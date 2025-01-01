Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Полёты в кино и на картинах Афиша на неделю 1–7 сентября Поделиться Твитнуть

Выставка молодёжного объединения Пермского отделения Союза художников посвящена поиску внутреннего покоя и красоты в условиях современного информационного и техногенного шума. Куратор выставки — Анна Бурдина — попыталась создать гармоничное пространство для размышлений и самоанализа. Экспозиция включает более 140 работ: живопись, скульптуру, графику, декоративно-прикладное искусство, инсталляции. В комплексном зонированном пространстве экспозиции текстуально раскрываются темы интернет-зависимости, информационного потока и обретения себя в реальном мире.

В честь начала учебного года зоопарк отменяет выходной в понедельник и приглашает на экологические игры и мастер-классы, познавательные экскурсии, выступления творческих коллективов и на спектакль Пермского ТЮЗа «Сказки смешанного леса».

Проект «Немое кино в «Триумфе» позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе известного пермского кинотеатра, погрузиться в его особенную атмосферу, познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа и поделиться своими впечатлениями о старом кино. Пианист Александр Колесников выступит в роли самого настоящего тапера и сопроводит картину стилистически и эмоционально соответствующей импровизационной музыкой. Новый сезон кинопоказов стартует с ретроспективы Чарльза Спенсера Чаплина. «Парижанка» (1923) — психологическая драма о нравах высшего общества, в которой Чарльз Чаплин продемонстрировал целый набор новых выразительных средств, совершенно неожиданных для кино того времени. Критикам этот фильм Чаплина очень понравился, но зрители, влюблённые в Маленького Бродягу, отнеслись к нему с прохладой. Только по прошествии многих лет стало очевидно, что гений Чаплина распространяется далеко за пределы образа Бродяги. Главную роль в фильме сыграла Эдна Пёрвиэнс — постоянная партнёрша Чаплина в 1915-1923 годах и его возлюбленная.

К повести Евгения Дубровина «В ожидании козы» Пермский ТЮЗ обращается не впервые. Премьера спектакль «Братья свободы» в постановке Михаила Скоморохова состоялась в ноябре 1987 года. В основе спектакля 2025 года, над которым работал режиссёр Константин Яковлев, лежит инсценировка той самой постановки из 1980-х. События спектакля происходят в 1940-е годы, после войны. Четырнадцатилетний Виктор и его восьмилетний брат Вад живут с матерью в провинциальном городке Нижнеозёрске. Они не слушаются взрослых и в основном пропадают на улице — в окрестностях города шли бои, там часто находят мины и снаряды, к тому же мальчики дружат с компанией «безотцовщины» — тремя парнями, в основном проводящими время у костра в поле. К матери братьев иногда заходит хромой интеллигентный бухгалтер, и ребята думают, что он может стать их отчимом. Однако внезапно домой возвращается настоящий отец мальчиков Анатолий Бородин — он долго находился в плену, потом воевал во Франции. Отец пытается установить свои порядки в доме — привлечь детей к труду, научить их всему, что нужно по хозяйству. У братьев, привыкших к свободе, начинается долгий конфликт с отцом, которого они между собой называют «диктатором».

Фильм режиссёра Амели Боннен был показан на открытии Каннского фестиваля 2025 года. Успешный шеф-повар Сесиль счастлива замужем и собирается исполнить мечту, открыв собственный ресторан в Париже. Но известие о том, что её отец перенёс сердечный приступ, заставляет её вернуться в родную деревню навестить семью. Здесь она вновь встречает мужчину, который был её юношеской любовью. Вдали от суеты столичной жизни, захваченная романтическими воспоминаниями, Сесиль начинает сомневаться в правильности своей жизненной стратегии.

На VI Всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева шеф-повара из разных уголков страны представят блюда из сезонных и местных продуктов: от уральской косули и пермских грибов до ферментированных антоновских яблок и хачапури с северной рыбой — и проведут мастер-классы по их приготовлению. Так, Сергей Юрин («Ерёмичи») научит готовить «Черинянь с юквой» — традиционный рыбный пирог с ухой из разных видов рыб, а Константин Мехоношин («Чайка Заза») продемонстрирует приготовление национального коми-пермяцкого блюда «лука сöв с кислым хлебом» — закуски из свежего куриного яйца, зелёного лука и соли, а также запечённого в углях картофеля с жжёным маслом, грибной икрой и грибным чаем. Каждый мастер-класс — это погружение в кулинарные традиции, вкусы и смыслы разных регионов. Гости фестиваля смогут узнать секреты мастеров, попробовать необычные сочетания и увидеть, как старинные рецепты оживают в современной кухне. Пройдут соревнования профессиональных кулинаров более чем в 10 номинациях. Обещано приготовление «народного блюда» для 3 тыс. человек и шоу-программа, а также ярмарка локальных продуктов «Покупай пермское».

Бэби-спектакль о приключениях в осеннем лесу. В театре наступила осень! Значит, настало время гулять по красочному лесу в галошах и собирать грибы в компании с дрессированной собачкой Энди. Этот очаровательный эмпатичный пёс знает много команд, и каждый зритель сможет с ним немного поиграть. Участники приключения познакомятся с дружной семьёй ежей, которые готовятся к зимней спячке, увидят птиц, улетающих на юг до весны, и нарисуют большую осеннюю картину. В финале спектакля гостей Театра-Тятрика ждут подарки: маленькие ёжики — куклы на пальчик, которые будут напоминать о прогулке по осеннему лесу.

Семь часов электронной музыки нон-стоп под открытым небом; световые шоу и фиджитал-эффекты; визуальные перформансы и цифровое искусство. В лайнапе: камерный оркестр «Орфей» в коллаборации с электронным музыкантом Misha White; ANUQRAM — ностальгические мотивы + глубокое звуковое пространство, BOREY — безупречный саунд-дизайн и драматургия сета, SUPACOOKS — смелые вкусы и «музыкальный салат» для гурманов, TALI MUSS — восточные интонации и энергия прогрессив-хауса, VOLEN SENTIR — этника + танцевальная ритмика. Основную программу предваряет препати с участием Ranta & Miroshin и Robert L. Будет организован фуд-корт с разнообразными блюдами и напитками, зона отдыха для перезагрузки и фотозона.

В этом году в забегах 6 и 7 сентября примут участие 15 тыс. человек. Как сообщают организаторы, марафонскую дистанцию пробегут спортсмены из пяти стран, в том числе из Кении, давшей миру наибольшее число чемпионов по беговым видам спорта. Пермский марафон предлагает дистанции на любой уровень подготовки: от коротких забегов для начинающих до классического марафона для опытных спортсменов. Это делает марафон доступным для широкой аудитории, позволяя каждому найти свою дистанцию и получить удовольствие от участия. Призы — до 500 тыс. руб. В концерте после завершения первого бегового дня примет участие dj Smash.

Целый день погружения в сложный и волшебный мир Хаяо Миядзаки. На концерте «Музыка из аниме Миядзаки» струнный квартет «Агидель» приглашает в путешествие по вселенной Ghibli. Прозвучат мелодии из анимационных шедевров Хаяо Миядзаки, написанные композитором Дзё Хисаиси, в обработке для камерного состава. Мастер-класс «Красим самолеты Дзиро» по росписи картонных моделей проведёт художница и музейный педагог Пермской галереи Яна Дорофеева. На мастер-классе «Проявляем Тоторо. Цианотопия по мотивам аниме» под руководством художницы Ии Милашиной участники смогут погрузиться в атмосферу настоящей фотолаборатории, где будут работать с негативами, делать засветку и проявку снимков без использования фотоаппарата. Лекцию «Хаяо Миядзаки: почему мы его любим» прочитает востоковед Нина Воронина. Какие незримые духи и боги обитают в Японии — и что надо сделать, чтобы их увидеть? Как в работах Миядзаки проявляется тема инициации и взросления? Чем вдохновлены купальни Юбабы? Кто такие кодама, Тоторо и Хранитель Реки? Зрители киноклуба будут смотреть шедевр Миядзаки «Ветер крепчает». Мальчик Дзиро мечтает о полётах и красивых самолётах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстаётся с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолёт и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни — прекрасную Наоко. Востоковед Нина Воронина примет участие в обсуждении фильма.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.