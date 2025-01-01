Елена Стрельникова Город мастеров Фестиваль на эспланаде ко Дню строителя посетили 6,5 тыс. человек Поделиться Твитнуть

В начале августа городская эспланада стала отдельным городом, где прошёл большой строительный фестиваль «Город, где строят мечты» (0+). Жители строили дома из больших лего-блоков, играли в дженгу, оформляли себе настоящие строительные каски и пели караоке в кабине бульдозера. Завершился день праздничным концертом, где хедлайнером стала группа «Вирус». Как сообщают организаторы, 9 августа фестивальный городок посетили 6,5 тыс. пермяков и гостей города.

Партнёрами конкурса выступили крупные игроки строительной отрасли, поставщики материалов.

Министерство строительства Пермского края

Ключевым мероприятием стал конкурс профмастерства «Настрой». Его региональный минстрой совместно с Ассоциацией «Пермские строители» в Перми проводят в третий раз.

Министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов поделился, что конкурс и фестиваль стали в регионе уже хорошей традицией отметить профессиональный праздник вместе. «Конкурс объединяет застройщиков, подрядчиков, поставщиков строительных материалов, студентов. Год от года мы прибавляем не только в количестве участников, но и прибавляем в географии, на сегодняшний день в фестивале принимают участие организации со всего края, предоставляя нам свои самые талантливые кадры», — отметил министр.

В этом году конкурсанты оценивались в шести номинациях. Они продемонстрировали свои навыки в кирпичной кладке, штукатурке, монтаже каркасных конструкций, а также показали мастерство в сварке и впервые участие приняли плиточники.

Между собой соревновались 79 мастеров своего дела — на конкурсной площадке собрались специалисты из 27 предприятий региона.

Участникам за ограниченное время необходимо было продемонстрировать практическую подготовку и профессиональные умения. В частности, каменщики выполняли кладку по эскизу-заданию. Штукатуры — за 2,5 часа оштукатуривали поверхности с внутренним и наружным углом. Командам служб заказчика необходимо было проявить себя в знаниях пожарной безопасности, охраны труда, работе с проектной и исполнительской документацией, а также проверить качество выполненных строительных работ на объекте. Плиточники выполняли облицовку поверхности в разных плоскостях, при этом как результат — кладка 3D.

Министерство строительства Пермского края

Как заявила в открытой студии фестиваля председатель Общественного совета при министерстве строительства Прикамья Марина Коноплёва, на будущий год в программу конкурса оргкомитет планирует добавить ещё одну номинацию — на «Лучшего генподрядчика». «Предлагаем в рамках конкурса провести соревнование и среди тех самых строительных организаций, которые выступают непосредственными исполнителями проектов девелоп­мента. Эту идею уже рассматривает оргкомитет конкурса «Настрой», — рассказала Марина Коноплёва.

Вместе с опытными мастерами за победу боролись и начинающие строители-студенты Пермского краевого строительного колледжа, и представители студенческих отрядов.

Впервые конкурс «Настрой» состоялся в 2023 году, тогда в соревнованиях приняли участие 28 мастеров своего дела из 12 предприятий региона, а в прошлом году — уже 70.

