Фестивали, распродажи, марафоны и юбилей Евгения Панфилова

Вечер поэзии в рамках программы «Вирши-марафон» от творческого объединения «Искусство Поэзии Требует Слов». «Вирши-марафон» — серия поэтических вечеров в музеях Перми, и не случайно программа начинается именно в «Подпольной типографии» — музее, рассказывающем о силе слова и юношеском максимализме. На сцену выйдут Город Романов, Эдера Бакунова, Света Некрасова и Александра Литвинова. Первая тройка — молодые поэты, полные любви к поэтическому слову. В их текстах зритель сможет ощутить необычную динамику и найти неочевидные образы. Завершает основную программу бард Александра Литвинова, чьи песни полны русских напевов и мифологии древних культур. После основной программы состоится открытый микрофон, где каждый желающий сможет прочитать по три текста. «Вирши-марафон» продолжится вечерами в Музее пермских древностей и в Доме Мешкова.

Самый масштабный garage sale в истории пермского модного бренда. В программе, кроме распродажи — танцы под dj set Jenny Kooks, проигрывание виниловых пластинок от Tempo, лимонады от Caramella и рамен от Али Тютиковой. В 20:00 8 августа пойдёт розыгрыш сертификата от Yana Besfamilnaya на 15 тыс. руб.

Обещана атмосфера настоящего индийского Праздника Колесниц, концерт с индийской музыкой, песнями на хинди, бенгали и санскрите и национальными танцами, карнавальное шествие с украшенной колесницей и танцовщицами под национальные мелодии. Можно будет сфотографироваться в индийском национальном костюме и сделать татуировку хной. В 16.00 всех присутствующих угостят экзотическими фруктами.

Рок-фестиваль проходит в пятый раз и празднует свой первый юбилей вместе со столетием Коми-Пермяцкого округа. Наряду с любимой организаторами рок-музыкой «Трамплин» популяризирует музыкальную и этническую культуру разных народов России, в первую очередь — коми-пермяков. На Фестлуне «Трамплин» будут представлены коми-пермяцкая кухня и ремёсла; на основной сцене выступит коми-пермяцкий ансамбль песни и танца «Шондiбан», Марий Эл снова представит экстравагантный проект «Шип лий», из Удмуртии едут два коллектива — роковый «Боболенин» и этническое «Вербное воскресенье». Много коллективов из Перми: празднующая двадцатилетие группа «Альбион», молодёжные «Варья», «Тайдай» и Pure, проект «Катрина» с джазовой программой и зажигательный балалаечный «Балакирь». В преддверии ночи зазвучат песни «Сектора газа» в исполнении трибьют-проекта «Чёрный вторник». Специальным гостем Фестлуна «Трамплин» станет сын Виктора Цоя Саша Цой. Хедлайнер «Трамплина» — легенда российской рок-сцены «Ария». На фестивальной поляне: театр Петрушки, музыкальный балаган, средневековые бои, ведьмин угол, большая детская игровая площадка. Впервые на фестивале выступят рок-группы из посёлка Гайны и села Юсьва. При хорошей погоде в небо поднимутся аэростаты.

Самое вкусное событие этого лета — гастрономический фестиваль «Коми ели». В программе: дегустация блюд северной кухни, ярмарка фермерских деликатесов, кулинарные поединки в двух номинациях: «Домашние мастера» — в этой номинации участвуют три семьи из Коми-Пермяцкого округа — и «Профессиональные мастера» — в этой номинации битва произойдет среди восьми шеф-поваров из ресторанов Москвы, Перми и Тюмени. Задача конкурсантов: приготовить блюда локальной кухни с использованием местных продуктов на глазах у зрителей. Оценивать мастерство участников будут специальные гости, среди которых — звезда гастрономических телешоу, ведущий и эксперт Василий Емельяненко.

В программе: дегустация вин от винотеки «Винорио», дегустация крафтовых сыров, знакомство с локальными фермерскими продуктами, обед от шефа Сергея Юрина, авторские блюда из сезонных продуктов. На мастер-классе травницы Марии Антоновой «Создай свой чайный вкус» можно будет научиться смешивать травы, ягоды и цветы для идеального чая. «Вышивальный кружок» с художницей Ксюшей Топычкановой: гости будут создавать общий арт-объект — скатерть с изображением гусей. Скатерть останется в Ерёмичах и станет символом фестиваля и этого лета. По желанию можно сделать вышивку на своей личной вещи — футболке, рубашке, платке. Можно будет научиться доить козу и готовить настоящее деревенское масло с помощью настоящих деревянных маслобоек. Музыкант, автор и исполнитель собственных песен, участник музыкальных фестивалей Иван Степанов будет петь под укулеле, а гости смогут подпеть и потанцевать. Для детей будет организована специальная игровая зона, хоббихорсинг, детское меню и танцевальный класс на траве с телесным терапевтом и тренером по брейкингу Дарьей Дар с элементами ритмики, хип-хопа и брейк-данса в игровой форме.

Уличные театры приезжают на фестиваль из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов. Старт фестивалю даст костюмированный парад участников, а завершатся оба фестивальных дня огненным шоу от двух коллективов — Moon Light и Jump Energy. Среди участников есть хорошо знакомые пермякам «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга, пермская «Карабаска», Bastrygin Brothers из Москвы и другие. Впервые в программе — уличное выступление театра «Балет Евгения Панфилова» со спектаклем «Небылицы» по басням Крылова. Программа очень большая и разнообразная.

Праздник в честь Дня строителя начнётся с профессиональных конкурсов: лучшие специалисты отрасли будут определены в шести номинациях — монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур, каменщик, сварщик и плиточник. Пройдёт командный конкурс на лучшую службу заказчика. Заявки на конкурс подали 27 строительных компаний Прикамья. Мастера продемонстрируют практические навыки и умение применять современные строительные технологии. За победу поборются как опытные специалисты, так и студенты профильных специальностей. В дневной развлекательной программе для всех желающих — караоке в кабине бульдозера, строительные и отделочные мастер-классы, игра в конструктор и строительные машинки, возможность управлять экскаватором, остроумно оформленные фотозоны. Завершится фестиваль концертом ставшей известной в конце 1990-х группы «Вирус».

Тема фестиваля этого года — «Царство растений Бориса Пастернака. Звездопад». В творческой резиденции участвовали мастера керамики из Александровска, Перми, Соликамска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Томска, Стерлитамака и Петрозаводска, их работы будут представлены на фестивале. Кроме того, в программе фестиваля — выставка аутентичной керамики из музеев Пермского края, ярмарка, мастер-классы и мастер-шоу, экспресс-экскурсии и музейный квиз, этно-, электронная и авторская музыка, открытие большой огненной скульптуры в сопровождении фаер-шоу и электронной музыки группы Jackie Komutatsu. В музыкальной программе заявлены этно-мультиинструменталист Михаил Пьянков с программой «С Севера на Восток», а также популярные барды Григорий Данской и Константин Завалин.

«Зажинки» — традиционный праздник начала жатвы, ставший визитной карточкой села Архангельское. Гости смогут принять участие в старинных обрядах, освоить традиционный способ жатвы с помощью серпа, познакомиться с героями коми-пермяцкого эпоса и продегустировать национальные блюда. Пройдут соревнования жнецов, конкурсы домашнего хлеба «Виль нянь» и национального напитка «Сур ырӧш», будут работать площадка «Играй гармонь, звени частушка», детская площадка «100 загадок» и пленэр «Зарни ыб». Для участников пройдёт квест-игра «Чудь загадочная», молодецкие забавы, в течение дня состоятся выступления творческих коллективов, а также ярмарка-продажа изделий народных промыслов «Карповскöй торжок».

Уникальная возможность увидеть спектакль замечательного странствующего театра «Гистрион» по повести Льва Давыдычева. «Бутылочка нефти» — литературный дебют известного пермского писателя, нефтяника по первой профессии, который проходил производственную практику на нефтепромысле под Краснокамском в годы Великой Отечественной войны. Повесть основана на ключевом для Пермского края событии: 9 августа 1945 года разведочная скважина треста «Краснокамскнефть» дала первую на Урале девонскую нефть. Это событие — символ трудового подвига нефтяников в военные годы. Премьера спектакля состоялась в апреле на ВДНХ в Москве.

Лучшие команды Высшей лиги снова встретятся, чтобы продемонстрировать свой неповторимый юмор и побороться за главный трофей — Кубок чемпионов КВН. В этом году за победу будут бороться сборная Пермского края (Пермь), «Флеш рояль» (Ростов-на-Дону) и «Юрикен» (Владикавказ). В жюри — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блогер Карина Кросс, шоумен Сергей Светлаков, дирижёр и композитор, народный артист РФ Сергей Жилин, а также актёр, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Проведёт игру Валдис Пельш — легендарный ведущий Первого канала.

С 2021 года по инициативе Арины Панфиловой в Перми проводится ежегодный вечер, посвящённый дню рождения хореографа Евгения Панфилова. В этом году — юбилей: маэстро исполнилось бы 70 лет. Концерт будет состоять из двух частей. Первая часть — традиционная: воспоминания, видеофрагменты, реконструкции сцен из знаковых постановок Евгения Панфилова. Во втором событии — новые постановки, созданные в рамках арт-резиденции «Евгений Панфилов. Наследие». На сцене — ученики и соратники Панфилова, а также молодые артисты и хореографы, работающие в стилистике современного танца.

