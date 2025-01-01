Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Время новой музыки В Перми в четвёртый раз прошёл фестиваль «Лето Jazz» Поделиться Твитнуть

Angelique

Илья Радченко

Концертный сезон закрыт, а музыки хочется. Душа пермского меломана, привычная к духовной пище, не желает от неё отказываться, недаром такой бешеной популярностью пользуются летние органные концерты Пермской филармонии, билеты на которые разобрали немедленно — на все сразу. Именно в это время проходят концерты необычных форматов, происходит знакомство с новой музыкой и новыми именами.

Вот уже в четвёртый раз в Перми прошёл фестиваль «Лето Jazz», который по инициативе краевого минкульта организуют Центр по реализации проектов в сфере культуры и музыкальный продюсер Максим Кодолов. Так сложилось исторически, что джазовые фестивали — это непременно марафоны, много часов погружения в музыку. Именно так проходили в Пермской филармонии фестивали Даниила Крамера, а «Джаз-лихорадка» — ещё один пермский джазовый событийный бренд — в лучшие годы устраивал музыкальные интенсивы на весь день.

«Лето Jazz» не исключение. Это шесть часов музыки в один день, но есть нюанс: первая часть фестиваля (0+) проходит в формате open-air, а вторая (12+) — в зале. Очень удачный формат, который позволяет диверсифицировать и программу, и публику: отделить лёгкий, «народный» джаз от сложного и навороченного, а любителей потусить на свежем воздухе — от упёртых джазовых маньяков.

Нынче «Лето Jazz» открыл для пермяков новую концертную площадку — дворик Пермского института культуры, атмосферный уголок старой Перми с её треугольными фасадами и ажурными балкончиками в стиле русского модерна. В год 300-летия Перми здесь было отреставрировано здание 1917 года постройки по адресу ул. Петропавловская, 30а, которое ранее считалось аварийным и было плотно загорожено высоким и непроницаемым забором. На фоне многочисленных инфраструктурных новшеств юбилейного года это событие почти затерялось, а ведь оно не такое уж маленькое: в отреставрированном здании разместилась Пермская центральная школа искусств при институте культуры, а во дворике было сделано прекрасное благоустройство — лавочки, клумбы, газоны — и установлена крытая эстрадная площадка.

К сожалению, обычно это чудесное место доступно только для учеников и персонала школы, но для концертов open-air, как выяснилось, подходит идеально.

Ради «Лето Jazz» здесь установили зонтики от солнца, открыли бар, расставили стулья и кресла-мешки; набился полный дворик народа с детьми, и очень правильно: первая часть концерта была практически детской.

Фестиваль открыл «Уральский диксиленд» из Челябинска — один из старейших и самых уважаемых коллективов традиционного джаза на постсоветском пространстве. В репертуаре — сплошная классика: регтаймы и блюзы Нового Орлеана, песни из репертуара Леонида Утёсова. Возможно, статус коллектива «на разогреве» несколько затормозил музыкантов, они играли чересчур размеренно для настоящего джаза, но джазовый стиль у них, безусловно, есть, а комический дуэт певицы Марии Болотиной и руководителя коллектива — гитариста Валерия Сундарева стал одним из самых удачных моментов первой части фестиваля.

Когда на сцену вышла Анна Бутурлина, пошла, что называется, жара — в прямом и переносном смысле. Заводная, энергичная, подвижная певица целый час исполняла песни из мультфильмов и «вечнозелёные» детские песенки — «Тридцать три коровы, тридцать три коровы» — под палящим солнцем. Благодарная публика активно подпевала и подтанцовывала. Кроме прочего, Анна спела две арии героини «Холодного сердца» Эльзы, которую она озвучивала в русском дубляже мультфильма, и эта «холодная» музыка помогла перенести жаркий день не хуже прохладительного напитка. Репертуар этого концерта, конечно, трудно назвать стопроцентно джазовым, но вокал Анны имеет самое прямое отношение к титульной музыке фестиваля — чувствуется серьёзный джазовый бэкграунд в этом виртуозном владении голосом.

Сменивший Анну Арсен Мукенди — живущий в России уроженец Конго — тоже выбрал для выступления лёгкий репертуар, но уже не такой детский: What a Wonderful World Армстронга, «Я — то, что надо» группы «Браво» — Арсен пел и по-английски, и по-русски, и по-французски тоже. Снова — наслаждение для ценителей изысканного профессионального вокала с виртуозными джазовыми модуляциями; Арсен Мукенди, выступающий в Перми не впервые, что называется, большой профессионал.

И Анна Бутурлина, и Арсен Мукенди, и вышедшая после него Angelique с острова Ямайка — не просто певцы, а артисты, в выступлениях которых важно всё: имидж, хореография, концертные наряды. Детали, что называется, делают целое: Арсен Мукенди вышел на сцену в формальном костюме, застёгнутый на все пуговицы, но, раззадорившись, сбросил пиджак, под которым оказалась вовсе не рубашка, а белоснежная майка, эффектно оттенившая тёмную кожу и подчеркнувшая мышечный рельеф (артист серьёзно относится к своей физической форме), а его танцу и «лунному шагу» позавидовал бы Майкл Джексон.

«Лето Jazz» всегда приглашает к участию пермских музыкантов, и нынешний фестиваль не стал исключением: второй концерт этого почти бесконечного джазового дня начался с выступления весьма уважаемого коллектива — оркестра под управлением Евгения Манцирина. Да простят нас челябинцы, но пермский коллектив существенно превосходит «Уральский диксиленд» по части джазового драйва и виртуозности. Коллектив выступал с именитыми солистами — пианистом из Санкт-Петербурга Алексеем Черемизовым и чернокожим певцом из Франции Mr. Melvin, но фирменные соло пермяков — гитариста Романа Аверина и саксофонистки Валерии Юнкинд, да и игра оркестра в целом — составили достойный ансамбль приезжим звёздам.

Непосредственное общение Евгения Манцирина с музыкантами, их шутливые краткие обсуждения программы концерта создавали атмосферу импровизации, словно дело происходило на новоорлеанской площади, где ребята просто собрались поиграть музыку.

Завершило фестиваль выступление трио Андрея Кондакова, Вячеслава Гайворонского и Владимира Волкова (Санкт-Петербург) — очень знаменитого коллектива, играющего для продвинутых меломанов, но прежде всего — для себя. Если в первой части фестиваля программа была зрительской, популярной, подкупающе доступной, то к финалу пришла музыка эстетская — на грани высокомерия. Чистая импровизация, демонстрация небанальных техник звукоизвлечения, маниакальная погружённость исполнителей в звук, наслаждение каждым дрожанием струны… Для многих слушателей на шестом часу музыкального марафона это было слегка too much.

До конца концерта досидели только настоящие джазовые маньяки, но все слушатели без исключения расходились с фестиваля загруженные музыкой, переполняющей память, ум и душу.

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