Школы, бюджет и расходные обязательства

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

На заседании Пермской городской думы 26 августа депутаты обсудили готовность школ к ному учебному году и развитие Ленинского района, приняли ряд изменений в бюджет на ближайшие три года и продлили до 2028 года несколько важных социальных обязательств. О том, какие вопросы обсуждались на заседании городского парламента, — в материале «Нового компаньона».

К учебному году готовы

Первый вопрос пленарного заседания гордумы в рамках «Часа депутата» был посвящён готовности образовательных учреждений к новому учебному году 2025/26. С отчётом выступила заместитель мэра Перми Екатерина Мальцева.

Она сообщила, что к 1 сентября свои двери откроют 97 школ, 76 детских садов и 11 учреждений допобразования. Откроются новые корпуса в школе №146 (на 500 мест) и в Кадетской школе (на 700 мест).

В этом году на развитие сети образовательных учреждений из разных источников было выделено около 7,1 млрд руб. По нацпроекту «Молодежь и дети» идёт ремонт в нескольких школах и детском саду, а по муниципальной программе — капитальный ремонт школы №132 и детского сада «Компас».

Один из важных вопросов пермского образования — кадровый резерв. Сейчас в сфере работают больше 12 тыс. человек, укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98,5%. Чтобы решить проблему с нехваткой кадров по некоторым предметам, заключено около 85 договоров на целевое обучение с пермскими вузами. Кроме того, по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина молодым учителям вдвое увеличили выплаты — до 100 тыс. руб.

В школах города активно внедряют цифровые технологии. Так, по итогам 2024/25 учебного года 94% школ были оснащены современной техникой, а учебниками, оборудованием и доступом в Интернет обеспечены все учебные заведения.

Развивается также профориентация школьников и сфера дополнительного образования. В 2025 году на приведение в порядок 12 учреждений допобразования выделили около 130 млн руб. Эти деньги пойдут на ремонт, покупку оборудования и разработку проектов для капремонта. Так, в Орджоникидзевском районе обновляют музыкальную школу «Созвучие».

Депутат Антон Мелюхин отметил, что этим летом он пристально следил за сдачей и подготовкой школ в своем избирательном округе, тесно общался с директорами и руководителями учреждений. Особое внимание было обращено к тем объектам, где идёт капитальный ремонт или строительство школы «с нуля». Парламентарий сообщил, что в Индустриальном районе завершены капитальные работы в школе №132, а в школе «Петролеум+» капремонт продолжается. Работа идёт по графику и завершится к концу текущего года. Депутаты также контролируют строительство нового корпуса образовательного учреждения по ул. Свиязева.

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

По словам депутата Натальи Росляковой, в этом году наблюдается небывалое вложение финансовых средств на подготовку образовательных учреждений.

«Создано более 2,5 тыс. новых мест для наших детей. Началась большая работа по капитальному ремонту образовательных учреждений. В течение года гордума принимала очень много дополнительных расходных обязательств на приобретение новых средств обучения. Мы довольны тем, что результаты пермского образования — одни из лучших в стране», — прокомментировала Наталья Рослякова.

По итогам прошлого учебного года 622 выпускника получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении», а 41 выпускник набрал 100 баллов по ЕГЭ, один школьник стал мультистобалльником.

Центральный район: работа и планы

Вторым вопросом повестки был обсуждение доклада и.о. главы администрации Ленинского района Перми Константина Дароватского.

Ленинский район — это центр города, в котором находятся самые значимые памятники истории и культуры краевой столицы, а население составляет около 50 тыс. человек.

Сейчас в районе реализуется проект «Парки в центре города». До конца года будет обустроен сад им. Любимова: здесь появятся детская площадка, спортивная зона, цветники, восстановленные газоны. В этом же году планируется разработать концепцию сквера Декабристов. Финансирование работ будет решаться в ходе обсуждения бюджета на 2026-2028 годы. На 2026 год запланировано благоустройство сквера Грибушиных.

В районе отремонтированы дороги по улицам Достоевского, Екатерининской, Куйбышева, Дороге Дружбы. По программе «Малые дела» в порядок приведены объекты по улицам Луначарского, Парковой, Александра Матросова, Екатерининской и Горького. Благодаря проекту «Пермь-300» реконструирован сад им. Гоголя у набережной. В 2024 году отремонтированы 22 придомовые территории и обустроены четыре контейнерные площадки.

На территории района регулярно проходят мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни: спортивный фестиваль зимнего плавания, соревнования по северной ходьбе и другие. Действуют спортивные сооружения: залы и площадки.

Как сообщил Константин Дароватский, в приоритете районных властей — развитие молодёжной политики. Каждое лето организовывается летняя трудовая занятость молодёжи, работает Молодёжный совет при администрации района и молодёжные ячейки при ТОС.

«Ленинский район является визитной карточкой нашего города. Сейчас район выглядит хорошо, но хотелось бы, чтоб он не застаивался, а развивался дальше. Например, у Ленинского района только один приоритетный проект, в то время, как у других районов по 4 и 5 проектов», — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Константин Дароватский ответил, что работа по этому направлению будет проведена.

Социальная поддержка — неизменный приоритет

За счёт городского бюджета планируется продлить несколько мер соцподдержки. Среди них — перевозка детей из отдаленного микрорайона Налимиха в Закамске до химико-технологической школы «СинТез», денежные выплаты в случае рождение троих или более детей одновременно, ежемесячные денежные выплаты студентам и учащимся, имеющим детей до полутора лет, и обеспечение премии главы города «Золотой резерв».

На пленарном заседании депутаты поддержали продление выплат взамен предоставления земельного участка многодетным семьям, а также людям с хронической почечной недостаточностью для проведения амбулаторного гемодиализа.

«Мы стремимся сохранить городской бюджет ориентированным на людей. Поддержим различные категории жителей, в том числе детей и молодёжь, семьи, где рождаются трое и более детей одновременно, и многое другое», — пояснил спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

В сфере пермского образования принципиальным фактором для присуждении премии «Золотой резерв» является выбор претендентами пермских учебных заведений для получения среднего и высшего образования. Премию в следующей трёхлетке получат 60 отличившихся молодых людей, выбранных по результатам конкурса портфолио. Выплата для выпускников девятого класса составит 25 тыс. руб., а для 11-классников — 50 тыс. руб. Ещё одно расходное обязательство, связанное с образованием, — предоставление бесплатного питания школьникам с ОВЗ. На эти цели предполагается направить 200 млн руб. ежегодно.

До 2027 года продлён срок действия расходного обязательства и по обеспечению отдыха и оздоровления детей. Увеличение финансового обеспечения направлено на предоставление услуги детям из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении. На эти цели выделили почти 11 млн руб.

Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан будут действовать до 2028 года. В частности, сохранится оказание единовременной материальной помощи пермякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На эти цели из бюджета города будет направлено 9 млн руб.

Помимо этого, депутаты утвердили продление финансирования для проведения значимых городских мероприятий, таких как Пермский марафон, лыжные соревнования «Ёлки. Пермский период», фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» и Пермский велофест. Также продолжится финансирование работ по подключению к системе газоснабжения на территории Перми.

Корректировки бюджета и перераспределение средств

Ещё одним значимым вопросом пленарки стали корректировки в бюджет Перми на ближайшую трёхлетку. Эти изменения отражают реальные потребности, но при этом не затрагивают ключевые параметры городской казны, отмечают городские власти.

«Сегодня в центре внимания депутатов вновь изменения в бюджет на 2025-2027 годы. Мы не меняем общие параметры, но адресно поддерживаем определённые направления, перераспределяем средства по годам. Приоритеты — дороги, образование, ЖКХ», — подчеркнула первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник.

В частности, после завершения капитального ремонта 14 млн руб. выделят на оснащение школы №132 и детского сада «Компас» всем необходимым — от учебных материалов до мебели. Планируется, что оба учреждения откроют свои двери уже 1 сентября.

Депутаты также одобрили перераспределение 330 млн руб. на ремонт ул. 1905 года (участок от ул. Соликамской до ул. Висимской) в 2025 году, а также на содержание дорог, переданных городу из федеральной собственности. В списке — ул. Калинина (от ул. Кировоградской до дороги Курья—Краснокамск), ул. Светлогорская (от развязки с Кировским районом до ул. Калинина) и ул. Леонова (от ул. Свиязева до ул. Промышленной).

Около 530 млн руб. направят на строительство дороги по Ивинскому проспекту. Кроме того, 150 млн руб. перераспределят на капремонт подпорной стенки на Комсомольском проспекте.

В сфере ЖКХ в 2026 году выделят дополнительно более 30 млн руб. на установку современных контейнерных площадок.

«Хотел бы обратить внимание на то, что мы увеличили финансирование на установку контейнерных площадок нового образца на 30 млн руб. — со 107 до 137 млн руб. Это наши самые красивые и удобные площадки реечного типа. Их будет больше, и это точно позитивно повлияет на облик города, благоустройство и комфорт жителей. Должна появиться в новой вариации возможность открывать площадку путём педали, чтобы не занимать руки. То есть движемся к тому, чтобы они становились более удобными и эффективными», — пояснил заместитель спикера гордумы Максим Спиридонов.

