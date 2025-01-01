Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День кино, этноавангард в Кудымкаре и открытие сезона в Пермской опере Афиша на неделю 18–24 августа Поделиться Твитнуть

Живопись, графика, театральные эскизы, декоративно-прикладное искусство, арт-объекты молодых художников из Соликамска и Перми. Художники говорят об уважении к традициям, о том, как важно бережно относиться к своим корням; о сохранении личности в мире, который нас меняет, о том, как важно не терять свою идентичность и жить в согласии с собой, несмотря на давление внешнего мира; об искусстве, которое вдохновляет на перемены. Кураторы выставки — Елизавета Юшкова и Ирина Лутченко.

Анна Львовна Бердичевская — поэт, прозаик, журналист, фотограф, чья биография тесно связана с Пермским краем. Анна Львовна родилась в одном из лагерей ГУЛАГа в Соликамске, училась в ПГУ на мехмате, работала программистом и фотокорреспондентом, издавала журналы, писала сценарии документальных фильмов, создала собственное издательство. Её романы и сборники стихов попадали в лонг-листы крупнейших литературных премий, а рассказы получали международные награды. На встрече она прочитает свои стихи и прозу, расскажет о себе и о том, что для неё значит Пермь, а также представит новый сборник стихов «Календарь», прочтёт главы из документального романа«Дом навсегда», который сейчас заканчивает, и покажет на экране иллюстрации к обеим книгам.

Главная героиня — 18-летняя Кайра, талантливая студентка, которая живёт одна в огромном особняке и обожает книги. Её мир переворачивает знакомство с преподавателем Джонатаном Миллером — когда-то писателем, а теперь человеком, у которого вдохновение будто испарилось. Но Кайра решает это исправить. То, что начинается с литературного флирта, перерастает в тонкую, опасную игру, где правда и вымысел переплетаются так, что трудно отличить одно от другого… В главных ролях — Мартин Фримен (Ватсон из «Шерлока») и Дженна Ортега (Уэнсдей из «Уэнсдей»).

Фильм Евгения Григорьева «Дедлайн» — документальный проект с омолаживающим эффектом. Его герои доказывают, что в 60 жизнь не только продолжается, но и может засиять новыми красками. Они меняют профессии, выходят на подиум, снимаются в кино, осваивают соцсети, влюбляются и начинают всё сначала — смело, ярко и вдохновляюще. Они с удовольствием разбивают укоренившиеся в обществе стереотипы о старости и наслаждаются каждым днём.

Фестиваль посвящён художнику-авангардисту Петру Субботину-Пермяку. В течение пяти дней город погрузится в атмосферу искусства, музыки и огня, объединяя древние традиции коми-пермяков с дерзкими формами современного творчества. Креативные лаборатории (20-23 августа) — медиа, дизайн и арт. Лаборатория огненного жанра (20-23 августа) — обучение и репетиции файер-шоу с финальным зрелищным выступлением. Музейно-экскурсионная прокачка (21-22 августа) — интенсив для гидов и музейщиков. Лаборатория «Поющей травы» (21-23 августа) — исследование песен коми-пермяков. Музыкальная программа (23-24 августа) — фестиваль соберёт на одной сцене мастеров, чьё творчество соединяет традицию и современность. 23 августа в зале краеведческого музея ансамбль старинной крестьянской музыки «Репей» под руководством Марины Крюковой погрузит зрителей в атмосферу подлинных деревенских напевов и обрядовых песен, а музыкально-театральный проект «ЯRГАsoundsystem» во главе с Александром Леоновым представит на площадке Малой сцены Коми-Пермяцкого театра поэтические и звуковые эксперименты, вдохновлённые русским авангардом. 24 августа на главной городской сцене зрители услышат «Музыку сфер» (сочетание терменвокса и неоэтнической музыки) Петра Термена, мастера атмосферных инструментальных полотен, с участием Ирины Богатырёвой (варган) и Алексея Шаповалова (ханг); а также регулярного участника Дягилевского фестиваля Петра Главатских с проектом «Времена» с участием оркестра «Агидель» и ансамбля «Репей». Завершением вечера станет музыкально-театральный перформанс в стиле этноавангард коллектива Spokanki (Москва).

Второй вечер поэзии в рамках программы «Вирши-марафон» от творческого объединения «Искусство поэзии требует слов». Проходящей в музеях города. Каждой рифмой поэт впечатывает себя в вечность, подобно тому, как древние организмы отпечатываются в памяти планеты. Среди скелетов ископаемых животных современная поэзия звучит по-особому, заставляя задуматься о хрупкости жизни, силе творчества и ответственности за оставленный след. На сцену выйдут: Руфус, Александр Герцен, Олеся Останина и Екатерина Жигулёвская. Все четверо — молодые поэты, которых объединяет интерес к мистике и символизму, суровым сценам реальной жизни и загадочным персонажам мрачных сказок. После основной программы состоится открытый микрофон, где каждый желающий сможет прочитать по три текста.

28 команд сразятся в зрелищных поединках роботов: 16 команд из России, Ирана и Казахстана — в весовой категория до 110 кг; 12 команд из России и Индии — в спаррингах мини-роботов весом до 1,5 кг. Пермский край в первом этапе в категории тяжеловесов до 110 кг будет представлять команда «Зверобой». В этом году команда готовит новую модель своего робота. За полтора часа до начала откроется интерактивная зона, где можно будет собрать, запрограммировать и протестировать своего робота. Посмотреть трансляцию чемпионата онлайн можно будет на VK Видео.

Фестиваль в честь Дня российского кино с очень большой программой. Кинопоказы любимой классики и новые кинопремьеры, бесплатные мастер-классы и лекции пермских и иногородних экспертов, специальная программа, посвящённая 60-летию пермской анимации. В течение пяти фестивальных дней каждый желающий сможет отправить тематическую открытку в любую точку нашей страны — акция посткроссинга проводится совместно с Почтой России и типографией «Астер». В программе первого дня — мультфильмы кинокомпании «Снега» (6+), мастер-класс «Волшебство грима в большом механизме кино» (12+) от профессионального гримёра Максима Князева и лекция Анны Сидякиной «Четыре жизни пермского мультфильма» (12+). Во второй день пройдут показы любимых советских фильмов —«Курьер» (0+), «Сто дней после детства» (12+) и премьер — «Год рождения» (18+) с Юрием Борисовым, «Ласточка» (18+), а также мастер-классы по мобильной видеосъёмке и созданию фотограммы. Фестиваль продолжится на следующей неделе в «Кристалле» и частной филармонии «Триумф».

Это своего рода портал в мир, где мифы, легенды, предания, заговоры, сказки и истории, связанные с охотничьим промыслом, сливаются воедино. Фестиваль проходит в лесу возле мистического камня — валуна «ен из» недалеко от села Ошиб. В программе: реконструкция охотничьих обрядов, фольклор, ролевые игры, театральные представления, выставки. Гости фестиваля смогут примерить на себя образ охотника — коми-пермяка, послушают байки и былички заядлых охотников, познакомятся с репродукциями картин коми-пермяцкого художника Виталия Онькова, совершат подношение лесным духам, оценят коллекцию предметов охоты и рыболовства, посмотрят отрывки из музыкального спектакля — реконструкции «Вöралiсьлöн висьттез» («Былички охотника»). Любители лесных приключений смогут выбрать из трёх предложенных свой «Вöралiсь туй» («Путь охотника»), пройти его, преодолевая проказы вижлоков и лешаковой ведьмы, и принести дичь.

Это не просто спектакль, а целый мир, насыщенный эмоциями, тайнами и культурными аллюзиями. Опера написана в 1890 году, в данной сценической версии впервые представлена в Перми в 2024 году. Вершина творчества Чайковского и трагическая кульминация музыкального театра эпохи романтизма, «Пиковая дама» распахивает дверь в ХХ век, предвосхищая открытия Рихарда Штрауса и Альбана Берга, одновременно пристально всматриваясь в золотой век европейской культуры. Обостренность экспрессии и изощренная культурологическая игра составляют два полюса драматургии партитуры, многие тайны которой остаются неразгаданными по сей день. Два года спустя после премьеры нашумевшей постановки «Евгения Онегина» режиссер Владиславс Наставшевс возвращается в Пермскую оперу, чтобы заняться поиском ответов на загадки «Пиковой дамы» — на этот раз в тандеме с главным дирижером театра Владимиром Ткаченко. На открытии театрального сезона партию Германа исполнит Давид Есаян, запомнившийся в заглавной партии в «Самсоне и Далиле» Сен-Санса, а в роли Лизы выступит Алина Отяковская. Оба — приглашённые солисты, работающие в Нижнем Новгороде.

