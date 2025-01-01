Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бег, хороводы, обнимашки Афиша уикенда 15–17 августа Поделиться Твитнуть

Почти 35 лет назад на экраны вышел фильм, изменивший представление о научной фантастике и кибербудущем. «Терминатор 2: Судный день» Джеймса Кэмерона — киноклассика, до сих пор поражающая техническими эффектами и философскими вопросами о взаимодействии между людьми и машинами.

Стираются ли сегодня границы между людьми и технологиями? Есть ли вероятность того, что эффект «зловещей долины» навсегда исчезнет в ближайшем будущем, или человечество, продолжая изобретать невероятные вещи, будет и дальше строить стену между собой и роботами? Ответы каждый найдёт для себя на специальной презентации перед показом фильма. Ольга Лузина, руководитель экскурсионного направления пермской компании Promobot, расскажет, из чего состоит современный робот, и обо всех этапах и особенностях его производства.

Парк деревянных скульптур превратится в большую творческую площадку, где гости смогут погрузиться в атмосферу коми-пермяцкой культуры. В программе — мастер-классы по игре на пэлянах, по приготовлению национальных блюд, набойке узоров на одежде и аксессуарах. Участников также ждут квест «По деревне мы пойдем, что-нибудь да сделаем» и экскурсия по парку деревянных скульптур.

На территории фестиваля будут работать ремесленные зоны, где можно научиться лепить пельмени и изготавливать пэляны. Любители активного отдыха смогут принять участие в традиционных играх, на выставке-ярмарке будут представлены изделия мастеров декоративно-прикладного искусства. Праздник завершится концертно-игровой программой «Звонкая песнь пэлянов» с выступлениями фольклорных коллективов, народными песнями и танцами.

Пятеро молодых режиссёров в рекордно сжатые сроки ставят эскизы спектаклей, которые выносятся на суд публики и экспертов. Работы, получившие положительные отзывы, могут быть доработаны и включены в репертуар театра, а режиссёры приглашены для будущих постановок. Все эскизы нынешнего года делаются по фантастическим произведениям. Полина Алёхина (Санкт-Петербург) ставит «Стальной сад» по мотивам произведений Айзека Азимова. Анна Морозова (Калининград) инсценирует повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Малыш». Никита Огарков (Москва) представит эскиз «Луч» по прозе Сергея и Марины Дяченко. Константин Соя (Санкт-Петербург) ставит «Мост в Терабитию» Кэтрин Паттерсон. Актриса Коми-Пермяцкого театра Ксения Отинова выбрала в качестве основы своего спектакля «Манифест киборга» Донны Харауэй.

В лайнапе — «Глафира Этно Трио» (Пермь), «Варья» (Пермь), «Белолуна» (Сочи), «Неизвестный композитор» (Москва), «Экспедиция Восход» (Москва). Все они работают с фолковыми мотивами и сюжетами, соединяя их с электронной музыкой, этническими инструментами и современными танцевальными ритмами. Хедлайнером станет группа Dabro с хитами «Юность», «На часах ноль-ноль», «Услышит весь район», «Ты знаешь, мам», «Вечерами», «Мне не страшно» и другими. Классическую музыку представят музыканты Пермского театра оперы и балета. Специально для «Строганов фест» был создан камерный ансамбль «2/4» и подготовлена программа из произведений Грига, Бартока, Лядова и других композиторов. Солисты — Наталья Буклага (меццо-сопрано) и Эдуард Морозов (баритон).

Состоится показ этнографической коллекции одежды «Шёпот Пармы». На традиционной кулинарной площадке «Будь, как Строганов, ешь бефстроганов!» состоится битва шеф-поваров Урала и Сибири, которые будут готовить мясо по-строгановски. Попробовать смогут все желающие. Пройдут мастер-шоу от шефов и членов жюри.

Несколько театральных команд покажут сцены из жизни Строгановых и перформансы на арт-причале. Коллектив молодых московских актёров театра и кино представит постановку интерактивного театра, в центре которой — фигура Софьи Строгановой. Режиссер — Никита Юськов («Современник», «Центр имени Мейерхольда»). В главной роли Анна Савранская («Лед 3», «Метод 3»).

В детской программе — рисование большого фестивального комикса, создание зеркальных портретов, мастер-класс по танцам XVIII века, мастерская костюма, старинные игрушки.

В музее «Палаты Строгановых» состоится презентация реконструированных старинных дверей XVIII века со слюдяными вставками. Это точная копия дверей, когда-то украшавших палаты Строгановых. Она станет частью художественной выставки «Врата и двери».

Праздник погрузит гостей в атмосферу коми-пермяцких традиций и творчества национального писателя Василия Климова. В программе: «Помеч» — благоустройство этнопарка «Заветный клад»; мастерская «Горт» — изготовление домашней утвари; «Козин» («Подарок») — мастер-классы по изготовлению оберегов; «Сёрнитам и сьылам» («Говорим и поём») — урок коми-пермяцкого языка; «Йöктамö да сьыламö» («Поём и танцуем») — выступления фольклорных коллективов со всего края; «Павжун кад» («Время обедать») — мастер-класс по приготовлению блюд коми-пермяцкой кухни.

«Бежим и едем в темноте, светимся, шумим и не хотим, чтобы ночь заканчивалась» — таков официальный анонс самого атмосферного и зрелищного спортивного городского события. Бег пройдёт на дистанциях от 2 до 10 км, велозаезды — на 10 и 20 км. На фирменных футболках участников присутствуют отражающие элементы, так что вся колонна будет светиться. «Тёмные ночи» — это не только спорт, но и летний open air: в 21:00 на сцене у ДК им. Солдатова начнётся DJ-сет Jenny Kooks, а после окончания забегов и заездов — концерт с участием Rocky II и группы «Боня и Кузьмич». В программе развлечений — картинг, караоке с живой группой и возможность сыграть на музыкальных инструментах.

16 августа в «ИльТЮЗионе» будут показаны три спектакля: «Завтра мы будем на небе», «ДФПЧ» и арт-представление по мотивам сказов Павла Бажова. Здесь же состоится слэм поэтов, поэтические чтения «Биармия» и «Семь минут» — поэтические чтения молодых поэтов Перми. Там же пройдут литературные встречи с Аллой Горбуновой (Москва, Санкт-Петербург) — поэтом, прозаиком, литературным критиком, лауреатом премии Андрея Белого (2019) и премии «НОС» (2020); и Александром Самойловым — поэтом, культуртрегером, владельцем книжного магазина «Поэзия» и одноимённого издательства (Челябинск).

Пройдёт два мастер-класса: по основам выразительной речи и по рисованию — можно будет нарисовать любимого литературного персонажа. Поэт и критик Андрей Мансветов прочтёт лекцию о пермской поэзии. В скверике у фонтана рядом с ТЮЗом в рамках фестиваля пройдёт выставка пермских художников. В «Кристалле» состоится финал всероссийского конкурса видеопоэзии «Третий глаз». Второй раз будет показан спектакль «В тени Кадриорга», состоится премьера документального сериала Влада Кричфалушего о пермских поэтах «Живая поэзия». Каждая серия посвящена одному из поэтов, представляющих одно из поколений рубежа ХХ и ХХI веков.

Фестиваль завершится на речном трамвайчике «Москва-42» литературной лабораторией в акватории Камы, где пройдут презентации новых книг и «Слэм прозаиков».

Гости фестиваля смогут на один день погрузиться в атмосферу русской деревни: подоить корову, вдохновиться ручным трудом и попробовать блюда из русской печи. В программе: чемпионат лесорубов, гонки на мотоблоках, экопленэр для молодых фотографов, бой мешками, катание на каяках, показ коллекций одежды молодых дизайнеров Прикамья и финалистов конкурса «Творчество на селе», выставка продукции молодых аграриев, ярмарка агропрофессий. Завершится фестиваль выступлениями этномузыкантов, сказками у костра с участием актёров Чернушинского молодёжного театра, массовыми хороводами, песнями под гитару и фаер-шоу. Хедлайнер музыкальной программы — проект Katrina, кроме того, выступит балалаечник Андрей Киряков. На поляне обещаны смешные фотозоны и арт-объекты, большой фудкорт. Желающие могут взять с собой палатку и остановиться на ночь в палаточном лагере около места проведения фестиваля.

Организаторы хотят поддержать идею блошиного рынка как важного элемента жизни большого города: чтобы передавать из рук в руки предметы с историей. В анонсе говорится: «Вдохновлённые выставкой «Век пластика», мы собираем коллекционеров и тех, кто хранит память в винтажных пластмассовых игрушках, виниловых пластинках, бытовой технике, украшениях и удивительных мелочах. «ПермьВинтаж» — это пространство, где история передаётся из рук в руки, где каждая вещь — мост между прошлым и настоящим. Если в вашем доме живёт пластик с историей, подарите ему второй шанс на этом особом событии. Мы ищем тех, кто готов поделиться своей коллекцией, своей историей, своей любовью». В продаже — виниловые пластинки, детские игрушки, бытовая техника, музыкальные проигрыватели, украшения и многое другое.

Фотосессии с хаски, самоедами и лабрадорами; «Ярмарка добра»: сувениры от приюта «Матроскин», авторские торты от кондитера Алексея Иванова; детская зона: аквагрим, мастер-классы, игры; живая музыка.

Организаторы — приюты «Матроскин» и «Доброе сердце» будут рады получить в подарок корм (сухой и влажный), крупы, лекарства, пеленки, поводки, ошейники, игрушки.

Обещана премьера первого в Перми театра собак. На стенде приюта «Доброе сердце» собаки, ищущие дом, будут ждать новых хозяев.

