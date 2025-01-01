Единые коридоры Главам федеральных министерств представили достижения Пермского края в строительной и транспортной отраслях Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми завершил работу масштабный форум развития «Города будущего», где в рамках нацпроектов «Экономика данных» и «Инфраструктура для жизни» представители власти, бизнеса и эксперты обсуждали ИИ, умные технологии в ЖКХ, градостроительство и развитие городской среды.

В работе форума приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и министр транспорта РФ Андрей Никитин. Они провели также ряд рабочих встреч с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, осмотрели ряд ключевых строительных площадок региона и дали старт движению по ул. Крисанова.

Преображение города

Так, во время визита в столицу Прикамья Ирек Файзуллин посетил несколько ключевых инфраструктурных проектов. Министру строительства и ЖКХ представили новый Пермский зоопарк, являющийся одним из самых современных и технологичных комплексов страны, и школу №146, строительная готовность которой составляет 100%. Также Ирек Файзуллин и Дмитрий Махонин осмотрели стадион «Юность» — реконструкция этого уникального объекта находится на завершающей стадии. После окончания всех работ комплекс, трибуны которого рассчитаны на 1,6 тыс. мест, будет работать круглый год. Зимой здесь смогут тренироваться конькобежцы и хоккеисты, летом — футболисты, бегуны и роллеры.

Пресс-служба правительства Пермского края

Продолжается работа по строительству большой многофункциональной арены. Это крупнейший спортивный объект Пермского края: его трибуны смогут вмещать до 10,5 тыс. зрителей. В настоящее время на финальной стадии работы по подземной части здания, идёт возведение первого этажа и ведётся подготовка к монтажу металлических конструкций кровли.

Кроме того, министру представили проекты комплексного развития территорий в Перми. В частности, проект комплексного развития Дзержинского промышленного узла ЖК «Камаполис», где, помимо новых домов, благоустроенных улиц и сквера, идёт возведение детского сада с бассейном на 320 мест. В своём телеграмм-канале Дмитрий Махонин сообщил, что первое разрешение на ввод уже получено, и в ближайшее время начнётся передача ключей жильцам.

Еще два масштабных проекта, которые преобразят целый микрорайон, — КРТ «Дом культуры железнодорожников» и «Пермь-Сити». Если проект ДКЖ предусматривает новое жильё и развитую социальную инфраструктуру, то «Пермь-Сити» станет современным многофункциональным центром с офисами, технопарком, коммерческими и культурными пространствами.

Основной темой рабочей встречи Ирека Файзуллина и Дмитрия Махонина стали ключевые направления реализации в Пермском крае нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Жильё».

Пресс-служба правительства Пермского края

Так, за последние пять лет в регионе ввели в эксплуатацию свыше 8 млн кв. м жилья, свыше 1 млн «квадратов» — за первые семь месяцев 2025 года. До 2030 года в Прикамье планируется построить ещё 10 млн кв. м жилых помещений.

Третье место в России Пермский край занимает по темпам расселения аварийного жилья. С 2019 года ликвидировано более 860 тыс. кв. м ветхого жилья, расселено свыше 55 тыс. человек. Решена и проблема «обманутых дольщиков» — с 2019 года восстановлены права дольщиков 73 долгостроев, в том числе за последние пять лет получили свои квартиры или компенсацию более 5 тыс. человек.

«Особое внимание уделяем благоустройству общественных пространств. Только в этом году в рамках федерального проекта в Пермском крае будет благоустроен 101 объект — 33 из которых уже завершены», — сообщил Дмитрий Махонин.

Дороги для всех территорий

Во время рабочей встречи Андрея Никитина и Дмитрия Махонина основной темой для обсуждения стало развитие дорожной и транспортной отраслей региона. По итогам участия Прикамья в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» в 2019-2024 годах было обновлено 325 дорог и 42 моста и путепровода. По новому нацпроекту — «Инфраструктура для жизни» — в нормативное состояние в 2025 году приведут свыше 95 км дорог и 35 мостов. Глава региона отметил, что в планах на предстоящие шесть лет — обновить ещё 200 дорог и 140 мостов.

Пресс-служба правительства Пермского края

Также Дмитрий Махонин рассказал министру транспорта РФ о региональных программах: по переводу гравийных дорог в асфальт и «Светлый край». Вторая предусматривает установку освещения на участках региональных дорог, проходящих через населённые пункты, что обеспечивает дополнительную безопасность и для водителей, и для пешеходов. Снижать количество ДТП и повышать среднюю скорость движения транспорта помогает также развитие в Прикамье интеллектуальных транспортных систем.

«Сегодня Пермский край — в числе регионов-лидеров страны по внедрению цифровых решений в дорожных и транспортных отраслях, — подчеркнул Дмитрий Махонин. — Регион и в числе первых по обновлению общественного транспорта. Сегодня в Перми курсируют 68 новых трамваев и 16 электробусов, полностью обновлён автопарк на межмуниципальных и городских маршрутах. Будем и дальше планомерно развивать инфраструктуру региона — как в столице Прикамья, так и в каждой территории».

Также федеральные министры приняли участие в открытии одного из самых масштабных проектов столицы Прикамья — нового участка ул. Крисанова. Эта транспортная артерия очень важна для города — она соединяет центр Перми с Индустриальным районом и позволит значительно разгрузить шоссе Космонавтов и прилегающие улицы.

Пресс-служба правительства Пермского края

Проект был реализован с использованием инфраструктурного бюджетного кредита — объём федерального финансирования составил 6 млрд руб., ещё свыше 2 млрд руб. было выделено из бюджета Пермского края.

Продление участка ул. Крисанова общей протяжённостью 2,3 км состоит из двух этапов. По первому был построен путепровод на ш. Космонавтов в районе пересечения с ул. Столбовой, реконструирован участок ш. Космонавтов от ул. Мильчакова до ул. Плеханова, переустроены сети и коммуникации, создана необходимая инфраструктура. В рамках второго этапа — продление ул. Крисанова до ул. Пушкина — построен мост через Данилиху, с «нуля» проложены новые трамвайные пути, обустроены велодорожки и тротуары.

«А после завершения реконструкции улицы Карпинского эти две улицы образуют единый транспортный коридор, который обеспечит бесперебойное движение между районами города и выезд на объездные дороги», — объяснил Дмитрий Махонин.

Губернатор Прикамья поблагодарил федеральных коллег за внимание к Пермскому краю и всестороннюю поддержку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.