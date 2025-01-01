Алина Наумова Мебельный прорыв В Пермском крае фиксируется рост продаж мебели Поделиться Твитнуть

фото: tonodiaz

freepik.com

По данным Пермьстата, в январе-июне 2025 года индекс промышленного производства в Прикамье составил 98,2% в сравнении с прошлым годом. При этом наибольший рост продемонстрировало производство мебели — на 36%. Вместе с тем, отмечают как производители, так и продавцы, выросла и покупательская способность.

Никита Семёнов, директор мебельной компании «Привет макет», сообщил, что прошлый год был активным по количеству заказов, и в этом году темпы роста увеличились. Маркетплейсы также заметили «бум» на мебель: продажи на Wildberries в январе-июле 2025 года в Пермском крае выросли на 52% по сравнению с прошлым годом. В лидерах — мебель для сна и мягкая мебель, продажи которых увеличились на 74% и 60% соответственно. Другие категории, включая корпусную, мебель малых форм, офисную и садовую, также показали рост.

В пресс-службе Ozon отметили изменение потребительских предпочтений: клиенты всё чаще заказывают крупногабаритную мебель онлайн вместо того, чтобы привычно выбирать её в магазинах. В первом полугодии 2025 года жители Пермского края стали в 11 раз чаще покупать мебель для сна и комплекты мебели для спальни, шкафы — в 2,3 раза, а спрос на кухонную мебель увеличился в 2,2 раза.

При этом Никита Семёнов рассказал, что в этом году предпочтения клиентов не изменились. Покупатели по-прежнему заказывают встроенную в ниши мебель, такую как шкафы, шкафчики над инсталляциями и стеллажи для ванной комнаты.

Увеличение производства и потребительской активности также сказывается и на оборотах прикамских продавцов. В Wildberries посчитали, что продажи региональных продавцов выросли на 17%, но при этом обороты по мебели для сна и мягкой мебели составили 200% и 235% соответственно.

«Рост спроса на нетрадиционные для онлайна категории отражается в первую очередь на выручке продавцов и производителей — особенно из регионов. На маркетплейсе делают заказы миллионы покупателей из разных регионов страны, что даёт селлерам возможность быстрее масштабировать бизнес и наращивать обороты», — объяснили в пресс-службе маркетплейса Ozon.

При этом в Wildberries отметили, что рост онлайн-продаж связан с увеличением числа продавцов, а значит, и ассортимента товаров. Кроме того, на динамику также влияет доставка крупногабаритного товара прямо до двери заказчика.

Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь, связывает тенденцию по росту производства мебели со спросом на местную продукцию.

«Произошла приостановка поставок мебели и предметов интерьера рядом зарубежных компаний, и жители Прикамья стали активнее заказывать мебель и элементы декора у локальных мастеров. То есть, в данном случае спрос на местную продукцию определил её предложение», — объяснила Татьяна Букина.

Эксперт добавила, что этот сектор также активно поддерживает региональная власть — она предлагает бизнесу меры поддержки в виде компенсаций, а также способствует их сотрудничеству с крупными промышленными корпорациями.

Татьяна Букина также отметила, что запуск общественных пространств — кафе, ресторанов и баров — сопровождается высоким спросом на мебельную продукцию, что тоже увеличивает предложение на рынке.

Никита Семёнов считает, что рост производства и спрос на мебель связан с тем, что люди стали меньше путешествовать, ездить и летать за границу.

«Стало дороже, люди больше времени проводят дома и, соответственно, им хочется повышать домашний комфорт. Может быть, в связи с этим спрос поддерживается», — заметил он.

Несмотря на растущую динамику, цены на мебель и комплектующие за год почти не изменились. Никита Семёнов пояснил, что временами стоимость материалов повышалась, но в настоящее время цены стабилизировались. Все колебания, по его словам, связаны с курсом доллара.

Нельзя не отметить и зависимость рынка мебели от недвижимости. По словам Никиты Семёнова, на мебельных конференциях всё чаще говорят о возможном кризисе. В настоящее время мебельщики не замечают спада продаж, однако, Семёнов предполагает их возможное снижение.

«Впереди чувствую кризис не только на рынке жилья, но и более глобальный. Возможно, сейчас люди стараются докупить то, что не купили, тратят средства, пока они есть. Мебель — это не самая дорогая покупка, и с помощью неё можно повысить качество жилья», — резюмировал он.

