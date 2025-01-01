Елена Бардукова Рискнули и устояли Целлюлозно-бумажная промышленность Прикамья адаптировалась к новым условиям Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

Три года назад, с уходом с российских рынков западных компаний, целлюлозно-бумажная промышленность страны, как и многие другие предприятия, оказалась в сложной ситуации: в срочном порядке необходимо было находить новых поставщиков оборудования, комплектующих и химических компонентов. На перестройку процессов потребовалось время, но отрасль смогла устоять и, несмотря на трудности, нарастить объёмы производства.

На одном из крупнейших вертикально-интегрированных предприятий России, обеспечивающем весь производственный цикл: от переработки сырья до реализации готовой продукции, — Пермской ЦБК — до 2022 года 70% специализированной химии для бумажного производства закупалось на Западе.

«Мы использовали 28 видов химических веществ — различные клеи, крахмалы, краски и другие компоненты — от восьми основных поставщиков. Когда ввели санкции, наши партнёры не сразу полностью прекратили поставки, они пытались остаться на рынке. Мы тоже искали возможности поддерживать запасы, но понимали, что европейская химия в конечном итоге исчезнет с российского рынка. Наша компания подошла к этому вопросу системно: мы протестировали все доступные варианты химикатов из России и Китая», — рассказывает директор по производству ПЦБК Дмитрий Бондарев.

«Во-первых, это поддержка культуры эксперимента. Не все эксперименты с новыми химическими продуктами прошли удачно. Производственная команда должна уметь извлекать опыт и знания, быстро анализировать, планировать и пробовать другие варианты. Во-вторых, ускоренное и упрощённое согласование новых поставщиков, условий закупок, планов опытно-промышленных выработок. Эти два решения обеспечили ПЦБК быстрый подбор химии из России и дружественных стран, быстрое возвращение к эффективности техпроцесса на уровень до 2022 года», — пояснил председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко.

К началу 2024 года предприятию удалось полностью избавиться от зависимости от западной химии: российские производители увеличили свою долю в этом сегменте с 30 до 40%, ещё 60% теперь поступает из дружественных стран, преимущественно из Азии.

Сейчас перед предприятием стоит задача стабилизировать количество поставщиков и найти надёжных партнёров, которые будут поставлять не отдельные химикаты, а целые системы из двух-трёх совместимых компонентов. Это даст такие технологические преимущества, как понятные объёмы поставок, предсказуемый эффект от смешивания и сервисное сопровождение — поставку насосов, дозирующего оборудования, оперативное реагирование на проблемы.

Что касается качества выпускаемой продукции, то оно, по словам Дмитрия Бондарева, в переходный период несколько пострадало: «Европейские поставщики десятилетиями поставляли один и тот же продукт с одинаковой повторяемостью, а новые партнёры, особенно российские, сначала не могли гарантировать одинаковое качество от партии к партии — для них это тоже был новый продукт, и они подбирали технологии производства. Китайские перепродавцы закупали химикаты на разных заводах, что вызывало технологические сбои».

Но на данный момент ситуация стабилизировалась, и на рынке даже появился избыток предложения — началась конкуренция между поставщиками.

Ещё одно требование времени, которое предъявляется к ПЦБК, — запросы потребителей конечной продукции: гофрокартона и гофроупаковки. Как объясняет директор по продажам гофропродукции ПЦБК Игорь Шилов, изменяются требования торговых сетей к качеству и функциональности коробов: если ранее были востребованы большие коробки, то сейчас — маленькие, прочные, но лёгкие гофрокороба. Такие же запросы и у другой категории заказчиков — активно растущих маркетплейсов. Люди заказывают товары поштучно, что требует отдельной упаковки для каждого.

«Маленькие короба очень востребованы, и мы уже готовы к тому, чтобы предоставлять такие форматы. К нам приходит MiniLine — это линия для производства ящиков минимального размера, от 0,2 кв. м. Раньше такие короба мы делали поэтапно: печатали на одной линии, высекали на другой, склеивали на третьей. Это снижало производительность и усложняло технологический процесс. Теперь всё будет производиться на одной линии с высокой скоростью и полной автоматизацией процессов», — объясняет Игорь Шилов.

Запуск линии MiniLine запланирован на сентябрь 2025 года. Вместе с внедрением нового оборудования предприятие ведёт постоянную модернизацию существующего. В 2019—2022 годах ПЦБК реализовала два приоритетных инвестиционных проекта — «Сила картона» и «Сила бумаги», общий объём инвестиций в которые превысил 2 млрд руб. В сентябре 2023 года на бумагоделательной машине №2 был установлен новый напорный ящик от машиностроительной компании из Китая. Кроме того, в 2024 году был освоен выпуск бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 граммов на кв. м.

«Покупатели хотят более лёгкую и дешёвую упаковку. Три года назад наш стандарт был 120 г/м². Для сохранения качества при уменьшении веса мы модернизируем оборудование, подбираем специальные химикаты, оптимизируем весь процесс, — объясняет Дмитрий Бондарев. — В сентябре запланирован плановый останов картоноделательной машины для ремонта основного и вспомогательного оборудования, после которого мы сможем производить продукцию с удельной массой 80 г/м². Да, модернизация требует затрат, но это необходимо для сохранения конкурентоспособности на рынке».

Юрий Марков, генеральный директор ПЦБК:

— Мы рисков не боимся, мы с ними работаем. Мы не тратим время на прорабатывание каких-то потенциальных сценариев. Если мы видим риски, сразу обучаемся, делаем шаг, останавливаемся, оцениваем его, идём дальше. Таким образом, мы чувствуем устойчивость в неопределённой среде.

Отметим, что по итогам 2024 года предприятие произвело 331 тыс. т бумаги и 277,5 млн кв. м упаковочных материалов. С внедрением нового оборудования и модернизацией линий производство гофроупаковки увеличится на 2,8 млн кв. м в месяц.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.