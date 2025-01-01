Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День кино, Ночь кино и День шахтёра Афиша уикенда 22–24 августа Поделиться Твитнуть

Выставка представляет собой пространство, где слово становится источником вдохновения для художников разных жанров и направлений. Основная идея — показать, как слово влияет на создание произведения искусства и какое воздействие оказывает на формирование художественного образа. В проекте участвовали художники Юрий Шикин (автор и куратор экспозиции), Егор Субботин, Татьяна Нечеухина, Максим Нурулин, поэт Андрей Мансветов. 23 августа в рамках экспозиции состоится показ документального фильма «Живая поэзия» режиссёра Влада Кричфалушего (киностудия «Новый курс», 18+).

Фестиваль посвящён культурному наследию коми-пермяцкого художника-авангардиста Петра Субботина-Пермяка. Программа — огромная. В ее образовательную часть вошли шесть направлений, среди которых дизайн, медиа, арт, лаборатория огненного жанра, музейно-экскурсионная прокачка, лаборатория «Поющей травы». Для участия в них требуется регистрация по ссылке. Подробный план работы лабораторий — в прикрепленном файле. 22 августа в 18:00 на малой сцене Коми-Пермяцкого драмтеатра будет показан спектакль театра кукол «Карабаска» «Бесприданница. Островский» (16+) в жанре литературного расследования. 23 августа в 16:00 там же ансамбль «Репей» из Москвы представит концерт этнографической музыки «От востока и до захода — от лета и до севера» (6+). В 19:00 — литературно-звуковая композиция «Степан Разин» (12+) по произведениям Велимира Хлебникова и Василия Каменского в исполнении коллектива ЯRГАsoundsystem (Петрозаводск). В 20:30 на площади перед Коми-Пермяцким национальным театром драмы — фаер-шоу участников и мастеров «Лаборатории огненного жанра». 24 августа основная программа — на городской площади: в 16:00 концерт-лекция «Корни и ветви» (6+) группы ЯRГАsoundsystem, в 17:30 — проект «Музыка сфер» (0+) Петра Термена из Москвы. В 19:00 выступит акапелла-бэнд SPOKANKI (6+) из Москвы. В 20:30 в большом зале Культурно-делового центра — музыкальный проект Петра Главатских «Времена» (12+).

Соликамск отметит 595-летие. День города традиционно будет совмещён с Днём шахтёра. 22 августа в музее-заповеднике «Сользавод» пройдут театрализованные экскурсии, концерт симфонического оркестра из Перми и прогулки на теплоходе «Юнга Камы». 23 августа на главной сцене Воскресенской площади с 14:30 стартует концертная программа с участием пермских групп «Ананас» и «Корица» и артиста Театра-Театра Альберта Макарова. Хедлайнеры праздника — Мария Зайцева и участник дуэта «Чай вдвоём» Стас Костюшкин. В Центральном сквере в этот день с 12:00 до 18:00 будут работать интерактивные площадки: семейные развлечения, мастер-классы, фото и видеозоны. Завершится день дискотекой, выступлением диджея из Нижнего Новгорода и световым шоу. 24 августа можно будет прогуляться по историческому центру, посетить экскурсии на «Сользавод» и увидеть театрализованное представление «Огненное сердце» возле моста влюблённых.

23 августа, 12:00 — фильм Ивана Соснина «Далёкие близкие» (12+), роуд-муви о пути к взаимопониманию между отцом и сыном. 14:00 — мастер-класс «Волшебство грима в большом механизме кино» (12+) с Максимом Князевым. 16:00 — мультфильмы екатеринбургской кинокомпании «Снега» (6+). 18:00 — лекция Анны Сидякиной «Четыре жизни пермского мультфильма» (12+). В 2025 году пермской мультипликации исполняется 60 лет. 20:00 — концерт «Странно красиво» (6+) Аси Фиддлер к Дню кино, современное прочтение саундтреков к культовым отечественным фильмам и сериалам.

24 августа, 12:00 — мультфильмы студии «Пчела» (12+). 13:00 — лекция Саши Елисеева «Плёночная фотография сегодня» (12+). 14:00 — фильм Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце» (12+). 15:00 — документальный фильм о кинооператорах «Директор фотографии» (12+) Александра Носовского. 16:00 — культовый фильм Сергея Соловьёва «Сто дней после детства» (12+). 16:30 — лекция Станислава Дединского «Курьер» без причины и без идеала» (12+). 18:00 — фильм Михаила Местецкого «Год рождения» (18+). 18:20 — фильм Карена Шахназарова «Курьер» (16+). 20:00 фильм Малики Мухамеджан «Ласточка» (18+). Кроме того, много мастер-классов, платных и бесплатных, для детей и для взрослых, в том числе, например, мастер-класс по приготовлению кофе от профессионального бариста. На протяжении всего фестиваля работает посткроссинг с фестивальными открытками и благотворительная книжная барахолка от «Территории передышки». Фестиваль продолжится до 27 августа в «Кристалле» и «Триумфе».

Фестиваль начнётся с испытания «Куим вöралiсь туй» («Три пути охотника») — маршрута, где гости смогут выбрать один из трёх путей. Первый станет лесным квестом с заданиями и встречей с духами. Второй познакомит с традициями коми-пермяков: здесь можно будет изготовить амулет на удачу и совершить подношение Вöрисю — лесному хозяину. Третий путь откроет мир современной профессиональной и любительской охоты. Будут работать интерактивные и выставочные площадки: «Снаряжательная лавка» и «Звероловная кузница» — экспозиция предметов охоты и рыболовства; «Охотничий стан» — общение с опытными охотниками, байки и былички у костра; «Уловистые хитрости» — мастер-классы по изготовлению приманок для рыбалки; «Амулет удачи» — создание оберега для успешной охоты; «По следам дикой природы» — репродукции картин коми-пермяцкого художника Виталия Онькова; «Мундир охотника» — фотозона с примеркой охотничьей экипировки; «Стрела судьбы» — возможность испытать себя в стрельбе из лука. Гостей ждут восстановленный обряд «Удачной охоты», конная прогулка и выступление этно-электронного проекта «Седой Урал» (Пермь). Завершит праздничный день программа «Пир охотника» с дегустацией блюд из дичи и награждение участников лесного квеста.

Фестивальная поляна «Зова Пармы» не простаивает. В программе сельского фестиваля — состязания частушечников, концерт народных коллективов, дегустация местной кухни — уха, картофельные шаньги, ремесленные мастер-класса, картофельный аукцион и распродажа картошки, концерт музыкантов из Березников.

В рамках всероссийской акции «Ночь кино» в 15.00 — классика отечественной мультипликации, мультфильмы по сказкам А.С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке» (реж. М. Цехановский, 1950), «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (реж. И. Иванов-Вано, 1951). 16.00 — «КиноИстория»: тематическая встреча и викторина на знание «золотого фонда» отечественного кино. 18.00 — «Киномафия», игра. С 12.00 до 20.00 — квесты по экспозициям и выставкам; за успешное прохождение квеста — сувенир от «Моей истории».

«Пермская синематека» тоже присоединяется к юбилейной, 10-й Всероссийской акции «Ночь кино». В 15:00 — фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+), новое прочтение знакомой сказки о маленькой девочке, мечтающей вернуться домой. В 17:30 — фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (18+), музыкальная биография «солнца русской поэзии» с Юрой Борисовым в главной роли. В 20:30 — фильм «Группа крови» (18+), военная драма о страшных событиях 1943 года в детском донорском концлагере поселка Вырица Ленинградской области.

28 команд сразятся в зрелищных поединках роботов: 16 команд из России, Ирана и Казахстана — в весовой категория до 110 кг; 12 команд из России и Индии — в спаррингах мини-роботов весом до 1,5 кг. Пермский край в первом этапе в категории тяжеловесов до 110 кг будет представлять команда «Зверобой». В этом году команда готовит новую модель своего робота. За полтора часа до начала откроется интерактивная зона, где можно будет собрать, запрограммировать и протестировать своего робота. Посмотреть трансляцию чемпионата онлайн можно будет на VK Видео.

Это не просто спектакль, а целый мир, насыщенный эмоциями, тайнами и культурными аллюзиями. Опера написана в 1890 году, в данной сценической версии впервые представлена в Перми в 2024 году. Вершина творчества Чайковского и трагическая кульминация музыкального театра эпохи романтизма, «Пиковая дама» распахивает дверь в ХХ век, предвосхищая открытия Рихарда Штрауса и Альбана Берга, одновременно пристально всматриваясь в золотой век европейской культуры. Обостренность экспрессии и изощренная культурологическая игра составляют два полюса драматургии партитуры, многие тайны которой остаются неразгаданными по сей день. Два года спустя после премьеры нашумевшей постановки «Евгения Онегина» режиссер Владиславс Наставшевс возвращается в Пермскую оперу, чтобы заняться поиском ответов на загадки «Пиковой дамы» — на этот раз в тандеме с главным дирижером театра Владимиром Ткаченко. На открытии театрального сезона партию Германа исполнит Давид Есаян, запомнившийся в заглавной партии в «Самсоне и Далиле» Сен-Санса, а в роли Лизы выступит Алина Отяковская. Оба — приглашённые солисты, работающие в Нижнем Новгороде.

