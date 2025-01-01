Танцевать душой В Перми отметили 70-летие со дня рождения Евгения Панфилова Поделиться Твитнуть

Фото: Лилия Абдулова

«Панфилов жив» — такой парафраз мема об известном музыканте мог бы стать слоганом юбилейного вечера «Евгений Панфилов. Наследие» (12+), который прошёл во Дворце молодёжи в день рождения хореографа, 10 августа.

Традиция отмечать день рождения Панфилова возникла в 2021 году, когда 10 августа прошёл очень вдохновенный и масштабный праздничный вечер, собравший, как писал «Новый компаньон», «всех адептов современной хореографии в Перми» — от действующих солистов театра «Балет Евгения Панфилова» до «Свободного театра современного танца» во главе с лидером — Ксенией Малининой. Это была важная декларация единения под «знаменем» Панфилова, верности его традициям, утверждения его значительности.

Традиция прижилась. День рождения Панфилова отмечается с тех пор в Перми ежегодно и стал важной датой для всех любителей современной хореографии по обе стороны «четвёртой театральной стены» — и для зрителей, и для танцовщиков. Нынче, в год 70-летия со дня рождения хореографа, формат события изменился, да, собственно, изменилась и его концепция.

Инициатором традиции была дочь хорео­графа Арина Панфилова, она и определяет содержание и программу каждого дня рождения Панфилова. Нынче она сосредоточилась на проблеме сохранения панфиловского хорео­графического наследия и передачи его новым поколениям. За несколько месяцев до события она начала работать с детскими коллективами «Непоседы» и «Весёлые человечки»; они-то и стали главными героями вечера. Цель была амбициозная: восстановить силами юных танцовщиц один из главных шедевров панфиловского наследия — философский балет «Река». Не целиком, но во многом эта идея удалась.

Юбилей состоял из двух частей — гала-концерта из хореографии Панфилова в очень разной современной интерпретации и показов результатов лаборатории, которая прошла в преддверье юбилея при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края. Начиналось всё очень красиво: когда раздвинулся занавес большого зала Дворца молодёжи, на сцене в холодном луче света оказалась пара — Арина Панфилова и нынешний худрук театра «Балет Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев. Это был трогательный танец, который когда-то Панфилов танцевал со своей дочерью.

Краткая приветственная речь Расторгуева была очень тактичной и прозвучала весомо и значительно. Жаль, что этим коротким моментом участие панфиловского театра в юбилейном вечере было исчерпано. Действующие участники коллектива на сцену не вышли, а ведь они — главные носители хореографии Панфилова.

Зато вышли две настоящие легенды, люди, с именами которых связаны лучшие годы «Балета Евгения Панфилова». Алексей Колбин специально приехал из Екатеринбурга ради участия в юбилее и исполнил небольшое соло из «Мужской рапсодии», а Сергей Райник выступил с импровизацией — собственным высказыванием по поводу хореографического стиля Панфилова.

Это были, наверное, самые яркие моменты концерта. Райнику удалось показать себя таким, каким его любили Панфилов и поклонники панфиловского театра, каким он был в лучшие свои годы. Зал неистовствовал! Честно скажем, это было довольно неожиданно, учитывая то, каким был Райник в последние годы руководства панфиловской труппой. Он как будто вернулся в прошлое.

Концерт был очень большой. В него вошли номера из репертуара всех трёх панфиловских трупп — не только основного театра, но и «Балета толстых», и «Бойцовского клуба». Правда, ветераны «толстых» в юбилее не участвовали, зато пришли два бывших «бойца» — Илья Белоусов и Артём Дьячков, до сих пор выступающие в пермских шоу-проектах. «Боинг-танго» — сочинённое Евгением Панфиловым ярчайшее напоминание о том, что танго изначально было парным мужским танцем, в их исполнении стало прекрасной иллюстрацией того, чем был «Бойцовский клуб» и за что его так любили фанаты.

Номера из репертуара «Балета толстых» исполнили два самодеятельных ветеранских коллектива — «Зимняя дача», танцевальный клуб для бабушек, и родители участников студии «Непоседы», собравшиеся специально для юбилейного вечера. То, с каким воодушевлением они танцевали несложные, но остроумные номера, напомнило о сути «Балета толстых» — социального проекта, задуманного Панфиловым для того, чтобы показать, что танец — искусство для всех, что право выйти на сцену имеют люди любого возраста и комплекции, главное для этого — танцевать душой.

Фото: Лилия Абдулова

Юбилейный вечер вместил в себя очень много этого «низового» стремления танцевать, готовности показать себя, радости самовыражения на публике. Пожалуй, этой самодеятельной танцевальной стихии было лишковато, программу можно было смело урезать на треть. Но это — с точки зрения зрительской, а ведь событие было отчасти семейным, это был праздник для самых близких людей Евгения Панфилова. На сцену вышла не только дочь хореографа, но и его супруга Наталья Данилова. Конечно, она не танцевала, зато читала собственные стихи, тоже очень самодеятельные. Всё это происходило словно дома за праздничным столом.

Многочисленные фото- и видеокадры напомнили, какой была эта женщина, когда танцевала с Панфиловым, и каким был в те годы сам Панфилов.

Как уже было сказано, главным событием вечера стала реконструкция некоторых важных хореографических работ юбиляра. Арина Панфилова не полностью восстановила «Реку», были исполнены два фрагмента из этого выдающегося, невероятного дзен-балета, созданного в тот период, когда Панфилов увлекался всем ориентальным. Даже в детском исполнении этот танец-иероглиф, танец-тайнопись выглядит и сегодня непревзойдённым шедевром. Смотришь — и думаешь о том, какой же всё-таки гений Панфилов, как нам повезло, что мы когда-то видели этот балет полностью и исполненный под авторским надзором.

В концерте были и другие напоминания о том очень плодотворном периоде в творчестве хореографа — например, три дуэта из «Диалогов», поставленных, как и «Река», на мелодии неисчерпаемых, глубоких и экзотичных Dead Can Dance, а также «Китайская шкатулка» — маленький шедевр на трек Ванессы Мэй. К сожалению, не всё было исполнено так, как хотелось бы; сборный коллектив на сцене был очень разношёрстным — танцовщики с разными фактурами, разным бэкграундом, очень разным исполнительским уровнем. Но, повторюсь, речь ведь идёт о событии неформальном, неофициальном, почти семейном.

Ещё одна отважная попытка реконструкции была показана во втором отделении вечера. Арина Панфилова с коллективом единомышленников попыталась восстановить балет «Остров мёртвых» на музыку одноимённой симфонической поэмы Рахманинова. Это даже не творческая задача, а миссия невыполнимая… Особенно в том составе, который удалось собрать дочери хореографа. Очень сложно говорить о результате этого эксперимента, но, как говорится в классике, «за попытку — спасибо».

Мысль о том, что Панфилов — по-прежнему непревзойдённый, не вполне понятый и не до конца оценённый, не могла не стать главным выводом из увиденного вечером 10 августа.

