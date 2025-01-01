Максим Артамонов Бюджет школьника Сколько стоит собрать ребёнка в школу в этом году в Перми Поделиться Твитнуть

На этой неделе аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о тратах россиян на подготовку детей к новому учебному году. Согласно исследованию, в абсолютных цифрах итоговая сумма, в которую обходится россиянам сбор одного ребёнка в школу, превысила 52 тыс. руб. «Новый компаньон» изучил цены и выяснил, сколько родители в Перми на самом деле тратят на своих детей-школьников.

Базовый набор школьника

Основной школьный комплект включает в себя необходимые вещи для учебы. Прежде всего, это подходящий по размеру рюкзак. Также необходимы дневник, тетради (в клетку и линейку), обложки для книг и тетрадей.

В пенале должны быть ручки (синяя и чёрная), карандаши (простые и цветные), ластик, точилка, линейка, фломастеры и маркеры.

Младшим школьникам пригодятся цветная бумага, альбом и акварельные краски, а старшеклассникам — транспортир.

Кроме того, требуется одежда для физкультуры — спортивный костюм и удобная обувь.

Цифры ВЦИОМ

Как следует из опроса ВЦИОМ, больше половины расходов, около 30 тыс. руб., приходится на школьный гардероб. По сравнению с прошлым годом траты на него выросли в среднем на 4,5 тыс. руб. (или 18%).

Если говорить о сумме всех расходов, то в среднем по России она составила 52 251 руб. — в прошлом году было 44 270 руб., следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Таким образом, общие затраты на подготовку одного ребёнка к школе, по оценкам россиян, выросли за последний год почти на 8 тыс. руб. (+18%).

Эксперты ВЦИОМ отмечают: увеличение расходов на сбор ребенка в школу соответствует общему инфляционному фону, а относительная стабильность доли школьных трат в доходах семей говорит о том, что расходы растут примерно пропорционально доходам. При этом структура приобретений остается консервативной только в части одежды и обуви — в этом сегменте всё подчиняется законам рынка.

Этот опрос проводился 17 августа этого года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Его предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В относительных значениях больше всего выросли в цене рюкзаки (портфели) — в этом году они стоят почти 7 тыс. руб. (на 2,3 тыс., или на 50%, дороже, чем в 2024 году). В общей сложности именно одежда и школьная сумка формируют основной школьный чек, забирая на себя 70% расходов для школы.

Смотря как считать

Данные ВЦИОМ, однако, значительно выше тех, что приводились ранее сервисами SuperJob и «Чек Индекс».

По итогам опроса 9 тыс. жителей крупнейших городов страны, проведённого SuperJob, за последние шесть лет расходы на подготовку детей к школе в стране выросли в полтора-два раза.

В 2025 году средняя сумма сборов в Москве составила 19 200 руб. (+16% к уровню прошлого года), а в Санкт-Петербурге — 17 500 руб. (+17%). В соседних с Пермью Екатеринбурге, Казани и Уфе цены разнятся в пределах от 16 900 до 13 800 руб.

Эти данные близки к тем, которые приводит «Чек Индекс»: почти за два летних месяца, с июня по июль, по всей России средняя цена базового школьного комплекта достигла 16 219 руб., увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом.

Константин Долгановский

Список выглядит следующим образом:

— рюкзаки подешевели на 4%, теперь их стоимость 4078 руб.;

— школьная форма подорожала на 6%, до 3135 руб.;

— дневники выросли в цене на 12%, до 149 руб.;

— пеналы с канцелярией стали дороже на 21%, их цена 1164 руб.;

— наборы карандашей и ручек подорожали на 35%, до 429 руб.;

— наборы тетрадей выросли в цене на 17%, до 459 руб.;

— блузки и рубашки стали дороже на 7%, до 1078 руб.;

— брюки и юбки также подорожали на 7%, до 949 руб.;

— кроссовки выросли в цене на 13%, до 2067 руб.;

— туфли и ботинки подорожали на 10%, до 2089 руб.;

— футболки стали дороже на 10%, до 621 руб.

В Пермском крае наблюдается аналогичная тенденция роста цен, говорится в исследовании. Стоимость минимального школьного набора в регионе увеличилась на 8% по сравнению с АППГ. В 2025 году минимальный школьный набор составил 15 930 руб. Таким образом, жители Прикамья тратят на школьные принадлежности немного меньше, чем в среднем по стране, при этом темпы роста цен примерно соответствуют общероссийским.

Что говорят родители школьников

Как рассказала «Новому компаньону» мама двух детей, пермячка Елена Долгих, на этой неделе она прочитала в телеграм-каналах информацию, что на сборы школьника к 1 сентября нужно больше 30 тыс. руб., но решила сама посчитать, сколько уже потратила на одежду, обувь и другие вещи, и сколько ещё предстоит, поскольку в их семье подготовка к новому учебному году в этот раз затянулась.

«Мой сын в этом году пойдет в четвертый класс. Школьная форма у школы своя, но я еще в прошлом году не стала покупать брюки за 3500 руб. в ателье, где шьется наше «обмундирование», и обошлась штанами не хуже из сетевого магазина за 1,5 тыс. руб. В этом году ходить по магазинам некогда, тем более что у сына нестандартная фигура — забегаешься искать, в итоге заказала на маркетплейсе три пары, одни подошли: 1900 руб. Форменная жилетка — тут уже не отвертишься, в магазине такое не купишь: 3100 руб.», — сообщила Елена.

Если взять сумму, потраченную на весь школьный набор, то у неё получилось 16 270 руб. В комплект купленных вещей вошли:

— две рубашки — 2400 руб.,

— три водолазки — 1950 руб.,

— рюкзак — 1700 руб.,

— кроссовки — 1750 руб. (Китай, но уже несколько раз проверенный),

— мешок под сменку — 500 руб.,

— дневник — 210 руб. (в канцтоварах можно купить дешевле, просто захотелось с такой обложкой),

— пенал — 550 руб.,

— спортивный костюм — 1900 руб.,

— футболки на физкультуру (2 шт.) — 310 руб.

Кроме этого, требовалось купить набор учебных пособий по английскому языку, математике и русскому плюс сборники по ВПР за 4-й класс. Но это уже было куплено.

«Получается, как и хотела, уложилась (или почти) в 20 тыс. руб. На свою 6-классницу придется потратить примерно столько же, ну или чуть больше, потому что размер у ребенка уже не совсем детский. Но при желании и небольшом наличии времени можно найти по тем же ценам, что и на мальчика 10 лет. Понимаю, что мои варианты — чуть ли не из самых бюджетных. Однако даже при таких ценах можно купить одежду не из одной синтетики, нормальную обувь, от которой не исходит синтетическое амбре за два километра, и вполне приличные рюкзак (с жесткой спинкой, который в то же время не весит сам по себе 3 килограмма) и пенал — вполне эргономичный и в то же время с персонажем из любимого мультика», — рассказала пермячка.

Следовательно, в случае Елены собрать двух детей в школу — это минус почти 40 тыс. руб. из семейного бюджета.

У другой пермячки, Александры Чулошниковой, в этом году дочь пойдёт в третий класс. На одежду ушло 10 тыс. Ещё нужно купить канцтовары.

«Это всё мы заказываем на Вайлдберриз, потому что там дешевле. Но это без кроссовок и спортивного костюма. Их мы купили раньше: 1000 руб. кроссовки и 2500 руб. спортивный костюм», — поделилась она.

Рюкзак, ручки и карандаши у них остались с прошлого года.

Многодетная мать Людмила Иванова считает, что если одеваться в нормальных магазинах, то никаких денег не хватит. Она привела в пример «Спортмастер», где стоимость более или менее нормальных кроссовок начинается от 10 тыс. руб.

«На подростка 13-14 лет детскую обувь брать уже не будешь, а взрослая приличная начинается от такой суммы. И со всеми остальными вещами так же. Поэтому для своего ребёнка-школьницы мы решили купить взрослую линейку вещей, где размеры начинаются от 40-го. Подростки сейчас носят оверсайз, и это спасает, так как взрослые вещи стоят дешевле, чем подростковые в детском варианте», — сообщила Людмила.

Часть родителей, опрошенных «Новым компаньоном», отмечают, что подготовка детей к школе — это разовые затраты, но основная финансовая нагрузка ждёт пермяков с детьми с началом учебного года, когда вновь начнут работать кружки и секции.

«Нам озвучили, что с нового учебного года повысятся цены на кружки. Например, мы ходили в художку за 5500 руб., сейчас будет 5800 руб. Растёт цена на все занятия, куда мы ходим с детьми, дороже стали балет и футбол. Но поскольку у нас многодетная семья, то дети питаются бесплатно и проезд в общественном транспорте до 4-го класса тоже бесплатный», — рассказала Наталья Фатыхова.

По её словам, помогает ещё то, что младшие дети донашивают за старшими.

«Потому что если покупать всё время новое, то я не знаю, какую надо иметь зарплату», — резюмирует она.

