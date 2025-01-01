Сбер подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес» Банк примет участие в доработке образовательного модуля для ветеранов СВО, которые хотят начать собственное дело, а также обеспечит их экспертной поддержкой Поделиться Твитнуть

Фото: Партия "Единая Россия"

Сбер начал сотрудничать с программой «СВОй бизнес», созданной по инициативе «Единой Россия» при поддержке «Опоры России» и Корпорации МСП. Сбер предложит участникам программы менторскую поддержку: действующие клиенты банка смогут пройти специальную программу из шести бесплатных сессий с персональным ментором. Его подберут на основе бизнес-задач.

«Мы объединяем усилия со Сбербанком, чтобы создать новые возможности для старта бизнеса участниками спецоперации и членам их семей по всей стране. География проекта «СВОй бизнес» постоянно расширяется. До конца года он охватит более 40 регионов. С учётом разветвлённой сети Сбера получить профессиональную поддержку смогут ещё больше ветеранов спецоперации», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.





Также бизнесмены получат доступ к цифровым продуктам банка для малого бизнеса: онлайн-бухгалтерии, сервису создания сайта с помощью нейросети, франчайзинговой поддержке, сервису по подбору персонала, получению электронной подписи от УЦ ФНС России и т.д. Комплекс решений позволяет участникам сосредоточиться на развитии дела, передав остальные задачи банку.





«Программа «СВОй бизнес» — это шанс найти себя в новой роли. Помимо знаний, мы предоставляем менторство опытных специалистов и помогаем быстрее выйти на рынок. Уверен, что наши сотрудники помогут многим ветеранам СВО построить успешные компании. Вместе с «Единой Россией», «Опорой России» и Корпорацией МСП, а также региональными органами исполнительной власти мы будем создавать оптимальные условия для начинающих предпринимателей, чтобы они могли как можно быстрее адаптироваться к гражданской жизни, реализовать себя в бизнесе и внести свой вклад в развитие отечественной экономики», — отметил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.





Напомним, образовательный курс «СВОй бизнес» проходит по партпроекту «Предпринимательство» в рамках партийных инициатив «Единой России», направленных на поддержку ветеранов СВО и их семей, развитие предпринимательской среды в регионе. Его уже реализовали в 12 регионах (Челябинской, Рязанской, Волгоградской, Тюменской, Тамбовской и Нижегородской областях, Приморском крае, республиках Татарстан, Северная Осетия-Алания и других).





Ирина Южанинова, координатор проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» в Пермском крае, председатель Пермского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», владелица Научно-производственной «Камской химической компании», президент бизнес-клуба «Деловая жизнь»:





«Программа «СВОй бизнес» — это важная инициатива, которая объединяет профессиональное обучение, практическое сопровождение и систему наставничества. Для ветеранов СВО, решивших открыть своё дело, это не просто курс — это реальный инструмент перехода к активной гражданской и экономической жизни.





В Пермском крае обучение по программе «СВОй бизнес» пройдёт в октябре 2025 года. Уже сейчас мы видим заинтересованность со стороны участников, которые готовы реализовывать свои идеи, создавать рабочие места и работать на развитие региона.





Особое внимание будет уделено адаптации образовательного модуля к потребностям ветеранов: юридическим, управленческим, организационным. Это комплексный подход, позволяющий людям с уникальным жизненным опытом уверенно входить в предпринимательскую среду и чувствовать поддержку на каждом этапе.





Сегодня Пермское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» объединяет около 600 предпринимателей, и это не просто сообщество — это команда людей, готовых делиться опытом, сопровождать начинающих и вместе строить устойчивую деловую среду. Предпринимательство — это не только про экономику. Это про вклад в общество, про личную инициативу, ответственность и созидание.





Это сильное и достойное объединение усилий: государства, бизнеса, институтов поддержки и общества. Сегодня мы не просто обучаем предпринимателей — мы формируем новое поколение людей, которые готовы в мирной жизни быть не менее ответственными, чем на поле службы. А это и есть основа гражданского общества и устойчивого будущего».

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