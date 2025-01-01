Сердце баскетбола В Перми проходит девятая конференция о развитии баскетбольной индустрии страны — «Экспо Баскет-2025. Баскетбольный бизнес России» Поделиться Твитнуть

Старт масштабному событию был дан в пятницу, 29 августа. Свыше 400 экспертов отрасли и всех, кто работает над развитием баскетбола в стране, собрались в молодёжном центре «Кристалл».

Главным событием первого дня стало заседание Совета по развитию баскетбола «Баскетбол 2030: от региональных проектов к национальным победам» с участием президента Российской Федерации баскетбола Андрея Кириленко, президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Возглавил заседание министр спорта РФ, президент олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв. Он сообщил, что в России утверждена программа развития баскетбола на 2025-2028 годы, особое внимание в которой отведено развитию школьного баскетбола и подготовке тренеров и специалистов отрасли. В целом же в стране баскетболом занимается почти 2 млн человек, действует Ассоциация студенческого баскетбола, объединяющая более 600 команд из 60 регионов.

Кузницей баскетбольных кадров являются Российский студенческий спортивный союз и Пермь. Как отметил в своём телеграм-канале Дмитрий Махонин, систематически этим видом спорта в регионе занимается свыше 32,5 тыс. чел.

«Популярность этого вида спорта началась c «Урал-Грейта». Именно благодаря ему Пермь по праву называют баскетбольным сердцем России. Сейчас эти традиции продолжает клуб «Бетсити-Парма». Горд, что наш регион ежегодно становится площадкой для важных спортивных мероприятий. Значит, движемся в правильном направлении. Будем и дальше укреплять спортивные традиции на нашей земле», — акцентировал губернатор Прикамья.

Отметим, что для жителей региона создаются все возможности для занятий баскетболом в шаговой доступности. За пять лет во всех муниципалитетах возведено около 150 универсальных игровых площадок. Для подготовки профессионалов и приёма соревнований всех уровней строятся и реконструируются крупные спортивные объекты. Так, заниматься баскетболом можно в обновлённом спорткомплексе «Энергия». Идёт активное строительство новой универсальной арены на 10,5 тыс. зрителей в Перми, которая в дальнейшем может стать домашней площадкой для клуба «Бетсити-Парма». Внимание уделяется и территориям. Например, в ближайшее время планируется начать строительство крупного комплекса на 550 зрителей в Березниках, которое станет местом проведения всероссийских соревнований по баскетболу и подготовки спортивного резерва Пермского края.

Ещё одной темой разговора на заседании стала международная повестка.

«Федерации, в том числе РФБ, должны постепенно подготовить команды к возвращению на мировую арену», — заявил Михаил Дегтярёв.

Также в первый день работы конференции прошли дискуссии на такие темы, как «Баскетбол как инструмент международного сотрудничества: вызовы и перспективы. Путь к развитию баскетбола в современном мире», «Развитие детско-юношеского баскетбола в России. От скаутинга, тренировок до звезды мирового уровня», «Тренер 2.0: как международные стандарты, спорттех и креатив меняют игру».

Спикерами выступили ведущие спортивные менеджеры, опытные тренеры, организаторы соревнований, маркетологи и спонсоры — порядка 30 человек из России, ОАЭ, Египта и Франции. Для участников конференции подготовили лекции, презентации, тренинги и мастермайнды.

Важным событием дня стала рабочая встреча Михаила Дегтярёва и Дмитрия Махонина, во время которой стороны обсудили ключевые инфраструктурные проекты региона и развитие массового и профессионального спорта.

По словам министра, все плановые показатели госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» и ФП «Спорт — норма жизни» в Пермском крае достигнуты.

«Построен Многофункциональный спортивный комплекс стадиона «Энергия». С применением механизма ГЧП созданы многофункциональный спортивный центр для круглогодичного использования и лыжероллерная трасса. Особое внимание уделяется массовому спорту. Действует 48 центров ГТО, в прошлом году более 174 тыс. жителей выполнили нормативы на знак отличия», — отметил успехи региона Михаил Дегтярёв.

В регионе принята межотраслевая программа развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Дмитрий Махонин рассказал, что доля детей до 18 лет, занимающихся на бесплатной основе, в Прикамье должна возрасти с 91 до 95%, доля детей до 18 лет из малообеспеченных семей, участвующих в официальных спортивных соревнованиях на безвозмездной основе, — до 100%. Для этого планируется повысить уровень обеспеченности физкультурно-спортивных организаций в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, а также увеличить количество отделений по видам спорта, привлекать ребят к занятиям в школьных спортивных клубах, к участию в региональных проектах по массовому спорту.

Одним из таких является проект «Тренер нашего двора», по которому инструкторы при поддержке краевого бюджета получают необходимый инвентарь и проводят бесплатные занятия в муниципалитетах Прикамья для всех желающих. Михаил Дегтярёв отметил, что этот проект будет взят за основу и транслирован на всю страну.

Добавим, что за последние четыре года в муниципалитетах Пермского края было построено 356 стадионов, лыжных баз, ледовых катков и спортивных площадок. Регион принимает активное участие в программах Министерства спорта РФ. Так, по госпрограмме «Спорт России» построено пять площадок ГТО, идёт возведение "умной" площадки в Барде, завершается строительство крытой ледовой арены «Красная машина» в м/р Ива в Перми. В Пермском округе построен фиджитал-центр и модульный спортивный зал.

Таким образом, регион готов принимать крупные спортивные мероприятия. Уже в этом году в Перми состоится 16 событий, в том числе — Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Пермский марафон», чемпионат России по летнему биатлону и Всероссийские соревнования общества «Динамо» по дзюдо.

