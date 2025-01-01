В Перми состоялся Форум муниципальных депутатов «Единой России» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сегодня, 19 августа, в Перми прошёл Форум муниципальных депутатов «Единой России». Он стал площадкой для обмена опытом и успешными практиками.

Пленарную часть Форума открыл губернатор Пермского края, секретарь реготделения Партии Дмитрий Махонин.

Пресс-служба партии «Единая Россия»





Обращаясь к участникам форума, он отметил, что роль муниципального депутата — это не только контроль за принятием и исполнением решений, но и в сопричастность к крупным проектам, которые реализуются на территории Пермского края.





«Вы являетесь теми людьми, которые находятся ближе всего к людям. Вы понимаете запросы и проблемы жителей. Краевые власти заинтересованы в выстраивании командной работы и получать обратную связь от депутатов на местах. Важно совместно заниматься подготовкой и реализацией проектов в территориях таких, как «Комфортный край», догазификация, проведение мобильной связи», — отметил Дмитрий Махонин.





Также участников Форума поприветствовал Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих. В своём выступлении он акцентировал внимание на значении активного участия депутатов в развитии муниципальных образований и важности диалога между властью и населением для решения актуальных вопросов.

Пресс-служба партии «Единая Россия»





Заместитель Руководителя Приволжского межрегионального координационного совета Партии, депутат Госдумы Олег Гарин рассказал о значении национальных проектов для муниципальных образований и роли органов местного самоуправления в их реализации. Он отметил, что нацпроекты играют ключевую роль в модернизации инфраструктуры, улучшении условий жизни и создании новых возможностей для граждан на местном уровне.

Пресс-служба партии «Единая Россия»





С докладом об участии депутатов Партии в реализации Народной программы, мониторингах «партийного десанта», мероприятиях партийных проектов выступил Руководитель Регионального исполкома Партии Станислав Швецов. Он обозначил план работы реготделения в рамках исполнения положений «Народной программы», подробно рассказав о механизмах их реализации.

Пресс-служба партии «Единая Россия»





Особое внимание было уделено тому, что все объекты, строящиеся, реконструируемые и модернизируемые в регионе в рамках «Народной программы», закреплены за депутатами всех уровней. Для повышения прозрачности и обеспечения высокого качества выполнения программы запущен проект «Партийный десант», который помогает контролировать ход реализации проектов и вовлекать партийных активистов в работу на местах.





По взаимодействию депутатского корпуса с местными общественными приемными партии рассказала Заместитель Руководителя Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Елена Савельева. Она подчеркнула важность современных подходов к организации этого взаимодействия, использования новых коммуникационных механизмов и цифровых инструментов.

Пресс-служба партии «Единая Россия»





Во второй части Форума прошла насыщенная обучающая программа. Участники подробно познакомились с реализацией программы «Комфортный край» и узнали о механизмах участия граждан в решении вопросов местного значения в регионе. В рамках мероприятия была представлена актуальная информация о газификации в регионе и обеспечения малых населённых пунктов сотовой связью и интернетом. Председатели дум Ординского и Пермского округов поделились опытом и кейсами своей работы.

Пресс-служба партии «Единая Россия»





О подготовке к избирательной кампании в 2025 году и 2026 году доложил Первый замсекретаря реготделения Партии Пермского края Вячеслав Григорьев. Он отметил, что с 12 по 14 сентября Пермский край ждут важные политические события: выборы губернатора и 11 избирательных кампаний в представительные органы муниципальных образований.

Пресс-служба партии «Единая Россия»





Вячеслав Григорьев также рассказал об уникальной процедуре, которую проводила партия — электронное предварительное голосование.





«Кандидаты проходят конкурентную борьбу, а избиратели получают возможность заранее познакомиться с кандидатами в депутаты. Особое внимание — героям СВО. В 2025 году пять защитников Отечества прошли предварительное голосование и были выдвинуты кандидатами. Наша задача — обеспечить им максимальную поддержку и помочь одержать победу на выборах. Ведь эти люди уже доказали свою стойкость и преданность Родине — теперь они готовы служить ей на политическом фронте».





В завершении выступления он обратил внимание на ключевые задачи предстоящих выборов 2025 года, достигнутые промежуточные результаты и подготовке к избирательным кампаниям 2026 года.





Отметим, решение посвятить 2025 год муниципальным депутатам было принято на XXII Съезде партии «Единая Россия».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.