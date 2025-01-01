Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермская анимация могла бы стать культурным брендом региона» Редактор «Пермской синематеки» Анна Сидякина — о юбилее и трудной истории пермской мультипликации Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба фестиваля "День кино"

В Перми уже не в первый раз пройдёт фестиваль «День кино», приуроченный к одноимённому российскому празднику, который отмечается 27 августа. Пермское отделение Союза кинематографистов РФ предлагает огромную программу событий в пространстве «ИльТЮЗион», в частной филармонии «Триумф» и «Кристалле». Среди них — премьерный показ фильма Алексея Федорченко, сделанного в жанре «докуфикшн» или «мокьюментари»; фильм с участием Юры Борисова «Год рождения» (18+); другие кинопремьеры, культовые советские картины, большие программы мультфильмов, а также лекции, мастер-классы, обсуждения и многое другое. Завершится «День кино» 27 августа в «Триумфе» специальным художественным проектом, посвящённым Перми. Одна из важных дат, которая будет отмечаться на фестивале, — 60 лет пермской мультипликации. С чем это связано и как это будет, рассказывает редактор «Пермской синематеки», кандидат филологических наук Анна Сидякина. 23 августа в 18:00 она выступит в «ИльТЮЗионе» с лекцией «Четыре жизни пермского мультфильма».

— Что за дату отмечает в этом году пермское кино?

— 8 марта 2025 года исполнилось 60 лет пермскому мультфильму. 60 лет! Первой об этом, надо сказать, более-менее заблаговременно, вспомнила Олеся Асхатова, руководитель мультстудии «Анимашка». Олеся позвонила мне, и мы начали придумывать, как отметить эту дату: она пошла к министру культуры, а я предложила несколько проектов студентам.

В итоге кульминационным событием юбилея станет встреча в рамках фестиваля «День кино» в «ИльТЮЗионе». Поговорим об истории пермской анимации, посмотрим фрагменты мультиков, вспомним детство. К счастью, на встречу смогут прийти двое бывших сотрудников мультцеха студии «Пермкино», создатели тех самых пермских мультфильмов: художница Светлана Коршунова и оператор-мультипликатор Владимир Чазов.

В Перми по-прежнему живут прекрасные сёстры-художницы Людмила Ольшевская и Светлана Коршунова, они работали в основном на кукольных мультфильмах, своими ручками создавали персонажей, их фигурки, личики с характером; каждый пальчик прошивали отдельно, чтобы суставы у кукол были гибкими. Одеть кукол, смоделировать образ, каждую пуговку пришить, каждый мохнатый хвост и ухо! Вообще, над всеми мультфильмами работа велась сложнейшая, кропотливейшая, изматывающая, но бесконечно любимая для тех, кто этим занимался.

В детстве, да и сейчас готовый мультфильм многими воспринимается как данность; но когда узнаёшь, как рождались эти милые весёлые истории, начинаешь понимать и масштаб явления пермской телевизионной анимации, и то, какие изумительные люди, талантливейшие мастера, подвижники её создавали.

Сейчас уже мало кто из них с нами, многие ушли: художник и режиссёр Светлана Можаева, монтажёр Нина Паластрова, оператор Станислав Ольшевский… Леонид Кощеников, режиссер кукольных мультфильмов, умер первым из них, ещё в 1991-м. Главное сокровище пермской анимации — люди. Они, к сожалению, уходят. Встреча в «ИльТЮЗионе» будет посвящена прежде всего им.

— Какое место занимает анимация в истории пермского кино?

— В том, что касалось телевидения и телекино, Пермь была флагманом, на передовых позициях в СССР. ТПО «Пермьтелефильм» было образовано в 1963 году, как раз в эти годы на государственном уровне было принято решение о создании в РСФСР не менее 10-15 региональных фильмопроизводящих телестудий. Пермь была в четвёрке лидеров наряду с Свердловском, Новосибирском и Владивостоком. Уже потом телекино стало возникать в других городах России.

На «Пермьтелефильме» ежегодно снималось 12-17 телефильмов (общий объем был относительно постоянным 3,5-4 часа) и 75 частей разной киносюжетики для новостных выпусков. Фильмы были в основном хроникально-документальные, очень изредка игровые, мультипликационные, музыкальные и в других жанрах. Все они на равных конкурировали с телевизионным кино столиц и союзных республик. С конца 1980-х советское региональное телекино начало входить в системный кризис, и к середине 1990-х прекратило существование повсеместно. «Пермьтелефильм» просуществовал дольше всех — до 1997 года.

Когда мне пришло в голову, что нужно начинать срочно заниматься историей пермского кино, одна из моих студенток, талантливейшая Юлия Баяндина, откликнулась и начала увлечённо собирать информацию об истории производства мультфильмов на пермском ТВ. Юля три года работала в библиотеках, в видеотеке ГТРК, в архивах, это был колоссальный труд — в ГАПО она отсмотрела 327 дел, относящихся к деятельности «Пермьтелефильма»: записи Григория Мещерякова — главного редактора «Пермьтелефильма», личные дела сотрудников, документы по фильмопроизводству, переписку с Главным управлением ЦТ, всевозможные каталоги обменов — всесоюзного, зарубежного, литературные и режиссёрские сценарии, протоколы редакционно-художественного совета, на заседаниях которого обсуждались мультфильмы, и т.д. Она встретилась практически со всеми ветеранами мультцеха, записала ценнейшие воспоминания Светланы Можаевой, Людмилы и Станислава Ольшевских, Нины Паластровой, Светланы Коршуновой, Ирины Тимофеевой, других пермских мультипликаторов. В итоге получилась книга «Люди и куклы. История пермской анимации». В 2012 году она вышла в электронном виде в рамках программы «Пермская библиотека», а в издательстве «Маматов» появилась её печатная версия.

Потом, спустя годы, вышел замечательный фильм Сергея Лепихина «Перекладки» (12+) в цикле «История пермского кино в лицах». В нём много интервью, фото, раритетных архивных видео, фрагментов мультиков. «Перекладки» можно посмотреть в свободном доступе на ВК-видео: киностудия «Новый курс» разместила этот фильм к 60-летию пермской анимации.

— С чего начиналась история пермской анимации?

— Началась она с коротенького мультика, который молодая художница Пермской студии телевидения Светлана Можаева нарисовала к 8 марта в 1965 году. Он назывался «Семь я» и был посвящён женщине, которая в семи ролях: она и жена, и мать, и на службе работает, и дома, и т.д. Этот первый опыт, который Можаева считала баловством, не сохранился; но после было создано много других — всего 40 мультфильмов.

Четыре из них получили международные награды; почти все вошли в сборники всесоюзного обмена; более половины участвовало в международных конкурсах, смотрах и фестивалях (Китай, Франция, Англия, Австралия, Финляндия и пр.); 16 мультфильмов поступило в зарубежный обмен (меньшая часть в страны Европы и Северной Америки, большинство — в страны Азии, Африки и Латинской Америки).

Сначала это были рисованные мультики Светланы Можаевой, затем появились кукольные мультфильмы режиссёра Леонида Кощеникова, потом пластилиновая анимация Ирины Тимофеевой. На Пермской студии телевидения мультфильмы создавали на протяжении 32 лет, до 1997 года, то есть до конца жизни «Пермьтелефильма». Их показывали по центральным, региональным и кабельным телеканалам ещё многие годы спустя. Некоторые дети до сих пор их смотрят на разных видеоплатформах. Подумать только, сколько поколений пермских зрителей, и не только пермских, выросло на этих мультиках!

"В стране веселой детства" (1986, реж. Л. Кощеников) по сказке Льва Кузьмина "Шагал один чудак"

Пермская телевизионная мультипликация боролась за свою жизнь до самого конца, и эта жизнь продолжалась — вопреки всему. История пермской анимации — история выживания. Бесконечные, длящиеся десятилетиями технические, технологические, финансовые, кадровые проблемы. В отличие от столичных студий, и даже Свердловской, в Перми вообще не было технологической базы. Не было качественной краски, она постоянно коробилась и осыпалась с целлулоида. Не было нужного по технологии клея БФ. Одно время не было акварели, кистей и бумаги для перекладок — сотрудники мультцеха покупали её сами…

Старая техника постоянно подводила. Запомнилась одна из реплик Кощеникова на худсовете: все три кинокамеры сломаны, ни одна не работает! Мультстанок, купленный в 1960-х, заменили лишь в 1995-м. Десять лет механики ждали брошюру-инструкцию о том, как переделать кинокамеру «Родина» для съёмки мультфильмов. Ну, и так далее.

В отличие от столиц и даже от соседнего Свердловска в Перми не было специалистов — ни одного профессионального аниматора. Всё было основано на энтузиазме и самообразовании. Светлана Можаева на первых порах месяц стажировалась в Свердловске и три дня на Союзмультфильме — вот и все её образование. Остальное — чтение спецлитературы и работа по 15-18 часов в сутки. При этом она же ещё и обучала молодых художников-фазовщиков.

В отличие от столиц, где технологии были разведены по цехам, в Перми всем занимался один и тот же коллектив, а в случае с оживлением кукольных персонажей — вообще один человек, оператор-фазовщик, который даже на экране не мог увидеть уже снятое, потому что камеры с экраном не было, всю череду отснятых движений приходилось держать в памяти.

— В чём уникальность пермской анимации как художественного явления?

— Пермская анимация действительно во многом уникальна.

Во-первых, в пермской мультипликации использовались все основные виды одушевления: было рисованное кино, потом кукольное, комбинированные съёмки, техника перекладки, пластилиновая техника… Если, допустим, для «Союзмультфильма» такое многообразие технологий было нормой, то для регионального производства (а в РСФСР было только пять телестудий, которые занимались мультфильмами продолжительное время) — исключением.

Во-вторых, музыкальность. Как говорила журналист Татьяна Чернова, пермские мультипликаторы снимали «мюзиклы». Вся музыка, используемая в них, была оригинальна — в основном её писали ленинградские композиторы.

"Петькины трюки" (1980, реж. Л. Кощеников) по повести Льва Давыдычева "Лёлишна из третьего подъезда"

Что ещё? Встроенность в пермский литературный и культурный контекст. Снимали мультфильмы по произведениям пермских авторов — Владимира Воробьева, Льва Давыдычева, Льва Кузьмина. Нередко для работы над фильмами приглашали пермских поэтов, писателей и журналистов. Тексты песен к «Капризке» (1983) написала Анна Бердичевская, а к мультфильмам «Приключения Чипа» (1979) и «Петькины трюки» (1980) — Алексей Домнин. Сценарии к ним и к другим мультикам писала Ирина Христолюбова. Редактор пермского книжного издательства Надежда Гашева также сотрудничала со студией телевидения: мультфильмы «Сказ о Пере-богатыре» (1989) и «В стране веселой детства» (1986) были сняты по её сценариям.

Ещё одна особенность пермского анимационного производства — огромное значение личности ведущего режиссёра. К примеру, если бы не настойчивость и энтузиазм Светланы Можаевой, в Перми могло и не быть мультипликации. В последние годы, когда режиссурой наших мультфильмов занималась Ирина Тимофеева, её творческие идеи помогли анимационному кино «Пермьтелефильма» продержаться до 1997 года!

В период кукольного кино только благодаря Леониду Кощеникову, масштабу его личности, его связям пермскому анимационному производству удалось многого достичь и избежать роковых проблем. То, что все пермские персонажи этого периода были превосходно озвучены ленинградскими актёрами, например, Гликерией Богдановой-Чесноковой, звездой оперетты, которую называли «питерской Раневской»; то, что фонограммы без долгой очереди записывались в Доме Радио, а фильмы полуподпольно проявлялись на ленинградских студиях, это и многое другое — его заслуга...

Словом, наша «босоногая» анимация могла бы стать ещё одним культурным брендом региона, если взяться за ремастеринг копий и грамотное продвижение этого богатства.

