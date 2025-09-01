Учиться не скучно Подборка книг к Дню знаний от книжного магазина «Пиотровский» Поделиться Твитнуть

Несколько достойных книг для детей и родителей о школе, школьниках и умении учиться

Ульрих Бозер Как научиться учиться. Навыки осознанного усвоения знаний 12+

Сегодня важно не просто запоминать факты, а уметь быстро и эффективно осваивать новые знания, извлекать как можно больше полезного из инструментов и навыков. Книга Ульриха Бозера начинается с показательной истории нерадивого школьника, которым был когда-то автор книги, — доказательства того, что даже самый неприспособленный к учению человек при верном подходе может разгрызть гранит науки. Исследователь в области образования, Бозер помогает понять, как работает наш мозг, и предлагает практические стратегии, которые сделают обучение осознанным и продуктивным. Почему в усваивании знаний важны эмоции? Как научиться видеть связи между явлениями и что такое мышление? Эта книга ответит школьникам и их родителям на эти и многие другие вопросы.

Лев Толстой, Вера Новицкая, Лидия Чарская, Николай Гарин-Михайловский и другие Учатся мальчики, учатся девочки!

12+

Истории о том, как дети получали образование в дореволюционной России: в гимназиях, сельских школах, пансионах и институтах благородных девиц.

Уроки начинались с молебна, за дисциплиной следили надзиратели, а оценки ставили по разным системам. В сборник «Учатся мальчики, учатся девочки» вошли избранные рассказы русских писателей XIX века о школьных годах. В их воспоминаниях оживает школьная жизнь прошлого — со своими заботами, шалостями и вечными вопросами: кто новенький? Как защититься от хулигана? Почему одни уроки тянутся бесконечно, а другие пролетают незаметно? Все рассказы объединяет простой и интересный слог, живые персонажи, которых легко ассоциировать с собой, и особенный дух старой эпохи.

Алексей Олейников, иллюстрации Натальи Яскиной «Евгений Онегин». Графический путеводитель

6+

Возможно ли существование книги, пробивающей стену равнодушия или даже антипатии к роману XIX века? Возможно! Это графический путеводитель по стихотворному роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Его создатели — Алексей Олейников и Наталья Яскина — рассказывают о сюжете романа, об историческом контексте, чтобы уменьшить дистанцию между читателем XXI века и героями 200-летней давности. Как жили люди в XIX веке? Где учились дворяне и могли ли получать образование женщины? Что читали молодые люди? Сколько стоила одежда Онегина? Путеводитель открывает дверь и в литературные особенности великого произведения: как устроен роман в стихах, в чём гениальность пушкинского творчества, кто такой «байронический герой» и многие другие увлекательные факты. Графический путеводитель объяснит сложный мир романа, оживит героев и передаст далёкий и непонятный дух пушкинской эпохи со всеми её сложностями и противоречиями.

Наталья Маркелова Благородные хулиганы из 2А: непридуманные школьные истории

6+

Новые непридуманные истории учеников 2А, с которыми никогда не соскучишься! Существуют ли благородные хулиганы? Книга, хранящая дух добрых рассказов советских времён о школе, ответит на этот вопрос. Хулиган в этой истории — рыжий мальчик Миша Курочкин. Он всё время ломает и роняет вещи. На самом деле — случайно! Миша не злой и не вредный — совсем наоборот, но так вышло, что к нему пристало недоброе прозвище хулигана, от которого так сложно избавиться. Неудачливый Миша смирился... И вдруг во 2А появляется новая ученица — отличница Алёна Петухова, сразу севшая с героем за одну парту…

Книга Натальи Маркеловой поможет читателям понять, как вредны ярлыки и как важно замечать истинную природу людей. «Благородные хулиганы из 2А» поддержат тех, кто считает себя неудачником. Наталья Маркелова известна по таким книжкам, как «Солнечные зайчики», «Такие разные бабушки», «Спокойной ночи, единорог», «Одуванчики» и фэнтезийная трилогия «Мар».

Арнар Маур Арнгримсон Сага о юном Сёльви

16+

Прямой репортаж с пустыря — у парня отобрали все гаджеты и сослали к бабке в деревню! Сёльви пятнадцать, и он ненавидит всех: родителей, школу, одноклассников, учителей, самого себя. Чтобы перевоспитать отбившегося от рук сына, родители на лето отправляют его в деревню к «старой ведьме» — бабушке, лишив компьютера и телефона. Придется слушать отстойный отцовский винил, есть овсянку с кровяной колбасой, разгребать старый хлам, годами копившийся на хуторе, гонять по горам баранов… И встретиться с новыми, непохожими ни на кого из знакомых людьми. Книга о штормах и бурях, бушующих в душе подростка, которому так не хватает рядом мудрого наставника, но от которого требуют «быть нормальным», «повзрослеть», «научиться быть ответственным»; который добивается признания, но боится быть отвергнутым.

Анн-Клер Кляйндинст Советы в картинках. Давай договоримся. Как повзрослеть вместе с ребёнком

12+

Книга французского психолога и матери четверых детей Анн-Клер Кляйндинст в оригинале называется Petit décodeur illustré de l'enfant en crise, то есть дословно — «Маленький иллюстрированный расшифратор ребёнка в кризисе», что очень точно описывает её методику. Эта книга о том, как понимать своих детей, быть способными увидеть их переживания, выстраивать доверительный диалог и, главное, уметь договариваться. В основе книги — позитивная дисциплина и её методы. Создательницы книги рассматривают распространённые ситуации, в которые хоть раз попадал любой родитель: ребёнок не хочет (идти в школу, есть, одеваться, помогать с уборкой), не умеет себя вести (капризничает, устраивает истерики, не терпит отказа, не умеет вести себя в общественных местах), не нравится себе, не может выстроить отношения с другими людьми. Книга иллюстрирована ироничными комиксами и рисунками Линды Коразза.

Энн Файн Как курица лапой

6+

В новой школе, в которую попадает Честер, все такие хорошие и добрые, что саркастичному шалопаю, сменившему множество самых разных школ, сразу становится не по себе. У его соседа по парте Джо чудовищный почерк, и это единственное, в чём он всех превзошёл. Неожиданно для себя Честер берётся помочь однокласснику. Но Джо не так безнадежен — у него удивительные технические способности, и он делает невероятные модели. Честер помогает Джо раскрыть для всех свой талант. Чтобы писать очень некрасиво — в стиле Джо, «как курица лапой», читателю понадобятся бумага — подойдет любой старый пожёванный листок — и ручка, которая оставляет пятна. Для работы найдите место покочковатее — подойдут скала или колени, но лучше автобус, потерявший управление. Перевела повесть Энн Файн на русский язык Дина Крупская. Иллюстрации для русского издания нарисовала блестящая художница Марта Журавская, очень популярная в интернет-сообществе и среди ценителей современной иллюстрации.

