Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скоро осень. За окнами август Афиша на неделю 11–17 августа Поделиться Твитнуть

Дом-музей «Подпольная типография» открыл выставку — исследование о музее для «зумеров». Авторы выставки — Алсу Гаптулхаева и Дарья Гусева — и художница Анна Савченко переосмысляют пространство «Подпольной типографии» через телесность, трансформацию и язык подростков. На выставке представлены редкие архивные материалы об истории «Подпольной типографии» в Перми: в начале XX века — тайной печатной мастерской революционеров-подпольщиков, а с 1968 года — филиала Пермского краеведческого музея. Многие материалы представлены впервые. «Что общего у человека и музея, расположенного в старом деревянном доме? — говорят авторы проекта. — На первый взгляд, вопрос очень странный. Но музей, равно как и человек, меняется на протяжении своей жизни, также проходит сложный путь трансформаций. Не всегда они заметны посетителям, но они делают «Подпольную типографию» такой, какая она есть сегодня. Мы постарались помочь подросткам, переживающим переходный возраст, найти в нашем музее что-то близкое и понятное для себя, услышать его «голос», который ломался в зависимости от исторических эпох».

Лана Брайт — художник, путешествующий между странами, культурами и мирами. Выставка «Над мифом миф» представляет впечатления художницы от возвращения на Родину, в Пермь после тридцати лет жизни и работы в Западной Европе. Лана Брайт выражает их в символических живописных полотнах. Сравнивая культуры Запада и Востока, художница предлагает осмыслить традиционные представления о любви, женственности, красоте. В каждой работе зашифровано личное переживание, трансформированное в визуальное высказывание. Лана Брайт начинала творческий путь как иллюстратор детских книг, добилась на этом поприще больших успехов, но только через живопись художник получает возможность полностью раскрыться. В живописи Лана Брайт сохраняет литературность, образность и повествовательность.

Мультимедийный проект посвящён отражению исторических событий, героев и образа Родины в творчестве классика. Экспозиция рассказывает о замыслах и воплощении «Капитанской дочки», «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», сказок и других произведений Пушкина, раскрывается событийная или фольклорная основа сюжета. Погружению в пушкинскую атмосферу способствуют крупномасштабные полотна на основе иллюстраций Васнецова, Билибина, Фаворского и других корифеев книжной графики, в том числе — отражённых в мультимедиа. Содержательные сведения дополняются интерактивными элементами; можно проверить своё знание «Бориса Годунова» или раскрасить иллюстрацию в стиле Васнецова.

Пермские зрители первыми увидят новую картину самого модного российского кинорежиссёра Романа Михайлова. «Надо снимать фильмы о любви» — философская притча, сновидческое высказывание о хрупкости реальности и любви как единственной созидающей силе. Картина вошла в список лучших российских фильмов 2024 года по версии журнала «Искусство кино». Фильм был снят одновременно с другой работой Михайлова — «Жар-птицей», и вместе они формируют единую художественную вселенную. Действие разворачивается в Варанаси — сакральном пространстве, в котором мифология, вымысел и документальность сливаются в единое поэтическое полотно. Здесь российская съемочная группа пытается снять артхаусный фильм, но сама реальность начинает распадаться, а фильм — «снимать себя сам». Актёры (Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Мария Мацель и Илларион Маров играют самих себя) то играют роли, то говорят от своего имени, словно переписывая границы между режиссёрским замыслом и личной судьбой. После показа состоится обсуждение с актёром фильма Чингизом Гараевым; ведущий встречи — Валерий Колесов, преподаватель НИУ ВШЭ, актёр, режиссёр и продюсер.

Последние «Алые паруса» 98-го сезона — они же последние перед закрытием большого зала театра на капитальный ремонт, а также последние, где в качестве Ассоль и Грея выйдут на сцену Анна Сырчикова и Вячеслав Чуистов, исполнявшие эти роли с самой премьеры. «Алые паруса» Александра Грина — одна из самых романтических историй мировой литературы. Мюзикл Бориса Мильграма рассказывает сюжет эмоционально и страстно — языком музыки и вокала, пластики и танца. Изобретательная хореография Ирины Ткаченко и движущиеся декорации Виктора Шилькрота, максимально использовавшего первоклассное оборудование сцены, вместе с музыкой Максима Дунаевского рассказывают историю мечтательницы Ассоль с особой силой. Литературную основу мюзикла создали поэты и драматурги Андрей Усачев и Михаил Бартенев, и она отличается от привычного сюжета. «Алые паруса» Театра-Театра таят в себе много сюрпризов.

«Серёжа очень тупой» — это пьеса Дмитрия Данилова, которая рисует житейский абсурд яркими красками, а из-под них проглядывает пугающая метафизика. В версии Театра-Театра эта история превратилась в камерную оперу Владимира Раннева, написанную для пяти человеческих голосов и целого оркестра бытовой техники. Это нестандартный театральный опыт, который не получишь больше нигде. 12 и 14 августа на «Сцене-Молот» перед глазами зрителей возникнет квартира программиста Серёжи, заставленная бытовой техникой, и эта самая техника, реагируя на появление странных чужаков-курьеров, вдруг зазвучит.

Ведущий артист Театра-Театра Альберт Макаров известен не только своими яркими ролями, но и мастерством актёрской песни. В его исполнении даже короткая вокальная композиция превращается в маленький спектакль: судьбу лирического героя песни артист проживает с неменьшей серьёзностью, чем крупную роль. 14 августа под сводами атриума лауреат международных конкурсов актёрской песни Альберт Макаров представит программу «Скоро осень, за окнами август». Под аккомпанемент гитары прозвучат тёплые, душевные, любимые песни; состоится разговор о времени, театре, друзьях и о многом другом.

В прокате фильм «Иван Семёнов. Первый поцелуй» уже идёт с 7 августа, но продюсеры решили сделать в Перми особенную премьеру. 14 августа фильм представят лично продюсер Антон Богданов и исполнители главных ролей Леон Кемстач, Роман Погорелов и Софья Грузенко. «Для наших актёров это первая история, где они играли чувства. Это интересно — видеть, как персонажи на экране и в жизни становятся самостоятельными, сталкиваются с проблемами, делают ошибки и одерживают победы. Это будет интересно для зрителей — таких же юных и влюблённых», — говорит Антон Богданов. По сюжету Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. Они нашли нового лидера — Олега, лучшего сноукаякера Перми. Чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану нужно победить Олега не только в соревнованиях, но и в борьбе за дружбу.

В программе летних органных вечеров Пермской филармонии — концерт петербургской органистки, лауреата международных конкурсов Екатерины Маришкиной. В органной транскрипции прозвучат сочинения Антонио Вивальди, Петра Ильича Чайковского, Астора Пьяццоллы, Джо Хисаиси и Джорджа Уинстона — и все они посвящены теме времён года. Тема «Времена года» — одна из самых популярных в классической музыке. Первым, кто воплотил в музыке четыре сезона во всем великолепии и разнообразии, был Антонио Вивальди. В органной версии прозвучат скрипичные концерты «Весна» и «Зима» из знаменитого цикла. Спустя 250 лет после Вивальди свои «Времена года» создал аргентинский композитор и король танго Астор Пьяццолла. Прозвучат две композиции из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»: «Осень» и «Лето». Из знаменитого фортепианного цикла Чайковского «Времена года» будут исполнены три пьесы: «Май. Белые ночи», «Ноябрь. На тройке» и «Декабрь. Святки». Теплом и светом пронизана мелодия «Лето» японского композитора Джо Хисаиси из саундтрека к фильму «Кикудзиро». Музыкальный альбом December (1982 год) американца Джорджа Уинстона был продан тиражом более 3 млн копий и был сертифицирован RIAA как трижды платиновый. Прозвучит песня Thanksgiving (День благодарения) из этого альбома. Завершится концертный вечер знаменитым на весь мир Libertango Астора Пьяццоллы.

Два дня для продажи и покупки предметов из прошлого. Организаторы хотят поддержать идею блошиного рынка как важного элемента жизни большого города, чтобы передавать из рук в руки предметы с историей. На маркете будут: виниловые пластинки, детские игрушки, бытовая техника, музыкальные проигрыватели, украшения и многое другое.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.