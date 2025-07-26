Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Архитекто-живопись В галерее «Марис-арт» открылась персональная выставка Анатолия Френкеля Поделиться Твитнуть

Открытие выставки «Вертикальный лексикон» (6+) стало настоящим светским событием: в маленькой галерее было не протолкнуться, пришли, что называется, все. Один из самых значимых, сложных, глубоких художников Перми не выставлял живопись с 2016 года; в 2022 году участвовал в совместной выставке с народным мастером Иваном Канюковым, но в той экспозиции была только графика, а не живопись. Френкель — художник очень ответственный и самокритичный: никаких выставок, пока не наберётся достойная экспозиция. И вот произошло.

Татьяна Пермякова

Френкель — абстракционист, но это не тот случай, когда случайный посетитель может сказать: «Да мой ребёнок лучше нарисует!» Его живопись пронизана профессионализмом, здесь всё изыс­канно — техника, колорит, настроение. Когда подобные работы лишены фабулы и фигуративности, всегда возникает желание видеть в них символы. Разумеется, все зрительские трактовки являются произвольными, но художник даёт внятные подсказки, в каком направлении можно думать, и в этом качестве работают тексты, которые для творчества Френкеля очень важны, — от названий картин и всей выставки до теоретических выкладок художника, которые сопровождают каждый его персональный проект.

Выставка в «Марисе» называется «Вертикальный лексикон». Это лексикон без слов: по мнению Френкеля, визуальные образы — в отличие от обычного лексикона — описывают реальность не плоско, а вертикально — ввысь и вглубь; а интегрированные в экспозицию слова подсказывают, какие именно аспекты реальности волнуют художника.

В основу выставки в «Марисе» легла серия 2025 года «До слов»; это срез реальности, которая «корчится безъязыкая», которая настолько синкретична, что не распадается на отдельные слова и образы. Здесь «лексикон» складывается из форм и цвета: и то, и другое у Френкеля используется на максимуме возможностей. Работа художника с формой напоминает скульптуру или даже архитектуру: авторская техника Френкеля заключается в том, что он буквально лепит картину из декоративной штукатурки на оргалитовой плите; возникает белый рельеф, художник дорабатывает его с помощью процарапывания, и только после этого начинается колоризация — создание сложного цвета, глубины и многослойности композиции.

Абстракции Френкеля — не набор штрихов и фигур, а цельные образы. В них угадывается нечто не из нашего времени — то ли прошлое, то ли очень отдалённое будущее, но скорее всё же прошлое, недаром в экспозиции представлены работы из серий Arheo и «Ржавчина времени». Эта несиюминутная реальность существует в противоборстве геометричных и аморфных фигур: первые наводят на мысли об антропогенности, вторые — о природном начале; бессюжетные композиции Френкеля — словно джунгли, наползающие на древний храм, или огонь, пожирающий город.

Архитектура — здания, храмы, мосты — угадывается почти в каждом полотне «Вертикального лексикона». В сочетании с авторской технологией, когда художник буквально строит, конструирует картины, это напоминает о классической виртуальной архитектуре: Френкель — это такой Пиранези в абстрактной живописи. Соответственно, при просмотре выставки возникают и ассоциации с романом Сюзанны Кларк «Пиранези»: мир Френкеля — такое же сочетание стихии и архитектуры, как тот, что описан в романе, в нём так же чувствуется присутствие человека, но человек этот одинок и потерян в пустоте, и он вовсе не властелин этого мира.

Если у классика европейского модернизма Александра Архипенко — скульпто-живопись, то у Френкеля — архитекто-живопись.

В картинах серий, представленных на выставке, сильно магнетизирующее, гипнотизирующее начало. Они заставляют пристально вглядываться, «зависать», вникать в глубины этой реальности. Художник рекомендует смотреть их издалека, а потом подойти вплотную, чтобы изучить детали.

При всей глубине и философичности творчества Френкеля никогда нельзя стопроцентно утверждать, что всё это всерьёз: в художественной идеологии автора всегда есть место иронии. Вот как Френкель пишет о том, как надо создавать абстрактное полотно:

«Начинаем отсюда, из этой точки, которая везде, где угодно. Идём наугад, не сходя с места, которое всё время не здесь. Потенция-интенция-квинтэссенция. Прошлое как результат будущего. Обратная перспектива. Забегаем назад, сбиваем фокус, устремляемся, идём по своему следу не в том направлении. Не придаём значения до тех пор, пока. Всё время — пока, как только, так снова и опять. Уклоняемся, откладываем, не принимаем во внимание. Не считаемся с обстоятельствами, не претендуем, не вовлекаемся, не надеемся. Терпим поражение, ходим вокруг да около. Путаем следы, делаем невпопад, не оправдываем ожиданий. Теряем себя, не находя вновь. Все средства хороши, если не ведут к заранее намеченной цели. Все цели ложны. Результат не заставит себя долго ждать, если не ждать вовсе. Не надо делать вид, не надо иметь в виду. Не достигаем и не останавливаемся на недостигнутом».

Читая этот наполненный изящными парадоксами ироничный пассаж, невозможно не подумать, что глубокий и изысканный художник Френкель мог бы стать писателем или философом не менее глубоким и изысканным. К каждой своей выставке он пишет пространный комментарий, в котором, разумеется, не рассказывает, «про что» картины, но даёт почувствовать ход мыслей, который привёл к их созданию.

«Вертикальный лексикон» — не исключение. Почитать, как и посмотреть, можно в «Марисе».

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