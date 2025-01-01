Алёна Бронникова От батутов до VR В Перми активно развиваются детские игровые пространства Поделиться Твитнуть

Индустрия развлечений в Перми развивается за счёт новых игровых пространств и разнообразия форматов. По данным «2ГИС», к июлю количество детских игровых залов достигло 88, что на 19% больше, чем годом ранее.

Представители бизнеса подчёркивают, что конкуренция увеличивается, а сам сегмент рынка находится в стадии развития. Детские комнаты и игровые парки остаются по-прежнему востребованными, в летний период их посещение снижается из-за отпусков, однако значительной динамики в сторону роста или падения спроса за год не наблюдается.

«И сама ниша, и доля рынка у нас растут. Мы находимся ещё в стадии развития всего, что связано с индустрией развлечений, и не достигли пика. Количество игровых площадок растёт, потому что меняются тренды — есть востребованность рынка, но меняются формы и подача услуг», — считает генеральный директор активити-парка Sky Trip Борис Радостев.

Торговые центры всё больше становятся местом проведения досуга. В связи с переходом многих магазинов в онлайн освободившиеся площадки занимают заведения общепита и развлекательные зоны. Так, в ТРЦ «Планета» в этом году открылись картинг и тир. По словам руководителя отдела маркетинга ТРЦ Ксении Захаровой, за первое полугодие у всех арендаторов, работающих в категории развлечений, был зафиксирован прирост трафика в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Спрос остался высоким даже после небольшого повышения цен.

Также среди тенденций эксперты отмечают трансформацию функций, которые выполняют игровые, — переход от обучения к активной занятости.

«Отдельно трафик по игровым зонам в ТРК «СемьЯ» не считается. Но по другим признакам мы видим рост интереса посетителей к таким арендаторам. Те, в свою очередь, расширяют площади и инвестируют в новое оборудование. Сейчас игровые пространства в торговых центрах движутся в сторону активных парков — горки, верёвочные комплексы, батуты, VR, тогда как раньше больше внимания уделялось функции обучения», — рассказала директор ООО «Управление недвижимости «ЭКС» Елена Жданова.

Конкуренция и кадры

Помимо растущей конкуренции, как и все отрасли экономики, детские игровые центры сталкиваются с такими трудностями, как острый дефицит кадров, рост цен на аренду помещений и оборудование, снижение платёжеспособности клиентов на фоне инфляции. Также возникают сложности с продвижением брендов.

«Сейчас формат детских лофтов очень востребован пермяками, но помимо него ещё много разных форматов, которые создают конкуренцию в индустрии. Сложности и с продвижением — постоянно меняются алгоритмы, например, существенно снизились охваты в соцсети «ВКонтакте», постоянно приходится тестировать новые способы продвижения», — поделилась владелец сети Bim-Bom Юлия Ежова.

Среди вызовов также отмечается дефицит подходящих пространств в Перми для реализации новых идей. Так, собственник центра «Акула парк» Борис Лихачёв рассказал, что у компании есть желание увеличить площадь парка, но в городе отсутствуют подходящие для этого помещения. Кроме того, на паузу идеи о строительстве новых парков ставит высокая стоимость кредитов и сложность покупки некоторых аттракционов от европейских поставщиков.

Рост стоимости предлагаемых услуг игроки стараются сдерживать, однако некоторые предприниматели были вынуждены уже значительно поднять цены. По словам Бориса Лихачёва, в сравнении с прошлым годом цены выросли примерно на 20%.

Это связано с увеличением стоимости аренды площадок и коммунальных услуг, зарплат, ростом цен на строительные, хозяйственные и другие материалы и услуги подрядчиков. Вдобавок под действием новых требований государственных контролирующих органов компаниям приходится обновлять установленное и закупать новое оборудование, переделывать существующие помещения, сертифицировать аттракционы, что также отражается на изменении цен.

Точки роста

Для успешного ведения бизнеса предприниматели разрабатывают свои уникальные концепции и придумывают новые услуги для привлечения гостей. Так, автор и руководитель проекта «Лавка игр и затей «Тирлим-бом-бум» Анна Лебедева отметила, что в Перми многие игровые однотипны, но есть и те, которые имеют свою индивидуальность. Уникальное предложение позволяет удивлять и заинтересовывать новых клиентов, создаёт свою аудиторию.

«У нас авторская игровая, люди из Санкт-Петербурга и Москвы часто подчёркивают, что у них ничего подобного нет. Мы используем авторские игрушки, выполненные из природных материалов в небольших семейных мастерских нашей страны и края, многие из них расписаны пермскими художниками», — поделилась Анна Лебедева.

Она обратила внимание, что большое значение имеет местоположение игровой комнаты. Другие представители бизнеса также отметили, что посещаемость обеспечивает в том числе трафик, который перетекает из мест притяжения в центре города, таких как городские парки, эспланада, торговые центры, влияют на показатели и погодные условия и крупные мероприятия, которые проходят вблизи игровых пространств.

Для привлечения клиентов предприниматели внимательно отслеживают тренды и изменение запросов и стараются удовлетворить пожелания гостей. По словам Юлии Ежовой, тренды меняются каждый год, например, в этом году посетителям интересны плюшевые монстры Лабубу. В связи с этим игровые включают в свои программы этих персонажей.

Событийное наполнение и разнообразие программ является возможностью привлечь новых гостей и удержать постоянных посетителей. Борис Радостев рассказал, что в Sky Trip ежедневно проводят активности, мастер-классы, парк усилил контент событиями и организует также нетворкинги, форумы и другие мероприятия. Всё это позволяет увеличивать время пребывания в центре до трёх-четырёх часов в день и удвоить средний чек.

Ещё одной тенденцией стали пакетные предложения программ с анимацией и квестами на разные темы. По словам Бориса Лихачёва, одним из трендов последнего года стала покупка клиентами нескольких программ в рамках проведения одного праздника на территории игрового центра и VR-арены. Это позволяет посетителям игровых комфортно проводить как торжественные события, организованные «под ключ», так и обычные выходные.

Как отметил Борис Радостев, в целом в России планка индустрии развлечений настолько высока, что представителей российского бизнеса можно назвать родоначальниками и лидерами отрасли. Предприниматели легко начали заходить на новые рынки. Эксперт связывает это с высоким уровнем сервиса и серьёзно отработанными формами менеджмента — управлением процессами, их наполнением и организацией.

«Сейчас в парках развлечений, как в маленьком городе, на мастер-плане должны быть учтены интересы всей публики. Каждый объект должен отличаться по специфике, у каждого объекта своя целевая аудитория», — подчеркнул Борис Радостев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.