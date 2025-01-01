Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На закате лета Афиша уикенда 29–31 августа Поделиться Твитнуть

Третий вечер поэзии в рамках программы «Вирши-марафон» от творческого объединения «Искусство Поэзии Требует Слов». Один из красивейших особняков старой Перми всегда находился в центре культурной жизни. Чтение стихов на веранде с видом на Каму продолжает традицию литературно-музыкальных вечеров классической Перми. На сцену выйдут: Хиганбана, Кирилл Левин, Анюта Овчарук, Анастасия Четверикова. Среди мраморных колонн, аккуратной кладки и шелестящей листвы, под мерное пение Камы, прозвучит любовная лирика, философские стихи о поиске своего места в жизни и мелодекламации под музыку. Вероятно, это будет самое бойкое и ритмичное событие в вирши-марафоне, которое поставит точку в серии мероприятий. По всем законам вечеров поэзии, после основной программы состоится открытый микрофон, где каждый желающий сможет прочитать по три текста.

Действие фильма разворачивается в футуристическом Токио, где технологии и кибернетика стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Главная героиня — майор Мотоко Кусанаги, элитный киборг-полицейский, которая возглавляет элитное подразделение по борьбе с киберпреступностью. После очередного серьёзного задания Мотоко сталкивается с таинственным хакером, известным под именем Призрак… Культовый сюжет Мамору Осии возвращается в новом свете. Один из важнейших анимационных фильмов в истории, оказавший колоссальное влияние на всю современную фантастику, включая «Матрицу», «Аватар», «Бегущего по лезвию 2049» и «Cyberpunk 2077», будет показан в рамках нового проекта Пермской синематеки Anime Vision, посвящённого аниме и гик-культуре. Фильм представит совладелец магазина комиксов и один из организаторов фестиваля Panicomix Артём Манаев, который отлично знает, как развивается культура комиксов и аниме в Перми. Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами.

Здесь оживёт старинный коми-пермяцкий обряд задабривания Видзморта — духа лугов, который в народных представлениях может явиться в любом обличье. По традиции его не прогоняют, а угощают и приветствуют, проявляя щедрость и добро. Праздник погрузит гостей в атмосферу охоты, рыбалки и жизни в лесу. Здесь можно пройти «тропой охотника», научиться разжигать костры, метать копьё, стрелять из лука и арбалета. У главного костра будут звучать легенды и былички, песни и охотничьи истории. Для детей и взрослых подготовлены интерактивные площадки и общение с лошадьми, а мастера представят изделия народного промысла.

Главными «героями» лекции станут мумии птолемеевского периода. Эти предметы из коллекции Пермской художественной галереи на протяжении десятилетий практически не показывались публике и хранились в фондах. В 2021-2022 годах в Москве прошла масштабная реставрация и научное изучение древних памятников. На лекции «Мумии в Перми!» хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры, лектор и экскурсовод Ксения Зубакина расскажет о результатах этих исследований, а также поговорит о представлении древних египтян о загробной жизни, погребальных практиках и технологии мумификации.

В честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа в центре Перми накроют 15-метровый стол с угощениями в лучших традициях коми-пермяцкой кухни: блюда от шеф-поваров Перми и Кудымкара и аутентичная стряпня коми-пермяцких бабушек. Хранительницы старинных рецептов из Коми-Пермяцкого округа поделятся секретами национальной кухни. На фестивале пройдут мастер-классы по коми-пермяцкой кухне и приготовлению традиционного напитка — сура — прямо в деревянном корыте. Весь день — живая музыка, душевные народные и застольные песни, ярмарка ремёсел и фермерских продуктов. Фестиваль объединит современную сцену, народные традиции, искусство и активный отдых. Гостей ждут 12 часов музыки и выступления более 100 артистов. На главной сцене: «Лампабикт», ELLA, Егор Сесарев, Иван Степанов, дуэт «Обстоятельства», группа Passmurny и другие. На фолк-сцене выступят ансамбли «Шондiбан», «Мича Асыв», «Лысваок», «Гажа Гуляночка», театр песни «Вежалун», а также артисты Коми-Пермяцкого национального драматического театра. Дополнит программу выставка репродукций работ художника-авангардиста Петра Субботина-Пермяка. Пройдут мастер-классы по верховой набойке и древней письменности «АнБур», уроки коми-пермяцкого языка, выставка-ярмарка изделий мастеров, рынок еды с национальными угощениями, будут оформлены яркие фотозоны. Особое событие фестиваля — спортивный турнир на основе традиционных коми-пермяцких игр «Дзулимпиада». В программу включены более 10 видов состязаний: дзуль (коми-пермяцкий вариант игры в городки), мыр шедтан (масс-рестлинг), посоккез (игра на защиту «гнезда» от мяча), бег на лямпах, черикиян (командная игра с мячом) и другие. Для активных гостей будет работать прокат сапбордов, игровые площадки и зоны отдыха для всей семьи.

Хедлайнером итогового события летнего фестиваля «Город встреч» станет группа «Кино». Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров выступят на главной сцене на эспланаде у Театра-Театра в сопровождении мультимедиасветового шоу. «У каждой песни на концерте будет своя графика, своё видео. Работа проделана огромная. Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. Никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Мы не собираемся его заменять чем-то или кем-то. Есть голос, есть песни, есть музыка — этого более чем достаточно», — рассказывает бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров. Пока на эспланаде будет петь «Кино», на набережной песни «Кино» исполнят пермские кавер-группы, а также будет работать летний кинотеатр с показом короткометражек. С полуночи начнётся DJ-сет у Речного вокзала.

В течение трёх дней Пермь преобразится благодаря таланту лучших российских художников в области аудиовизуального искусства. Культовые места города станут площадками для масштабных мультимедийных шоу и красочных световых инсталляций. Тема фестиваля — «Парки будущего». На «Заводе Шпагина» будет показаны видеоинсталляции: DUO от студии formate в коллаборации с художником Blagotelev, Hello bubble Антона Маскевича, и «Сад света» от студии LYM ART. В долине Егошихи можно будет увидеть инсталляции: световое гнездо NIDUM от Splaces Studio и инопланетный цветок FLORPASS 004 от студии Panterra, а также пройти по «Живой тропе» от студии Lite Light. В рамках лектория состоятся творческие встречи с авторами пермских и федеральных проектов в сфере медиаарта. В программе маппинга на фасаде Пермского театра оперы и балета участвуют 12 команд из России, Испании и Франции. На вечеринке «Ради мира и любви» Завод Шпагина на несколько часов станет одновременно площадкой для отдыха и иммерсивного спектакля, где его участники смогут ощутить полное погружение в свет, звук и пространство. Среди участников светомузыкального перфоманса — Izhevski, Ishome и Nikola Melnikov.

Выступят 30 музыкальных групп — команды из Перми, Москвы, Уфы, Челябинска, Санкт-Петербурга и Омска. Среди них — Effect89, МАНИЯ и DreamCathers из Челябинска, «Сирин» из Перми, Vamp и Matter of time из Москвы и многие другие. Плюсом к музыке обещаны общение, еда, напитки, активности и розыгрыши призов от партнеров. Организаторы события сами создают группы из музыкантов-любителей и проводят их концерты каждый три месяца в разных городах. Всероссийский фестиваль в Перми — итоговое событие проекта, которое соберёт лучших исполнителей за всё время его существования.

Киномарафон — оммаж недавно ушедшим великим театральным режиссёрам. Юрий Бутусов — ведущий российский режиссёр среднего поколения. На протяжении 2000-2020 годов он во многом определял эстетику театра в России. Спектакль по пьесе Бертольда Брехта в новом переводе Егора Перегудова Бутусов поставил в театре им. Пушкина (Москва) в 2024 году. Эмоциональная, страстная история об эксплуатации человека человеком под чудесную музыку Пауля Дессау в живом исполнении: Александра Урсуляк на разрыв аорты играет женщину и мужчину, поёт по-немецки, танцует, и её героиня изо всех сил старается остаться добрым человеком в озлобленном и равнодушном мире людей и богов. Борис Юхананов — редкий, пожалуй, единственный пример по-настоящему авангардного, бескомпромиссного театрального деятеля в современной России, который стал художественным руководителем большого столичного театра — Московского драматического театра им. Станиславского, который он переименовал в «Электротеатр Станиславский». «Безумный ангел Пиноккио» — это самостоятельный кинотриптих, снятый по мотивам спектаклей «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр» Электротеатра Станиславский и переносящий на экран философское фэнтези по пьесе Андрея Вишневского. Киномарафон завершится показом работы Роберта Уилсона — одного из величайших режиссёров рубежа XX и XXI веков в масштабах человечества. Оратория Генделя «Мессия» в постановке Уилсона была записана на фестивале в Зальцбурге в 2020 году.

