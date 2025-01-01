Полина Путякова журналист На что делать ставку Снижение ключевой ставки меняет привлекательность различных финансовых активов Поделиться Твитнуть

Кредиты отстают

Снижение ключевой ставки делает ожидае­мым снижение и банковских ставок. Однако решение ЦБ совпало с прогнозами, и многие банки уже начали корректировать свои условия. Впрочем, заместитель председателя правления Фора-Банка Дмитрий Орлов отмечает, что сейчас рынок может увидеть дополнительное небольшое снижение ставок по депозитам, хотя крупнейшие банки уже завершили основные изменения. В то же время по кредитам эффект будет отложенным и существенного снижения ставок в ближайшее время ожидать не стоит.

К тому же динамика ставок по кредитам зависит от их вида. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич поясняет, что ставки по краткосрочным потребительским кредитам и кредитным картам тесно связаны с уровнем ключевой ставки. Это позволяет ожидать их снижения на 150—200 базисных пунктов, хотя и оно может быть ограничено ростом кредитных рисков и макропруденциальными лимитами. Ипотечные ставки, напротив, больше зависят от доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ, которая с июня снизилась примерно на 100 базисных пунктов. Это открывает возможности для банков пересмотреть ипотечные ставки на сопоставимую величину.

По данным базы продуктов «Банки.ру», за период с 6 июня по 28 июля средняя ставка по вкладам физических лиц упала на 1,85 процентного пункта (с 14,6 до 12,75% годовых), тогда как ставки по необеспеченным потребительским кредитам и автокредитам снизились лишь на 0,6 процентного пункта, а по кредитам под залог недвижимости — на 0,2 процентного пункта. Руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова добавляет, что некоторые банки начали корректировать ставки ещё до июльского заседания, а другие сделали это сразу после него, что привело к снижению средней ставки по депозитам на 0,35 процентного пункта за три дня.

Перспективы дальнейшего снижения ставок будут зависеть от нескольких факторов. Как отмечает Инна Солдатенкова, ключевую роль сыграют процентные и кредитные политики банков, их аппетит к риску и потребности в ликвидности. Кроме того, динамика инфляции и инфляционных ожиданий может подтолкнуть банки к превентивной корректировке тарифов, особенно если появятся сигналы о возможном дальнейшем снижении ключевой ставки в сентябре.

Снижение ключевой ставки и последующая корректировка ставок по вкладам и кредитам вызывают вопросы о возможном сокращении доходов банков. Всё ещё действуют долгосрочные вклады по высоким ставкам, а новые кредиты будут выдаваться по более низким, и разница в процентных доходах может сократиться. Однако, как подчёркивает Дмитрий Орлов, сценарий снижения ключевой ставки был предусмотрен как в ставках привлечения, так и в ставках размещения средств. Для минимизации влияния на маржинальность банки дифференцировали ставки по вкладам в зависимости от сроков, постепенно снижая их на более длительных периодах. При этом более плавное снижение кредитных ставок по сравнению с депозитными как раз и поможет банкам сохранить баланс между доходами от кредитов и расходами на привлечение депозитов.

Структура фондирования банков также играет важную роль в поддержании их финансовой устойчивости. Дмитрий Грицкевич отмечает, что большая часть средств населения в банках размещена на краткосрочных вкладах (86% от средств населения составляют срочные вклады до года, а 40% — это средства на счетах и вкладах до 30 дней). Это позволяет банкам быстро переоценивать стоимость привлечения средств при снижении ставок, поддерживая процентную маржу на комфортном уровне. Более того, для ряда банков, испытывавших давление на маржу в период роста ставок, текущая ситуация, наоборот, создаёт условия для её улучшения.

Длинные выигрывают

Ожидания роста объёмов кредитования в текущих условиях остаются сдержанными. По словам Дмитрия Грицкевича, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки, ставки по кредитам всё ещё высоки, что в сочетании с макропруденциальными ограничениями делает маловероятным существенный всплеск кредитования. Эти ограничения, включая требования к капиталу банков, снижают их готовность смягчать условия выдачи кредитов.

В ближайшем квартале восстановления выдач ожидать не стоит, уверена Инна Солдатенкова. Эксперт добавляет, что массовый спрос на кредиты может возобновиться только при снижении ставок в 1,5—2 раза от текущих уровней, что возможно не ранее 2026 года, когда инфляция достигнет целевого уровня.

Но и оттока средств со вкладов эксперты не ждут: экономические условия и уровень ставок по вкладам продолжают стимулировать сберегательное поведение населения. Как отмечает Дмитрий Грицкевич, сдержанная потребительская активность и низкий спрос на кредитование создают условия, при которых население предпочитает сберегать, а не тратить. При текущих ставках по вкладам на уровне около 16% склонность к сбережениям остаётся доминирующей. Это позволяет банкам поддерживать стабильность депозитной базы, несмотря на снижение ставок.

Однако эксперты фондового рынка уже отмечают, что облигационный сегмент фондового рынка уже ощутил приток капитала. По словам ведущего аналитика «Цифра брокер» Натальи Пырьевой, в июне 2025 года приток средств в облигационные фонды превысил 56 млрд руб., что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к этому инструменту.

Действительно, длинные облигации — и ОФЗ, и корпоративные выпуски — выделяются экспертами как наиболее привлекательный актив в сегодняшней ситуации, поскольку они позволяют зафиксировать высокую доходность на длительный срок. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, рынок гособлигаций уже продемонстрировал рост с индексом RGBI на максимумах весны 2024 года, и долгосрочная переоценка ОФЗ продолжится.

Наталья Пырьева также рекомендует обратить внимание на корпоративные и муниципальные облигации с высокими купонами, например выпуски Амурской области, Ульяновской области и Балтийского лизинга. Для защиты от ослабления рубля эксперт советует обратить внимание на валютно-привязанные облигации, такие как выпуски «Газпром капитал», ГТЛК, «Норникеля», «Уральской Стали» и «ФосАгро».

Ряд экспертов — хотя и не все — также сходятся в позитивной оценке финансового сектора: банки, такие как Сбер, Совкомбанк, и компании, связанные с финтехом, например «Т-Технологии» и «Ренессанс страхование», выиграют от снижения стоимости фондирования, роста маржинальности и переоценки инвестиционных портфелей. Потребительский сектор, включая ретейлеров (X5 Group, «Лента») и фармацевтические компании («Промомед», «Озон Фармацевтика»), также рассматривается как перспективный, хотя и с умеренным весом в портфеле из-за их статуса историй роста.

Экспортоориентированные сектора, особенно металлургия и горнодобыча, получают дополнительный импульс от ослабления рубля и снижения ставок. Аналитики ФГ «Финам» указывают на металлургические компании («Северсталь», ММК, НЛМК, «Русал», «Мечел», «Норникель», «ФосАгро»), которые выиграют от роста спроса на металлопродукцию в строительстве и машиностроении, а также от сокращения процентных расходов.

В то же время краткосрочные инструменты теряют привлекательность. Основатель инвестиционной компании «Инвестлэнд» Евгений Климов отмечает, что депозиты, облигации с плавающей ставкой и фонды денежного рынка становятся менее интересными на фоне снижения ставок, так как их доходность падает быстрее, чем у длинных облигаций и акций роста.

По мнению Евгения Климова, устойчивый спрос на акции может сформироваться только при улучшении геополитического фона и продолжении тенденции к снижению ключевой ставки. Однако эксперт отмечает, что в моменты резких падений цен на рынке акций появляются покупатели, готовые воспользоваться низкими ценами для пополнения портфелей, что указывает на наличие определённого интереса к акциям даже в текущих условиях.

Курс плывёт вниз

Смягчение денежно-кредитной политики повлечёт за собой снижение курса рубля, отмечает Михаил Зельцер. Снизятся кредитные расходы экспортёров и импортёров, предложение валюты на рынке сократится, а спрос на валюту под импорт повысится. Эксперт прогнозирует возвращение курса доллара к 80 рублям, юань уже поднялся выше 11 рублей. Среднесрочно можно ожидать 85—90 и 11,5—12 руб. соответственно.

Подобная динамика создаст благоприятные условия для роста спроса на замещающие облигации, которые становятся привлекательным инструментом для инвесторов в условиях валютной волатильности, отмечает Евгений Климов. Кроме того, ослабление рубля позитивно скажется на акциях компаний-экспортёров, которые традиционно выигрывают от девальвации национальной валюты за счёт роста рублёвой выручки. Среди конкретных эмитентов Наталья Пырьева выделяет металлургический сектор, включая такие компании, как «Полюс» и «Норникель», а также предприятия химической и нефтехимической промышленности, например «ФосАгро». А вот влияние на нефтегазовый сектор будет зависеть не только от курсов, но и от конъюнктуры на глобальных рынках нефти и газа, что добавляет неопределённости для этой отрасли.

Впрочем, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предупреждает, что дальнейшая судьба курса рубля в значительной степени будет определяться конкретным содержанием санкционных мер, которые Вашингтон планирует ввести против Кремля к 8 августа. Это сценарий, при котором первоначальные ограничения окажутся не слишком жёсткими, но будут сопровождаться угрозами их последующего усиления. Такой вариант развития событий потенциально мог бы привести к локальному укреплению рубля после текущего периода ослабления. Если же воплотятся жёсткие санкции против РФ, заявленные Дональдом Трампом, то российская экономика может столкнуться с новым ударом по нефтегазовым доходам. Однако российская экономика пока демонстрирует определённую адаптивность к внешнему санкционному давлению. Но традиционно считается, что август — сложный месяц для курса рубля, когда он преимущественно слабеет.

Ждут осени

Несмотря на то, что снижение ключевой ставки — позитивная новость для фондового рынка, эксперты не ожидают значительного роста индексов в краткосрочной перспективе. Летний период традиционно характеризуется снижением активности на рынке, отмечает Евгений Климов. По его прогнозу, восстановление спроса на акции начнётся не ранее сентября, когда ожидается следующее заседание ЦБ РФ, которое может дать сигналы о дальнейшем снижении ключевой ставки. В то же время Климов подчёркивает, что определённые сектора могут демонстрировать позитивную динамику уже в ближайшие месяцы. В частности, он выделяет сталелитейные компании и нефтегазовый сектор, которые выигрывают от ослабления рубля, а также девелоперов, чьи акции могут укрепляться на фоне снижения ставок.

В более долгосрочной перспективе ожидания более оптимистичны. Наталья Пырьева прогнозирует, что к концу 2025 года индекс может вернуться к максимумам года и даже превысить их, достигнув уровня 3500 пунктов. Михаил Зельцер прогнозирует возврат Индекса МосБиржи к 2900—3000 пунктам в среднесрочной перспективе с потенциалом достижения 3200 пунктов на годовом горизонте, а аналитики «Финам» ожидают роста до 3300 пунктов при условии стабильной геополитической ситуации.

При этом интерес инвесторов смещается в сторону облигационного рынка. Евгений Климов отмечает, что спрос на рублёвые облигации с фиксированной ставкой, как государственные, так и корпоративные, будет расти. Высокий интерес сохраняется и к замещающим облигациям, которые остаются привлекательным инструментом в условиях нестабильности.

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