каменные здания соляных промыслов. В этом году в Усолье завершили благоустройство исторической территории — Нижних соляных промыслов. Там и пройдут события фестиваля. В программе: концерт хора «Млада», спектакль в декорациях старинных промысловых амбаров. Экскурсии по территории соляных промыслов, а также экскурсия «Пермская соль. Взгляд геолога» от Данила Трапезникова, научного сотрудника лаборатории геологии месторождений полезных ископаемых Горного института Уральского отделения РАН.

Семь часов электронной музыки нон-стоп под открытым небом; световые шоу и фиджитал-эффекты; визуальные перформансы и цифровое искусство. В лайнапе: камерный оркестр «Орфей» в коллаборации с электронным музыкантом Misha White; ANUQRAM — ностальгические мотивы + глубокое звуковое пространство, BOREY — безупречный саунд-дизайн и драматургия сета, SUPACOOKS — смелые вкусы и «музыкальный салат» для гурманов, TALI MUSS — восточные интонации и энергия прогрессив-хауса, VOLEN SENTIR — этника + танцевальная ритмика. Основную программу предваряет препати с участием Ranta & Miroshin и Robert L. Будет организован фуд-корт с разнообразными блюдами и напитками, зона отдыха для перезагрузки и фотозона.

Целый день погружения в сложный и волшебный мир Хаяо Миядзаки. На концерте «Музыка из аниме Миядзаки» струнный квартет «Агидель» приглашает в путешествие по вселенной Ghibli. Прозвучат мелодии из анимационных шедевров Хаяо Миядзаки, написанные композитором Дзё Хисаиси, в обработке для камерного состава. Мастер-класс «Красим самолеты Дзиро» по росписи картонных моделей проведёт художница и музейный педагог Пермской галереи Яна Дорофеева. На мастер-классе «Проявляем Тоторо. Цианотопия по мотивам аниме» под руководством художницы Ии Милашиной участники смогут погрузиться в атмосферу настоящей фотолаборатории, где будут работать с негативами, делать засветку и проявку снимков без использования фотоаппарата. Лекцию «Хаяо Миядзаки: почему мы его любим» прочитает востоковед Нина Воронина. Какие незримые духи и боги обитают в Японии — и что надо сделать, чтобы их увидеть? Как в работах Миядзаки проявляется тема инициации и взросления? Чем вдохновлены купальни Юбабы? Кто такие кодама, Тоторо и Хранитель Реки? Зрители киноклуба будут смотреть шедевр Миядзаки «Ветер крепчает». Мальчик Дзиро мечтает о полётах и красивых самолётах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстаётся с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолёт и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни — прекрасную Наоко. Востоковед Нина Воронина примет участие в обсуждении фильма.

Благотворительный фестиваль организуют приюты «Матроскин» и «Доброе сердце». Это большое семейное мероприятие, объединяющее любителей животных и тех, кто хочет помочь бездомным кошкам и собакам. Главная цель — найти новый дом для питомцев из приютов. Будет работать зона пристройства — десятки кошек и собак из проверенных приютов, готовых переехать в любящую семью. В развлекательной программе — конкурсы, фотозоны, выступления диджеев и кавер-музыканта Виталия Кривилёва. Пройдут мастер-классы для детей и взрослых, выступления дрессированных питомцев и открытые кинологические тренировки. В познавательной программе — лекции ветеринаров и кинологов о содержании, воспитании и здоровье животных. Специальная программа для тех, кто придёт с собственными питомцами.

«Дебаты» — современная пьеса, в которой за внешне официальным событием, президентскими дебатами будущего в США, разворачивается глубоко личная история. На глазах у зрителей герои оказываются перед непреодолимыми выборами: между компромиссом и совестью, любовью и долгом, прошлым и будущим. Пьеса была написана для Берлинского театра Volksbühne, а теперь будет представлена автором и артистами пермского Театра-Театра Еленой Старостиной, Вячеславом Чуистовым, Анастасией Демьянец и Андреем Дюженковым. После читки состоится обсуждение с творческой командой.

