«Цветы жизни» — это не про отказ от букетов» Пермская учительница и советник директора по воспитанию Анна Звездина — о волонтёрстве и благотворительности Поделиться Твитнуть

Фото: личный архив Анны Звездиной

В благотворительных акциях, которые призваны помогать тяжелобольным детям или сиротам, сейчас участвует всё больше пермяков. Это люди совершенно разных профессий и социального статуса. Один из таких людей — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы №42 Перми Анна Звездина. Что сподвигло её заниматься волонтёрством и какой смысл участвовать в ежегодной акции «Цветы жизни», которая будет проходить уже совсем скоро?

Волонтёрство — это образ жизни

— Анна, как вы узнали про «Цветы жизни» и почему решили участвовать?

— Про акцию я узнала в 2018 году из соцсетей. Я — многодетная мама, поэтому для меня 1 сентября — особенный день. Это начало нового этапа школьной жизни. Идея совместить праздник с добрым делом — подарить учителю один большой красивый букет от класса и сделать общий благотворительный взнос на помощь тяжелобольным детям — показалась мне очень важной и душевной.

Фото: личный архив Анны Звездиной

Инициативу с радостью поддержали учителя и родители моего старшего сына, который на тот момент был школьником. С тех пор мы участвуем каждый год, теперь уже вместе с младшими детьми и их одноклассниками.

Можно сказать, что «Цветы жизни» стали нашей семейной традицией — начинать учебный год с доброго дела и дарить частицу своего сердца, наполняя мир светом и теплом.

— Что вас вдохновило помогать именно «Дедморозим»?

— На самом деле мы с классом старшего сына активно участвовали в мероприятиях фонда — например, в акции «Стань Дедом Морозом» (когда горожане исполняют новогодние желания сирот и тяжелобольных детей). Кроме того, я ездила в детские дома, где познакомилась с сотрудниками «Дедморозим». Мы достаточно плотно работали вместе: я помогала с решением организационных вопросов, была фотоволонтёром. И новая (на тот момент) акция очень органично вписалась в наше многолетнее взаимодействие.

Фото: личный архив Анны Звездиной

— А зачем вообще заниматься волонтёрством?

— Волонтёрство — это образ жизни. Поддержать того, кому сейчас труднее, чем тебе, — для меня это естественно. Особенно когда ты сама мать и понимаешь, что чувствует другая мама, если её ребёнок болеет.

Дело добровольное

— Мы знаем, что акция вызывает неоднозначные отзывы у горожан. С какой реакцией сталкивались вы?

— Конечно, встречаются и те, кто говорит: «Я не хочу» или «Мне это не нужно». Но, к счастью, таких людей я встречаю редко. Для меня большая радость видеть, как моё предложение присоединиться к проекту неизменно находит горячий отклик среди всех школьных коллективов моих детей.

Фото: личный архив Анны Звездиной

Стоит понимать: добрые дела, волонтёрство, благотворительность — это всегда добровольный выбор, который идёт от сердца. Если есть желание и потребность — участвуешь, если нет — не участвуешь. Главное, чтобы помощь была искренней и осознанной.

— Что бы вы сказали тем, кто ещё сомневается: участвовать или нет?

— Важно донести мысль, что «Цветы жизни» — это не про отказ от букетов и не про сбор денег. Это про эмпатию, доброту, сочувствие и переживание. А ещё — про помощь и поддержку.

Совершить добрый поступок, позаботиться о ближнем, поделиться теплом своей души — это важные качества, которые нужно воспитывать в детях с детства. К тому же, когда совершаешь добро вместе с семьёй, с друзьями, — это очень объединяет, сближает и вдохновляет!

Маленькие пожертвования — большие чудеса

— Какое самое яркое воспоминание связано у вас с «Цветами жизни»?

— Помню, в первые годы проведения акции я ночью украшала коробку для пожертвований и волновалась — вдруг никто не захочет участвовать. Но один класс тогда собрал 10 тыс. рублей! Для нас это была огромная сумма. Особенно трогательно, что ребята жертвовали свои карманные деньги. Именно тогда я осознала, как ценно, когда дети и родители объединяются в желании помочь.

— Как вы объясняете детям значение пожертвований?

— Неважно, какую сумму ребёнок принесёт 1 сентября в качестве благотворительного взноса — это может быть 50, 100 рублей. Главное, что маленький вклад каждого станет частью большого общего дела по спасению жизни сирот и ребят с тяжёлыми заболеваниями. И это нужно объяснять детям, чтобы они не просто вкладывали деньги, а понимали, зачем это делают.

После завершения акции мы получаем отчёты от «Дедморозим». И каждый раз испытываем радость и волнение, видя, какие суммы собирают неравнодушные жители Пермского края. Мы гордимся результатами нашей помощи и верим, что они могут вдохновить других последовать нашему примеру и тоже помогать. Это создаёт цепную реакцию доброты и поддержки в обществе.

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